Así fue como Timothée Chalamet confirmó su relación con Kylie Jenner tras ganar su primer Globo de Oro

La pareja asistió a la ceremonia donde el actor fue reconocido por su trabajo en la película ‘Marty Supreme’

La foto viral de Timothée
La foto viral de Timothée Chalamet celebrando su primer Globo de Oro confirmó públicamente su relación con Kylie Jenner (REUTERS/Mario Anzuoni)

La imagen de Timothée Chalamet celebrando su primer Globo de Oro se volvió viral, pero lo que captó la atención de millones fue el gesto que confirmó, de una vez por todas, su relación con Kylie Jenner.

Mientras el actor sostenía la estatuilla, una mano perfectamente cuidada —identificada por muchos como la de Jenner— lo acompañaba en ese instante, tras tres años de especulaciones sobre su vida privada.

El actor compartió en Instagram una serie de fotografías de la gala, entre ellas la que despertó todo tipo de comentarios sobre su situación sentimental.

En la leyenda, escribió con entusiasmo: “¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS! ¡Estoy inmensamente agradecido!”, acompañado de emojis y palabras de alegría por obtener el premio como mejor actor de musical o comedia por Marty Supreme.

La mano de Kylie Jenner
La mano de Kylie Jenner acompañó a Chalamet en el momento clave, tras años de rumores sobre su vida privada (Instagram/@tchalamet)

La interacción en redes sociales no terminó allí. Chalamet también indicó su apoyo a una publicación de Kylie Jenner, donde ella sostenía el trofeo con el nombre del actor.

Este gesto público hizo visible una relación que ambos habían mantenido discreta. Personas cercanas a la pareja contaron a Page Six que la relación entre ambos les ha dado estabilidad.

Una fuente señaló que “después de vivir y crecer tan rápido, estar con alguien como Timothée es una relación sana y estable para Jenner”, en referencia a la exposición pública que ha tenido desde su adolescencia.

La estrella de 30 años
La estrella de 30 años compartió en Instagram imágenes de la gala y expresó su gratitud por el premio a mejor actor en musical o comedia por "Marty Supreme" (Instagram/@tchalamet)

Además, otro allegado describió a Timothée Chalamet como alguien “muy centrado y sencillo”, pese a su vinculación al mundo Kardashian-Jenner.

Durante la ceremonia en el Beverly Hilton Hotel de California, la pareja optó por no posar en la alfombra roja, aunque dentro del evento mostraron su cercanía.

El actor agradeció desde el escenario a sus padres y a Jenner, a quien llamó “mi pareja”, seguido de un “Te amo. Muchas gracias”.

Las muestras de afecto entre ambos no pasaron desapercibidas. Varios medios difundieron imágenes donde se los ve sonriendo y besándose, y en un momento especialmente emotivo, Jenner le susurró “Estoy tan feliz” tras el triunfo de Chalamet, según reflejó Access Hollywood.

Durante la gala del Beverly
Durante la gala del Beverly Hilton Hotel, la pareja no apareció en la alfombra roja pero compartió gestos de cercanía y afecto dentro del evento (Instagram/@tchalamet)

Un beso y un nombre en el Globo de Oro

La noche tuvo otro momento especial cuando, mientras el nombre de Chalamet quedaba grabado en la base de su Globo de Oro, Jenner estaba a su lado.

Un video de Vanity Fair mostró cómo la pareja se miró, sonrió y compartió un beso, ajenos a la atención de las cámaras.

El actor, quien obtuvo el premio frente a figuras como Leonardo DiCaprio y George Clooney, también felicitó a Paul Thomas Anderson por su premio al mejor guion.

Para ambos, la velada fue doblemente especial. La relación entre Jenner y Chalamet ha avanzado de forma reservada desde que se los vinculó en 2023.

Aunque evitaron la exposición en la alfombra roja, durante la ceremonia no ocultaron sus gestos de cercanía, lo que fue muy comentado en el ámbito de Hollywood.

El vínculo entre Kylie Jenner
El vínculo entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet evolucionó de modo reservado desde 2023, fortaleciéndose en eventos como los Critics’ Choice Awards (REUTERS/Carlos Barria)

En ocasiones anteriores, Kylie Jenner ya había acompañado a Chalamet en otros premios, como los Critics’ Choice Awards, donde el actor expresó: “Gracias a mi pareja de estos tres años. Gracias por nuestra base. Te amo. No podría hacerlo sin ti”.

Desde el público, Jenner respondió con un “Yo también te amo”, en voz baja, pero que las cámaras lograron captar.

Timothée Chalamet, nacido en Nueva York en 1995, tiene nacionalidad francesa y estadounidense. Inició su trayectoria en el teatro y en producciones televisivas.

Obtuvo reconocimiento internacional con su papel en Llámame por tu nombre (2017), actuación que le permitió conseguir una nominación al Oscar como mejor actor.

Posteriormente, integró el elenco de títulos como Lady Bird, Beautiful Boy, la serie Duna y Mujercitas, logrando destacarse entre los actores más reconocidos de su generación.

Actualmente, con 30 años, figura entre los principales candidatos a las nominaciones de los Oscar 2026 tras el estreno de Marty Supreme.

