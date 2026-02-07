North West, hija de Kim y Kanye, desafía a las críticas con más “piercings” en la mano

La nueva foto de North West reavivó la polémica por sus piercings (Composición/EFE/ Redes sociales)

A sus 12 años, North West reacciona desafiante con una de sus decisiones de estilo más polémicas: su interés por los piercings. A pesar de haber recibido críticas por ese tema meses atrás, este viernes reapareció en redes sociales mostrando su mano adornada con una docena de aparentes piercings metálicos.

La imagen, publicada en paralelo al lanzamiento digital de su canción “Piercing on My Hand”, retrata una combinación de pequeños studs redondos y puntiagudos distribuidos en los dedos y el dorso de las manos.

Por ahora, no está claro que todas las perforaciones sean genuinas. Sin embargo, algunos de los piercings que ya había mostrado antes aparecen ligeramente irritados en la imagen.

La nueva imagen de North West muestra studs redondos y puntiagudos distribuidos en manos y dedos. (Captura: Redes sociales)

Su primera perforación visible (la que lleva en el dedo) fue descubierta en septiembre de 2025, al ser fotografiada junto a su madre en Roma. Aquel accesorio fue identificado como un microdermal piercing o single-point piercing, un tipo de perforación que “se coloca plano contra la piel y no tiene un punto de entrada y salida separados”, de acuerdo con Byrdie.

Desde entonces, la reacción del público fue de desaprobación, sobre todo al notar la edad de la adolescente. Muchos usuarios en redes sociales cuestionaron la decisión de Kim Kardashian de permitir que su hija se sometiera a este tipo de modificaciones corporales, argumentando que podía implicar más dolor y riesgo de infección que otros piercings.

¿Qué dijo Kim Kardashian?

Ante ese discurso en redes, la fundadora de SKIMS decidió pronunciarse. En una entrevista para el podcast Call Her Daddy, la empresaria defendió la libertad creativa de su hija.

North West debutó su primer piercing visible en septiembre de 2025 durante un viaje familiar a Roma. (TikTok/Kimandnorth)

“Tiene un estilo realmente único. Me presenta muchísimas marcas, simplemente ama lo que ama”, afirmó Kardashian. Y añadió: “Es muy divertido ver a alguien tan creativo y que, además, se conozca tan bien”.

Kim además destacó la aparente calma de North frente a los comentarios negativos: “Tiene buen criterio y maneja las situaciones de crítica con madurez”. Sin embargo, Kardashian reconoció que no siempre toma decisiones perfectas como madre y pidió comprensión al público.

“Como mamá, estás aprendiendo al mismo tiempo”, dijo. “Estoy como, ‘ok, nunca volveremos a usar eso’. Lamentablemente, cometimos ese error frente al mundo entero”, explicó, antes de pedir “un poquito de gracia”.

De la crítica a la música

El 7 de febrero, North presentó oficialmente su canción de rap “Piercing on my hand”. Aunque la adolescente ya había rapeado en canciones de su padre, los créditos de este nuevo track indican que fue “escrita, producida e interpretada por North”.

La estética de North West es parte central del mensaje de su nueva canción de rap. (Redes sociales)

La letra hace referencia explícita a la polémica. “Piercing en mi mano, la otra sosteniendo fajos”, rapea North en su entrada al tema. En otro verso declara: “Quiero más piercings y tatuajes”, dejando claro que la estética cuestionada por el público es parte de su identidad artística. La canción también menciona viajes familiares —“comprando en Japón”— y responde a las críticas con líneas como: “Estás tan enojada de que sea tan mainstream”.

Un breve fragmento del tema había sido revelado por primera vez el 16 de enero en sus redes sociales.

Por otro lado, Kim Kardashian contó recientemente que North no asiste a una escuela tradicional, sino que es educada en casa. Ahí sigue un programa musical intensivo que se ajusta a sus intereses. “En casa hace sesiones de estudio de música de ocho horas, donde produce y escribe”, contó la empresaria.