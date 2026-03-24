El cirujano de Denise Richards revela la transformación de la actriz tras su cirugía estética

El cirujano de Denise Richards explicó los resultados que la cirugía plástica. (Instagram)

Denise Richards compartió públicamente su experiencia con cirugía estética luego de someterse a un facelift hace ocho meses, a los 55 años.

En días recientes, su cirujano plástico, Dr. Ben Talei, difundió imágenes comparativas del antes y después de la intervención a través de su cuenta de Instagram, mostrando cambios visibles en el rostro de la actriz.

Las fotografías publicadas por el doctor muestran cejas más elevadas, una línea mandibular más definida y un rostro de apariencia más tersa.

En la descripción de la publicación, el cirujano destacó que fue un honor participar en el procedimiento de Richards a quien describió como ”una de las personas más encantadoras y hermosas que jamás haya pisado esta tierra".

El doctor Ben Talei explicó los cambios en el rostro de Denise Richards. (Instagram)

“Estoy muy agradecido a Denise por haber sido tan abierta sobre el procedimiento. Ha pasado por mucho este último año y su fortaleza es simplemente asombrosa”, escribió.

Asimismo, el cirujano explicó que la intervención se realizó considerando varios objetivos estéticos, incluyendo la elevación de cejas, la definición del contorno mandibular y la suavización general del rostro, además de procedimientos complementarios en labios y párpados.

Richards, por su parte, ha enfatizado la importancia de la recuperación y de la planificación antes de someterse a cirugías estéticas, especialmente en períodos de cambios personales significativos.

La actriz había comentado previamente que la decisión de someterse al procedimiento generó cierta inquietud. En una entrevista con la revista Allure, admitió sentirse “aterrorizada” antes de la operación.

Denise Richards admitió que estaba aterrada antes de la cirugía.(@deniserichards)

Incluso, Denise Richards había declarado que, aunque inicialmente dudó en hablar sobre su facelift, finalmente decidió compartir su experiencia para brindar transparencia sobre el proceso y los resultados obtenidos.

Además de la cirugía de lifting facial, el procedimiento incluyó un levantamiento temporal de cejas, blefaroplastia superior, elevación de labios y transferencia de grasa. La famosa también reveló que había pasado por una cirugía reparativa de senos apenas tres semanas antes del facelift.

El momento del postoperatorio coincidió con un periodo personal complejo para Denise Richards. Su recuperación se produjo menos de dos semanas antes de iniciar el proceso de divorcio con su entonces esposo Aaron Phypers en julio de 2025.

Denise Richards y Aaron Phypers se divorciaron en julio de 2025. (Instagram)

La actriz señaló que Phypers reveló públicamente información sobre sus cirugías antes de que ella estuviera lista para comunicarlo, incluyendo un encuentro con un fotógrafo mientras realizaba un procedimiento de microagujas en sus cicatrices.

En relación con esta situación, la artista explicó que su exesposo afirmó que el facelift había sido “fallido”, un comentario que la actriz calificó como inexacto y que motivó su decisión de abordar públicamente el tema.

A raíz de la separación, Denise Richards también presentó denuncias por abuso contra su exesposo, las cuales él ha negado.

Denise Richards denunció episodios de violencia doméstica contra Aaron Phypers.(Superior Court of California)

El proceso de divorcio continúa y, en la audiencia más reciente, Richards fue ordenada a pagar 5,000 dólares mensuales en manutención temporal a Aaron Phypers.

Por su parte, Phypers enfrenta cuatro cargos penales, incluyendo dos por lesiones a un cónyuge y dos por disuadir a un testigo mediante fuerza o amenaza, relacionados con incidentes reportados en 2022. En 2025, Richards obtuvo una orden de restricción por cinco años contra él.