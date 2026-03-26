Hannah Montana pudo tener otro rostro: las actrices que audicionaron para el papel

Más de 1.200 jóvenes audicionaron para interpretar a Hannah Montana (Disney/Capturas de video)

El reciente estreno del especial Hannah Montana 20th Anniversary Special en Disney+ ha revivido la nostalgia por la serie que catapultó a Miley Cyrus al estrellato global. En el programa, la actriz recordó cómo fue el proceso de audición que la llevó a tener el personaje más importante de su vida.

Creada por Michael Poryes, Rich Correll y Barry O’Brien, la ficción seguía a Miley Stewart, una adolescente que llevaba una doble vida: estudiante común de día y estrella pop de fama internacional de noche bajo el nombre de Hannah Montana.

Ella ocultaba su identidad usando una peluca rubia, mientras lidiaba con problemas típicos de la adolescencia, la fama y la presión de mantener su secreto. La serie, que se emitió hasta 2011, abordó temas como la identidad, la familia y la amistad, y se convirtió en un fenómeno cultural impulsado también por el éxito previo de High School Musical.

El personaje de Hannah Montana ocultaba su identidad con una peluca rubia para llevar una doble vida. (Photo by Gary Clark/WireImage)

No obstante, la fase de casting fue bastante extensa: más de 1.200 jóvenes audicionaron para el papel principal. Estas son algunas de las actrices que estuvieron cerca de obtener el rol, según un recuento de PEOPLE.

Taylor Momsen

Fue una de las tres finalistas para interpretar a Hannah Montana. Antes ya era conocida por su papel como Cindy Lou Who en How the Grinch Stole Christmas. Años después alcanzaría notoriedad en Gossip Girl y como líder de la banda The Pretty Reckless.

Sobre la posibilidad perdida, declaró en 2010: “Sinceramente, si yo hubiera terminado siendo Hannah Montana, no sé si el programa habría funcionado igual”.

Taylor Momsen fue una de las tres finalistas para el papel principal de la exitosa serie juvenil (Composición fotográfica)

Daniella Monet

También llegó al grupo final junto a Cyrus y Momsen. Monet recordó en 2025 que incluso acudió a la audición sin avisar a sus representantes.

“En realidad fui a espaldas de mis agentes a una reunión con Disney, y ese mismo día terminó convirtiéndose en una prueba para Hannah Montana”, contó. Sobre el proceso, añadió: “Éramos Miley, Taylor Momsen y yo… fue una experiencia muy divertida”.

Monet encontró otras oportunidades: fue parte de Zoey 101, Victorious, iCarly y más títulos juveniles.

Daniella Monet recordó que audicionó junto a Miley Cyrus y Taylor Momsen en la etapa final del casting.(Captura de video)

Belinda

La actriz mexicana fue considerada en el proceso, pero no formó parte de las finalistas en la producción de Disney. Previamente, había sido protagonista de Cómplices al rescate, una famosa telenovela infantil.

Belinda prosiguió su carrera artística hacia la música y también actuó en The Cheetah Girls 2, título que fue su ingreso al mercado angloparlante.

Belinda continuó su carrera en la música y la actuación tras ser considerada para la serie de Disney.(Belinda)

Lucy Hale

Audicionó cuando aún vivía en Tennessee y tenía 14 años. Aunque no avanzó en el proceso final, la experiencia fue decisiva para su carrera.

“Fue la audición que me hizo querer ser actriz, lo recuerdo muy vívidamente. Fue muy, muy genial”, señaló en 2025.

Lucy Hale audicionó a los 14 años, una experiencia que marcó el inicio de su carrera actoral (REUTERS/Monica Almeida)

JoJo

Su caso fue ligeramente distinto. Según JoJo, la producción llegó a ofrecerle el papel en algún punto de la búsqueda de protagonistas, pero decidió rechazarlo.

“No me arrepiento. Sí, me ofrecieron el papel, pero no es realmente lo que veía para mí”, dijo en 2008. Años después reafirmó su postura: “No vivo mi vida lamentando lo que no hice a los 14 años”.

A JoJo le ofrecieron el papel de Hannah Montana, pero decidió rechazarlo. (Captura de video)

Aly Michalka

La actriz y cantante también recibió la oferta mientras trabajaba en otra serie de Disney, Phil of the Future. Sin embargo, optó por no aceptar la propuesta.

“Pensé que podía ser confuso para la gente… estoy haciendo música como Aly y esto sería interpretar a otra estrella pop”, explicó en 2025.

Aly Michalka optó por no aceptar el rol para enfocarse en otros proyectos dentro de Disney. (Captura de video)