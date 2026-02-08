Khloé Kardashian explicó cómo se saldan las deudas en su familia: “Mis hermanas y yo no nos transferimos dinero”

Las hermanas Kardashian-Jenner mantienen un equilibrio económico alternando quién paga y compensándose mutuamente en sus finanzas diarias (Instagram)

La gestión del dinero dentro de la familia Kardashian-Jenner despertó la curiosidad de sus seguidores, interesados en saber cómo resuelven los asuntos cotidianos como los préstamos de dinero y saldos de cuentas.

En un episodio reciente de su podcast, Khloé Kardashian, de 41 años, mostró una faceta poco explorada: la manera en que ella y sus hermanas manejan las pequeñas deudas y los pagos compartidos en su vida diaria.

Durante la sección de preguntas y respuestas, respondió de forma directa cuando le consultaron si llevan un control estricto de lo que se deben entre ellas.

La empresaria detalló la dinámica que mantiene con Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

“Mis hermanas y yo no nos transferimos dinero, pero siempre nos turnamos”, explicó, y dejó claro que aplicaciones como Venmo no forman parte de sus hábitos.

Khloé Kardashian revela que la familia Kardashian-Jenner gestiona el dinero con respeto y rotación de gastos, evitando aplicaciones como Venmo (REUTERS/Danny Moloshok)

Para el grupo, la clave está en la alternancia: cada una asume gastos en diferentes ocasiones, evitando que una sola persona cargue siempre con la cuenta.

Khloé afirmó que existe un respeto tácito entre ellas respecto al dinero. “Nunca iría con una de mis hermanas esperando que pague siempre. Rotamos. Nunca es un problema. Todas son muy respetuosas entre sí”, sostuvo. Así, evitan reproches o resentimientos por cuestiones económicas.

Un ejemplo reciente ilustra el tipo de acuerdos no escritos que manejan en la familia. Khloé relató que compró ropa para los hijos de Kim con motivo de un evento escolar y que la fundadora de SKIMS le propuso reembolsarle el dinero.

Su respuesta fue espontánea: “Kim, está bien. Todo está bien”, contó. Aunque no recibió el pago, su hermana devolvió el gesto en otra oportunidad.

“Después, ella me dice: ‘Déjame comprar esto para ti, ya que tú me compraste aquello’”. De ese modo, mantienen un saldo que se equilibra con el tiempo, siempre atentos a no crear desequilibrios.

Según contó, Khloé rechazó el reembolso de su hermana Kim tras comprar ropa para sus sobrinos (Photo by ANDREA PATTARO / AFP)

“Siempre estamos atentos a si alguien está gastando. No nos aprovechamos”, remarcó.

La familia, pese a sus fortunas, trata estos asuntos como cualquier grupo de amigos o hermanos.

“Creo que somos, me atrevo a decir, normales en ese sentido. Somos respetuosas. No pienso ‘Kim tiene dinero. Es multimillonaria’. No. El dinero es dinero”, enfatizó Khloé.

Esta actitud, según su relato, evita conflictos y asegura un trato igualitario, sin importar el patrimonio de cada una.

La transparencia y el sentido de equidad se aplican también a los grandes eventos familiares.

La tradición de turnarse para cubrir gastos permite que la relación entre las hermanas permanezca libre de conflictos financieros (AP Photo/Matt Sayles)

Un ejemplo es la tradicional fiesta de Navidad que organiza el clan cada año.

Khloé contó que, a pesar de la magnitud que adquirió la celebración —la edición de 2018, organizada por Kim Kardashian, costó cerca de USD 1,3 millones—, la familia adoptó una política de reparto igualitario de los gastos. “Dividimos el costo de la fiesta por igual”, señaló.

Según su madre, Kris Jenner, quien inició la tradición en 1978, el festejo creció tanto en invitados como en presupuesto, pero el espíritu colaborativo permaneció.

El proceso de organización incluyó reuniones y el uso de herramientas digitales como pizarras compartidas en Pinterest, lo que permitió la participación de todos en la planificación.

Khloé aclaró que solo quienes asisten a las primeras reuniones pueden opinar sobre las decisiones finales. “Si no te presentas, no tienes voz. No puedes llegar a la tercera reunión y decir que no te gusta algo. Ya hemos decidido”, bromeó.

La fiesta navideña familiar pasó de ser una reunión íntima en 1978 a un evento donde “dividimos el costo de la fiesta por igual" (EFE/Nina Prommer)

La rutina de “tomar turnos” para pagar o cubrir ciertos gastos permitió que las relaciones entre las hermanas se mantuvieran libres de conflictos económicos.

Según Khloé, ninguna espera que la otra cubra todos los gastos ni da por hecho que, por la fortuna personal, el dinero carezca de valor.

En cambio, cada una busca compensar a la otra en la siguiente oportunidad, ya sea con una invitación, un regalo o asumiendo un gasto compartido.