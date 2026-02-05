La razón por la que Khloé Kardashian está emocionada de morir: “No tengo ningún miedo”

Khloé Kardashian reveló las razones por las que no le teme a la muerte. (Instagram)

Khloé Kardashian compartió recientemente su visión personal sobre la muerte en un nuevo episodio de su pódcast Khloé In Wonder Land. La empresaria, de 41 años, conversó con Theresa Caputo, conocida por el programa Long Island Medium, en una charla centrada en la forma en que las pérdidas han marcado su historia personal.

Durante la conversación, la fundadora de Good American afirmó que no siente temor ante la idea de morir. “No tengo absolutamente ningún miedo a la muerte”, expresó.

Según explicó, su tranquilidad proviene de la convicción de que sabe “a dónde va” cuando llegue ese momento. Asimismo, Khloé Kardashian añadió que concibe la muerte como un reencuentro con personas queridas.

“Estoy emocionada por ir allí, pero no de una manera en la que quisiera hacerme daño. Sé que eso puede sonar muy mórbido. Simplemente sé que va a ser un lugar muy hermoso y que estaré con todos mis seres queridos”, señaló.

Khloe Kardashian admitió que le emociona la muerte. (Captura de video)

Sin embargo, reconoció que hay un aspecto que sí le genera temor: la idea de dejar atrás a sus hijos y a las personas cercanas. “Eso sería lo único. Todo lo demás, siento que estoy bien”, dijo.

Las declaraciones de Kardashian surgieron luego de que Theresa Caputo, de 58 años, compartiera su propia postura sobre la muerte. La conductora del programa de TLC, que se emite desde 2011 y ya acumula 14 temporadas, afirmó que tampoco siente miedo ante lo inevitable.

“No quiero morir, pero sé que es inevitable. Todos vamos a morir”, explicó. Caputo agregó que confía en que será recibida por familiares que ya fallecieron y que las personas que queden en vida la extrañarán, describiendo esos dos elementos como las únicas certezas que tiene sobre la muerte.

En un episodio anterior de su pódcast, emitido en noviembre, la empresaria recordó la muerte de su padre, Robert Kardashian, como uno de los momentos más determinantes de su vida. El abogado falleció en 2003 a los 59 años, apenas dos meses después de ser diagnosticado con cáncer de esófago.

Khloe Kardashian aseguró que la muerte de su padre la marcó profundamente.

La menor de las Kardashian tenía 19 años cuando su padre murió, mientras que su hermano Rob tenía 16 años. Al recordar ese período, señaló que fue una experiencia especialmente dura para ambos.

“Fue realmente traumático”, dijo, explicando que ella y su hermano pasaban mucho tiempo juntos y atravesaron el duelo de manera cercana y compartida.

Con el paso del tiempo, Kardashian indicó que pudo identificar aprendizajes derivados de esa pérdida. “En ese momento no piensas que algo positivo pueda salir de eso”, afirmó.

Sin embargo, con los años reconoció que la muerte de su padre obligó a la familia a asumir responsabilidades de manera temprana.

Khloe Kardashian indicó que la muerte de su padre obligó a toda la familia a aprender a valerse por si mismos.

“Nos enseñó a ser responsables, a trabajar y a valernos por nosotros mismos. Cuando murió, no tuvimos ese privilegio de depender de él, y eso realmente nos hizo personas fuertes, responsables y correctas”, explicó.

Según relató, antes del fallecimiento de Robert Kardashian Sr., ella y sus hermanos dependían en gran medida de él. Tras su muerte, esa red de apoyo desapareció, lo que los llevó a desarrollar mayor autonomía.