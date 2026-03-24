Margot Robbie recrea el icónico video de Kylie Minogue para la nueva campaña del bolso Chanel 25

La campaña muestra a múltiples versiones de Margot Robbie con diferentes colores y tamaños del bolso Chanel 25 en un escenario inspirado en París. (YouTube/Chanel)

Margot Robbie se unió a la cantante Kylie Minogue para una nueva campaña de la marca Chanel centrada en el bolso Chanel 25. El comercial recrea el videoclip de la cantante de 2002 “Come Into My World”, dirigido por Michel Gondry, quien estuvo al frente del video original.

En el nuevo spot, varias versiones de la actriz recorren un set que simula una acera parisina, cada una portando un bolso Chanel 25 en diferentes colores y tamaños.

De hecho, Minogue aparece en una de las ventanas del set, vestida de rosa, haciendo referencia a su aparición en el video original.

La producción sustituyó algunos elementos de la versión de 2002, como el lavadero, por una librería, y cambió la locación original de una intersección real en París por un estudio en Los Ángeles.

Margot Robbie recreó el video “Come Into My World” para una campaña publicitaria de Chanel. (Captura de video)

Durante la grabación, Margot Robbie interactúa con distintos elementos del set: acaricia un perro, monta una bicicleta y saluda a Kylie Minogue.

La actriz explicó a la revista Vogue que vio el videoclip original cuando era pequeña y quedó impresionada por los trucos de cámara realizados sin efectos digitales, característicos de Gondry.

“Recuerdo haberlo visto de niña y pensar que era genial e ingenioso: los trucos de cámara por los que es tan famoso”, dijo.

Margot Robbie admitió que quedó impresionada con el video “Come Into My World” cuando lo vio de niña. (Captura de video)

La colaboración tiene raíces en la trayectoria compartida de ambas artistas. Tanto Robbie como Minogue comenzaron sus carreras en la telenovela australiana Neighbours, aunque con dos décadas de diferencia: Kylie en los años 80 y Margot en la década de 2000.

Incluso, en 2023, Kylie Minogue nombró a Margot Robbie como su elección ideal para interpretarla en un eventual biopic. La actriz, quien es embajadora de Chanel desde 2018, declaró a la revista Vogue que la campaña le permitió asumir el papel de la cantante sin tener que cantar.

“No sé cantar. Así que voy a imitar a Kylie sin tener que cantar y arruinarlo para todos”, señaló.

Margot Robbie se sintió aliviada por no tener que cantar como Kylie Minogue. (Captura de video)

Por su parte, Kylie comentó a la creadora de contenido francesa Lyas que el proyecto se percibe como una extensión natural de la dinámica del video original, continuando con la sensación cíclica que Gondry implementó en 2002.

“Para mí, continúa con la sensación cíclica del video. Sé que Michel se inspiró en la naturaleza repetitiva de la canción, así que aquí estamos, en cierto modo, haciendo otro ciclo”, dijo.

La campaña fue presentada en paralelo con la participación de ambas artistas en la semana de la moda de París, donde asistieron en primera fila al desfile de Chanel para la colección Otoño 2026.

Kylie Minogue Margot Robbie se presentaron en el lanzamiento de la nueva colección de Chanel. (Instagram/Chanel)

La aparición de Robbie y Minogue en el evento anticipó la colaboración que luego se hizo pública con el lanzamiento de la campaña del bolso Chanel 25.

Además de los bolsos, el clip destaca la interacción de Margot Robbie con distintos objetos cotidianos, enfatizando el dinamismo del set y la referencia visual al video original de Minogue.