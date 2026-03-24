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Los abogados del patrimonio de Michael Jackson responden a críticas de Paris Jackson sobre la biopic: “Carecen de fundamento”

El equipo legal respondió a los cuestionamientos de la artista y defendió las decisiones detrás de la producción de ‘Michael’

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Los herederos de Michael Jackson
Los herederos de Michael Jackson rechazan las críticas de Paris Jackson a la próxima película biográfica. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Los representantes del patrimonio de Michael Jackson rechazaron las críticas formuladas por Paris Jackson en torno a la próxima película biográfica Michael, en un contexto de desacuerdos legales y administrativos sobre la gestión de los bienes del artista.

La cinta, que tiene previsto su estreno el 24 de abril, forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por los coejecutores del patrimonio, John Branca y John McClain. Ambos han estado a cargo de la administración de los bienes del artista desde su fallecimiento en 2009.

De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio TMZ, los abogados del patrimonio señalaron que los cuestionamientos de la cantante “carecen de fundamento”.

La respuesta se produce luego de que la también modelo expresara su desacuerdo con distintos aspectos del proyecto cinematográfico, incluyendo su financiamiento y enfoque narrativo.

Los representantes del patrimonio de
Los representantes del patrimonio de Michael Jackson rechazaron las críticas de Paris sobre la biopic. (Shutterstock )

Paris señaló que la falta de experiencia de John Branca como productor de cine “podría ser la raíz de los informes que indican que los herederos han tenido que financiar decenas de millones de dólares en regrabaciones después de que los términos de un conocido acuerdo extrajudicial impidieran a la producción utilizar una cantidad sustancial de metraje ya filmado”.

Sin embargo, los abogados de la sucesión dijeron que la artista y su equipo legal “o no han prestado atención en los últimos años o simplemente quieren objetar por objetar”.

Parecen mucho más interesados ​​en jugar con los medios de comunicación, haciendo acusaciones falsas pero sensacionalistas; planteando ‘preocupaciones’ específicas sobre asuntos previamente abordados y resueltos, y organizando sesiones fotográficas para la prensa sensacionalista, pavoneándose en las audiencias con accesorios obvios”, dijeron.

Asimismo, indicaron que los coejecutores cuentan con experiencia en el desarrollo de proyectos vinculados a la figura de Michael Jackson, mencionando producciones como los espectáculos del Cirque du Soleil y el musical MJ en Broadway.

John Branca ya ha manejado
John Branca ya ha manejado otros proyectos relacionados con Michael Jackson que han resultado exitosos. (Chris Pizzello/Invision/AP)

Por si fuera poco, en sus declaraciones, Paris Jackson calificó la producción como una representación “deshonesta” y la describió como una “fantasía”.

Además, cuestionó el uso de recursos del patrimonio para financiar gran parte del presupuesto del filme, estimado en aproximadamente 150 millones de dólares. También manifestó inquietudes sobre decisiones relacionadas con el reparto, entre ellas la participación del actor Miles Teller.

Los abogados añadieron que considerar una película sobre la vida del artista responde a una estrategia habitual dentro de la industria del entretenimiento, aludiendo a antecedentes como Bohemian Rhapsody, centrada en Freddie Mercury.

El conflicto entre Paris Jackson y los administradores del patrimonio no es reciente. En 2024, la artista presentó objeciones sobre la gestión financiera, señalando falta de transparencia y uso inadecuado de recursos.

Paris Jackson se ha quejado
Paris Jackson se ha quejado de los albaceas de su padre desde 2024. REUTERS/Mario Anzuoni

En ese contexto, el abogado Jonathan Steinsapir afirmó que las acusaciones forman parte de una estrategia legal y mediática, y sostuvo que la administración del patrimonio ha sido realizada de manera responsable.

Según el equipo legal, la gestión posterior al fallecimiento del cantante permitió revertir una situación financiera adversa y generar ingresos significativos.

También indicaron que Paris Jackson “ha recibido aproximadamente 65 millones de dólares en prestaciones y heredará muchos cientos de millones más”.

En paralelo a la controversia, el proyecto cinematográfico ha contado con el respaldo de otros integrantes de la familia. El actor Colman Domingo, quien participa en la película interpretando a Joe Jackson, señaló que Prince Jackson forma parte de la producción y apoya el desarrollo del filme.

Colman Domingo ha defendido el
Colman Domingo ha defendido el proyecto. REUTERS/Danny Moloshok

La película Michael está protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del artista, quien interpreta el papel principal. El largometraje busca retratar distintos momentos de la vida y carrera del cantante.

Por su parte, Paris Jackson ha reiterado que no estuvo involucrada en la producción. En septiembre, ella escribió en Instagram que leyó uno de los primeros borradores del guion y dio sus comentarios sobre lo que era deshonesto o no le parecía bien y cuando no lo abordaron, siguió adelante con su vida.

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