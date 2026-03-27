“Hay una razón por la que tiene esa reputación”, afirma Piper Perabo sobre trabajar con Kevin Costner en Yellowstone

Piper Perabo reconoce que trabajar con Kevin Costner en Yellowstone la enfrentó a un desafío profesional inesperado y superó sus expectativas iniciales

Piper Perabo sorprendió al revelar que trabajar con Kevin Costner en la serie Yellowstone representó un desafío profesional inesperado, dado el peso de la trayectoria del actor y la presión de compartir escenas en una de las producciones televisivas más vistas de Estados Unidos.

El primer encuentro: presión y expectativa

En diálogo con el portal estadounidense People, Perabo contó que su primer acercamiento a Costner estuvo marcado por la ansiedad de actuar junto a una figura de renombre internacional.

La actriz señaló que la presencia de Costner en el set generaba un ambiente de estricta concentración, donde cada gesto y diálogo debía responder a un estándar técnico elevado.

La presión de compartir escenas con Kevin Costner en Yellowstone impulsó a Piper Perabo a revisar y perfeccionar su método de trabajo actoral (REUTERS/Caitlin Ochs)

“Fue más intimidante de lo que anticipaba. Hay una razón por la que Kevin tiene ese nombre y esa reputación”, afirmó Perabo, haciendo referencia directa al prestigio de su colega.

El impacto de esa experiencia fue inmediato: Perabo, pese a sus antecedentes en cine y televisión, sintió que debía revisar y ajustar su propio método de trabajo para adaptarse al rigor que Costner imprimía a cada escena.

Adaptarse a la dinámica de Yellowstone

La serie, producida por Paramount Network y ambientada en los paisajes rurales de Montana, es reconocida por su exigente ritmo de rodaje y la complejidad de sus personajes.

Piper Perabo asegura que la exigencia de la serie Yellowstone la llevó a incorporar nuevas estrategias y perfeccionar la precisión de su interpretación (Créditos: Paramount+)

Perabo explicó que, más allá del respeto inicial, debió aprender a desenvolverse en un entorno donde el profesionalismo era la norma y los errores, poco tolerados.

Este ambiente la obligó a incorporar nuevas estrategias de preparación actoral, enfocándose en la minuciosidad de los detalles y en la precisión interpretativa.

Según la actriz, la interacción diaria con un elenco experimentado fue clave para asimilar el nivel de exigencia, permitiéndole ganar seguridad y flexibilidad en sus escenas, sin perder de vista la disciplina que Costner demandaba en cada jornada.

Influencia de Costner en el desarrollo profesional de Perabo

Kevin Costner influyó directamente en el crecimiento profesional de Piper Perabo, motivándola a identificar áreas de mejora y autogestión actoral (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

La convivencia con Kevin Costner fue, para Perabo, un estímulo para identificar áreas de mejora y superación personal.

Lejos de verlo solo como un compañero de reparto, la actriz reconoce que la observación directa del método de Costner le permitió incorporar herramientas de autocrítica y autogestión en su trabajo, resultando en un crecimiento sostenido a lo largo de la temporada.

Perabo remarcó que la oportunidad de medir su desempeño frente a una figura consagrada le otorgó una perspectiva más amplia sobre su carrera, motivándola a aspirar a nuevos desafíos en futuros proyectos.

El éxito de Yellowstone y su impacto en el elenco

Con más de 14 millones de espectadores, Yellowstone se consolida como una de las series más vistas y reconocidas de la televisión estadounidense (Créditos: Paramount+/Netflix)

Yellowstone, creada por Taylor Sheridan y estrenada en 2018, se ha consolidado como una de las series más vistas de la televisión por cable estadounidense.

De acuerdo con el portal de estadísticas alemán Statista, la cuarta temporada superó los 14 millones de espectadores, cifra que posiciona a la producción como líder en su segmento.

El fenómeno de audiencia y crítica ha implicado para el elenco una exposición mediática sin precedentes. Perabo destacó que el éxito de la serie refuerza el compromiso colectivo de mantener altos estándares y responder a las expectativas de un público cada vez más exigente.

Aprendizaje y proyección futura

La experiencia de Piper Perabo en Yellowstone junto a Kevin Costner dejó una huella positiva, fortaleciendo su vocación por la excelencia y la disciplina artística

Para Piper Perabo, la experiencia junto a Kevin Costner en Yellowstone supuso mucho más que una colaboración profesional: representó un proceso de aprendizaje intensivo, donde la presión inicial se transformó en motivación para perfeccionar su oficio.

La actriz concluye que el rigor del rodaje y la interacción con referentes de la industria dejaron una marca positiva y duradera en su trayectoria, consolidando su vocación por la excelencia interpretativa y la disciplina en cada nuevo desafío laboral.