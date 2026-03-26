Estreno de ‘BTS: el regreso’ en Netflix: horarios y más datos clave del nuevo documental sobre la boyband surcoreana

El grupo surcoreano lanzó otro avance previo al estreno en streaming (X/@NetflixLAT)

Tras el multitudinario concierto gratuito de BTS en Corea del Sur, Netflix estrena una mirada exhaustiva a los cambios y reflexiones del famoso grupo de k-pop en uno de los momentos más decisivos de su carrera. Así es BTS: The Return, el documental dirigido por Bao Nguyen que sigue a los siete integrantes de la banda surcoreana en su regreso como grupo completo tras cumplir el servicio militar obligatorio.

La película captura el reencuentro de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook para preparar su álbum ARIRANG; pero también registra las dudas y presiones que enfrentaron al redefinir su identidad en el momento actual.

Según reporta Associated Press, el documental sitúa rápidamente al espectador en el tema del servicio militar surcoreano, periodo en el que BTS tuvo que detener sus actividades grupales. Ahora, los ídolos traen nuevas experiencias y recuerdos de esa época.

En una de las primeras escenas, el líder RM reflexiona: “En el ejército aprendí a moverme rápido”, mientras el documental intercala imágenes de los miembros rapándose la cabeza, vistiendo uniformes y, finalmente, reuniéndose nuevamente.

BTS debatió cuánto de su identidad cultural coreana debía reflejarse en su nueva música. (Netflix)

A pesar de que arrastran una historia de récords y gran éxito global, la pausa de cuatro años hace inevitable que surjan preguntas sobre su futuro. La industria del K-pop, marcada por la llamada “maldición de los siete años”, suele ver a muchos grupos disolverse o transformarse.

BTS, que este 2026 cumplirá 13 años desde su debut, también se enfrenta a esa interrogante: qué significa seguir siendo BTS en esta nueva etapa. “Estamos haciendo muchos experimentos, tratando de descubrir qué es lo que nos hace especiales. ¿Qué es lo que nos hace BTS?”, afirma RM en el documental.

Dónde se grabó ‘BTS: el regreso’

Gran parte de la película se desarrolla en Los Ángeles, donde los integrantes se instalaron en 2025 para trabajar en el disco ARIRANG. La convivencia en una casa compartida, los horarios exigentes y la presión por lanzar nueva música generan un entorno desafiante para los integrantes de la boyband.

Los siete miembros convivieron en una misma casa en California mientras desarrollaban su nuevo proyecto musical.(Netflix)

El documental muestra escenas del grupo trabajando con productores como Diplo y el compositor surcoreano Pdogg, además de momentos más cotidianos que revelan su dinámica interna: desde discusiones sobre arreglos musicales hasta cenas en las que continúan hablando de su trabajo.

“Hemos estado fuera demasiado tiempo. Ahora que por fin salimos del ejército, no queremos alargar esta pausa”, expresa Jimin en una escena descrita por AP.

Esa urgencia también se refleja en decisiones artísticas, como la elección del sencillo principal, que fue bastante discutido por los miembros de la boyband.

El enfoque de Bao Nguyen

El director de BTS: El regreso contó que no deseaba hacer las típicas entrevistas de los miembros sentados en un set. Por ello, optó por registrar momentos espontáneos, como conversaciones en el auto mientras recorren Los Ángeles. “Quería capturar la interioridad de cada miembro“, dijo en una conferencia en Seúl, citado por TV Guide.

El documental busca conectar tanto con fans del ARMY como con nuevos espectadores, según su director.(Netflix via AP)

Para lograr esa cercanía sin interferir en el proceso creativo, el equipo adoptó un enfoque discreto, utilizando cámaras fijas y reduciendo al mínimo la presencia del equipo técnico en los estudios. “Para ser honesto, el grupo fue muy vulnerable. Nos dieron más de lo que esperaba”, explicó en el evento.

Fecha y hora de estreno en Netflix

El estreno de “BTS: The Return” está programado para el viernes 27 de marzo de 2026 en Netflix.

Siguiendo la política habitual de la plataforma, las producciones originales se lanzan globalmente a las 00:00 (hora del Pacífico). Esto significa que en países de América Latina, como Perú, el documental estará disponible desde la madrugada del mismo día.

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua: 01:00 a. m. (27 de marzo)

Colombia, Ecuador, Panamá, Perú: 02:00 a. m. (27 de marzo)

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 03:00 a. m. (27 de marzo)

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 04:00 a. m. (27 de marzo)

España: 08:00 a. m. (27 de marzo)