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‘Peaky Blinders’: el creador de la serie explica la ausencia de Paul Anderson en la última película

Steven Knight detalló los motivos detrás del giro argumental que pusieron fin al personaje de Arthur Shelby, interpretado por el actor

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El creador de Peaky Blinders
El creador de Peaky Blinders revela por qué Arthur Shelby no aparece en la nueva película. (Captura de video)

Peaky Blinders: The Immortal Man marca el regreso de Cillian Murphy en el papel de Tommy Shelby, personaje central de la serie producida por la BBC.

La cinta, que actualmente figura entre los contenidos más vistos en Netflix, incorpora a nuevos integrantes en el elenco, como Rebecca Ferguson, Tim Roth y Barry Keoghan.

Asimismo, retoma a figuras reconocidas por la audiencia de la serie como Sophie Rundle, Ned Dennehy y Stephen Graham, quien vuelve a interpretar al personaje de Alfie Solomons.

Sin embargo, uno de los personajes principales de la serie original no forma parte de esta nueva entrega. Paul Anderson, quien interpretó a Arthur Shelby, hermano de Tommy, no aparece en la película.

En 'Peaky Blinders: El hombre
En 'Peaky Blinders: El hombre inmortal', pocos personajes de la serie original volvieron a aparecer. (Robert Viglasky/Netflix)

En su lugar, la narrativa introduce un giro argumental que explica la ausencia del personaje: Arthur habría muerto durante el periodo que transcurre entre la serie y la película, tras ser estrangulado por su propio hermano.

De acuerdo con la trama, este hecho ocurre después de que Arthur, afectado por su adicción al opio, robara a Tommy.

Esta revelación se presenta mediante una secuencia retrospectiva en la que el personaje aparece, aunque no es interpretado por Anderson y su rostro no es visible.

La decisión narrativa ha sido comentada por parte de la audiencia, que ha señalado la escena como una de las más desconectadas del desarrollo general de la película.

Algunos fans estuvieron en desacuerdo
Algunos fans estuvieron en desacuerdo con el destino de Arthur Shelby en la nueva cinta de 'Peaky Blinders'. (Netflix)

En declaraciones al medio The Hollywood Reporter, el creador de la serie, Steven Knight, explicó que la construcción de la historia fue determinante en la configuración del elenco.

Según indicó, el desarrollo del personaje de Tommy Shelby requería que hubiera cometido un acto con consecuencias personales significativas.

“Lo que diré es que la historia determina el reparto, y la historia ya estaba definida. Sabía que Tommy tenía que haber hecho algo que no pudiera perdonarse a sí mismo. Por eso la trama tomó ese rumbo. Pero en cuanto a Paul, solo diré que es un actor fantástico.”, señaló.

Steven Knight aseveró que el
Steven Knight aseveró que el personaje de Cillian Murphy debía hacer algo que lo marcara profundamente. (Captura de tráiler oficial)

La participación de Paul Anderson en la película ya había sido objeto de incertidumbre desde inicios de 2024. En enero de ese año, el actor se declaró culpable de posesión de sustancias ilegales en un tribunal británico.

De acuerdo con reportes difundidos en medios locales, la policía acudió a un establecimiento tras recibir un aviso relacionado con un posible consumo de drogas en uno de los baños. Posteriormente, el artistafue trasladado a una comisaría, donde se encontraron distintas sustancias.

El actor admitió la posesión de cocaína crack, considerada una sustancia de clase A en el Reino Unido, así como anfetaminas y medicamentos sujetos a prescripción.

Durante el proceso judicial, su defensa sostuvo que Paul Anderson no había consumido la sustancia en el lugar señalado.

Paul Anderson fue detenido por
Paul Anderson fue detenido por posesión de drogas en el Reino Unido en 2024. (Instagram)

En febrero de 2024, el actor volvió a ser mencionado en redes sociales tras la difusión de una imagen que generó comentarios sobre su estado de salud. En respuesta, Anderson publicó un mensaje en el que indicó que se encontraba recuperándose de un cuadro de gripe.

A través de sus redes, compartió una fotografía desde el set de una producción en Londres y agradeció las muestras de apoyo recibidas.

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