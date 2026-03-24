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Así luce Jim Parsons, el actor que interpreta a Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, a los 53 años

Este ícono de la comedia televisiva redefinió su rumbo tras el final de la serie que lo consagró como estrella de la pantalla chica, con cuatro premios Emmy y un Globo de Oro

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La icónica escena de Sheldon y Penny en The Big Bang Theory que nació de una improvisación: “¿Qué pasa si él hace esto?”
Jim Parsons celebra su cumpleaños número 53 y sigue siendo una de las figuras más reconocidas de la televisión estadounidense por su papel como Sheldon Cooper en The Big Bang Theory.

El impacto de su interpretación marcó no solo a la serie, sino también a la cultura popular. Desde entonces, su carrera ha tomado rumbos diversos, con proyectos personales y profesionales que muestran facetas diferentes del actor nacido en Houston, Texas.

Jim Parsons, conocido por su
Jim Parsons, conocido por su papel de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, celebra su cumpleaños número 53 como ícono de la comedia televisiva estadounidense - (REUTERS/Warner Chanel)

Cómo fue la carrera de Jim Parsons antes de The Big Bang Theory

Antes de alcanzar la fama internacional, Jim Parsons atravesó un camino extenso en las artes escénicas. Nacido en 1973, estudió teatro en la Universidad de Houston y luego completó un máster en la Universidad de San Diego.

Durante sus primeros años, participó en obras teatrales y pequeñas apariciones en televisión y cine. La atención mediática llegó de forma gradual, y solo tras numerosas audiciones consiguió su gran oportunidad.

Según SensaCine, el proceso de selección para The Big Bang Theory incluyó a más de cien actores, y en un primer momento, los creadores ofrecieron el papel de Sheldon Cooper a Johnny Galecki, quien optó por interpretar a Leonard. Esto permitió que Parsons accediera al casting y sorprendiera al equipo creativo con una audición considerada extraordinaria.

La audición de Parsons para
La audición de Parsons para interpretar a Sheldon Cooper sorprendió al equipo creativo de The Big Bang Theory y consolidó su elección en el elenco principal - REUTERS/Mario Anzuoni

Chuck Lorre, productor y co-creador de la serie, expresó dudas sobre la capacidad de Parsons para sostener ese nivel de excelencia episodio tras episodio.

“Jim entró y ya era, desde el primer momento, el Sheldon que vimos todos en la serie”, recordó Bill Prady, también co-creador, quien apoyó la elección definitiva del actor.

El personaje de Sheldon Cooper redefinió los estándares de las comedias televisivas, permitiendo a Parsons explorar una mezcla de ingenuidad, arrogancia intelectual y vulnerabilidad emocional. Esta actuación le valió cuatro premios Emmy y un Globo de Oro, consolidando su posición como uno de los actores de comedia más reconocidos de la televisión contemporánea.

Jim Parsons inició su carrera
Jim Parsons inició su carrera con estudios en teatro y años en el ámbito teatral antes de alcanzar la fama internacional con la exitosa serie estadounidense - REUTERS/Eduardo Munoz

Cómo luce hoy Jim Parsons

Tras finalizar The Big Bang Theory en mayo de 2019, Jim Parsons modificó su estilo de vida y carrera. Según Hello Magazine, reside en un departamento en Nueva York, lejos del set que marcó su vida profesional durante más de una década.

Su aspecto actual, a los 53 años, refleja la madurez de una carrera que sigue en evolución: mantiene un perfil público activo en redes sociales y suele presentarse en eventos del mundo del espectáculo, aunque con una imagen más relajada y personal.

Parsons ganó cuatro premios Emmy
Parsons ganó cuatro premios Emmy y un Globo de Oro por su interpretación de Sheldon, convirtiéndose en un referente de la televisión contemporánea - (Capturas de video)

Durante la pandemia, Parsons relató en el programa de Jimmy Fallon que él y su esposo contrajeron COVID-19 y permanecieron aislados en su hogar.

Este episodio lo llevó a priorizar el bienestar personal y familiar, alejándose de la rutina acelerada de la industria televisiva. Hoy, Parsons elige proyectos que le resultan significativos y se muestra más selectivo con sus apariciones públicas, según detalló en entrevistas recientes recogidas por Variety.

Visualmente, sigue siendo reconocible por los seguidores de la serie, aunque ha dejado atrás algunos de los rasgos asociados a Sheldon. Suele vestir de manera sencilla y elegante, y mantiene un vínculo activo con sus fanáticos a través de producciones como “Call Me Kat” y colaboraciones en teatro y cine.

Jim Parsons se casó con
Jim Parsons se casó con Todd Spiewak en 2017, y juntos han atravesado experiencias significativas, fortaleciendo su vínculo en lo personal y profesional - REUTERS/Andrew Kelly

Qué se sabe sobre la vida personal de Jim Parsons

En el ámbito personal, Jim Parsons ha compartido detalles sobre su relación con Todd Spiewak, diseñador gráfico y productor.

Ambos se conocieron en 2002 y formalizaron su vínculo en 2017, casándose en el Rainbow Room de Manhattan. En declaraciones en Instagram, Parsons aseguró: “Mi vida cambió completamente, y para mejor”, al recordar su primera cita con Spiewak.

Durante los últimos años, la pareja colaboró en proyectos profesionales y atravesó situaciones personales significativas, como la enfermedad y muerte de uno de sus perros y la experiencia de la pandemia. Parsons ha destacado la importancia de elegir trabajos que lo conmuevan y reflejen sus intereses y valores personales.

Actualmente, Jim Parsons reside en
Actualmente, Jim Parsons reside en Nueva York y mantiene una presencia activa en redes sociales, mostrando una imagen más relajada y personal - REUTERS/Eduardo Munoz

Además de su trabajo en televisión, el actor ha participado en películas como “Spoiler Alert” y “Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile”, así como en obras teatrales. En 2024, formó parte del elenco de “Our Town”, en Broadway, junto a Katie Holmes y Zoey Deutch, según reportó Los Angeles Times.

Con una fortuna estimada en 160 millones de dólares, según Celebrity Net Worth, Parsons se encuentra en una etapa donde prioriza la calidad y la afinidad con sus proyectos.

“No sé cuál será el próximo proyecto. Yo no planifico. Leo algo, y si me impacta, voy hacia allí. Es una manera más orgánica de vivir”, afirmó en una entrevista con Parade.

Jim Parsons sigue siendo referente en cuestiones de representación LGBTQ+ y mantiene una vida personal discreta, dedicada a su familia, sus perros y sus pasiones creativas. La figura de Sheldon Cooper quedó en el pasado, pero el actor continúa sumando capítulos a una trayectoria que combina éxito, cambio y autenticidad.

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