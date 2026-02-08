Robert Redford estuvo a punto de rechazar “Una propuesta indecente”, la película más taquillera de su carrera

Robert Redford estuvo a punto de abandonar "Una propuesta indecente" antes de que la película alcanzara el éxito en taquilla

El recordado actor Robert Redford estuvo cerca de abandonar Una propuesta indecente justo antes de que la película se convirtiera en el mayor éxito de taquilla de su carrera en un rol protagónico.

Según reveló el medio Far Out, la presión de su equipo y cambios en el guion resultaron determinantes para que continuara en el proyecto en un momento clave de su trayectoria y de Hollywood.

La carrera de Redford y sus elecciones profesionales

Redford fue una de las figuras principales del denominado “Nuevo Hollywood”, caracterizándose por su independencia y por anteponer la creatividad a los intereses comerciales. Durante las décadas de 1970 y 1980, los estudios lo veían como una estrella que podía liderar grandes producciones. Sin embargo, él rechazaba propuestas motivadas solo por la recaudación o el éxito comercial.

A lo largo de su carrera, el actor utilizó su influencia para priorizar proyectos con valor artístico, relegando aquellas oportunidades centradas únicamente en el dinero o la taquilla. A diferencia de otros actores de su generación, Redford persistió en anteponer el contenido y la libertad creativa por encima de cualquier beneficio económico.

Robert Redford lideró el movimiento del Nuevo Hollywood al priorizar la creatividad sobre los intereses comerciales (REUTERS/Jim Urquhart/File Photo)

Como resultado, protagonizó títulos emblemáticos y dirigió obras personales, pero no acumuló tantos filmes con recaudaciones superiores a USD 250 millones como otros contemporáneos, según Far Out.

Aunque en años posteriores participó en grandes superproducciones recientes —como Avengers: Endgame y Capitán América y el Soldado del Invierno—, Redford mantuvo su distancia crítica respecto al sistema de estudios.

El actor participó en grandes producciones como "Avengers: Endgame" y "Capitán América y el Soldado del Invierno" en sus años recientes (Marvel Studios/Disney)

El desafío de “Una propuesta indecente”: dudas y regreso

A principios de los años 90, Redford seguía siendo relevante en la industria, aunque ya no ocupaba el primer plano de los grandes estudios. Ante ese escenario, su agente Michael Ovitz intervino para acercarlo al rodaje de Una propuesta indecente, dirigida por el reconocido Adrian Lyne en pleno auge del cine erótico y comercial de alto presupuesto.

La historia, en la que Redford interpreta a John Gage, un hombre dispuesto a pagar un millón de dólares para pasar una noche con el personaje de Demi Moore, se presentaba como un éxito probable.

No obstante, cuando todo parecía encaminado, la productora Sherry Lansing relató para Far Out cómo Redford anunció de forma inesperada su intención de marcharse: “Pensé que iba a decirnos que algo en el guion no le convencía. Pero dijo: ‘Quiero irme’. Dijo: ‘Los jóvenes son maravillosos, pero yo no. Esta es su película’. Le dije: ‘Bob, eres increíble’. Y respondió: ‘Es muy amable, pero tengo que marcharme’”.

Robert Redford reconsidera su participación en "Una propuesta indecente" tras dudar de su protagonismo en el proyecto

La decisión de Redford por retirarse estuvo muy cerca de concretarse, según detalla el medio. Sin embargo, la intervención de sus representantes y la incorporación del guionista Robert Getchell, responsable de revisar el libreto, modificaron el rumbo; este giro llevó al actor a confirmar su participación definitiva en la película.

Impacto y legado del filme en la trayectoria de Redford

La resolución fue más allá de cualquier pronóstico. Una propuesta indecente consiguió una recaudación internacional de USD 266 millones, la mayor para Redford en un papel principal, de acuerdo con Far Out. Solo unas pocas películas en las que apareció superaron la barrera de los USD 250 millones.

Además de su éxito comercial, la cinta permitió a Redford reinsertarse momentáneamente en las grandes producciones de Hollywood, manteniendo su preferencia por relatos y personajes fuera de los esquemas tradicionales.

La intervención de figuras como Adrian Lyne y Sherry Lansing, junto con el ajuste de guion a cargo de Robert Getchell, consolidaron el regreso de Redford al centro de la escena cinematográfica.

El verdadero legado de Una propuesta indecente en la filmografía de Redford recae en lo excepcional de su historia: fue una experiencia marcada por la duda y las convicciones personales que, de haber seguido un rumbo distinto, habría cambiado radicalmente el destino de su carrera, tal como enfatiza Far Out.

El rol que estuvo a punto de rechazar se convirtió en el mayor triunfo comercial de Robert Redford como protagonista y transformó de forma definitiva su relación con el cine de Hollywood.