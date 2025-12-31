Estas son las estrellas que murieron en 2025: Desde Ozzy Osbourne hasta Rob Reiner

A lo largo del 2025, diversas celebridades fallecieron, dejando un legado. (AP. Grosby)

El año estuvo marcado por la pérdida de numerosas figuras del entretenimiento, cuyas trayectorias abarcaron la música, el cine, la televisión, la literatura y la moda. A lo largo de los meses, se confirmaron los fallecimientos de artistas y creadores reconocidos a nivel internacional, algunos tras largas enfermedades y otros de manera inesperada.

A continuación, un repaso por las celebridades que fallecieron antes de la llegada de 2026, separadas por subtítulos y con los datos clave de cada despedida.

Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne falleció tras una larga lucha contra el Parkinson. (REUTERS/Fredrik Sandberg/Scanpix Sweden)

El mundo del rock quedó conmocionado con la muerte de Ozzy Osbourne a los 76 años. El vocalista de Black Sabbath falleció el 22 de julio tras sufrir un paro cardíaco, apenas una semana después de ofrecer el que sería su último concierto con la banda.

El músico llevaba años luchando contra el Parkinson y se había mudado recientemente al Reino Unido junto a su esposa Sharon. Su familia confirmó que murió rodeado de amor.

“Con más tristeza de la que las palabras pueden transmitir, debemos informar que nuestro amado Ozzy Osbourne falleció esta mañana”, expresó la familia en un comunicado publicado en Instagram.

Chris Rea

Chris Rea murió de forma pacífica en su hogar. (Michael Stephens/PA via AP)

El intérprete de “Driving Home for Christmas” murió el 22 de diciembre, a los 74 años, pocos días antes de Navidad. Su esposa Joan y sus hijas informaron que falleció de manera pacífica en un hospital tras una breve enfermedad, acompañado por su familia.

James Ransone

James Ransone falleció a los 46 años tras suicidarse en Los Ángeles. (AP Foto/Danny Moloshok)

El actor estadounidense, conocido por su trabajo en The Wire, murió por suicidio el 19 de diciembre a los 46 años. Los registros oficiales indicaron que la causa de muerte fue “ahorcamiento” y que el lugar del deceso fue un cobertizo en Los Ángeles.

Le sobreviven su esposa, Jamie McPhee, y sus dos hijos. Tras su fallecimiento, su familia impulsó una recaudación de fondos a favor de la National Alliance on Mental Illness (NAMI).

Diane Keaton

Diane Keaton murió a causa de una neumonía. (Instagram/Diane Keaton)

Diane Keaton falleció el pasado sábado 11 de octubre a los 79 años en California. Su familia confirmó a la revista People que la causa de su muerte fue neumonía.

“La familia Keaton está profundamente agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su amada Diane, quien falleció de neumonía el 11 de octubre”, expresaron.

Dame Patricia Routledge

Dame Patricia Routledge murió a los 96 años. (Captura de video)

La inolvidable Hyacinth Bucket de Keeping Up Appearances murió el 3 de octubre a los 96 años. Su agente informó que falleció pacíficamente mientras dormía, rodeada de amor.

“Incluso a los 96 años, la pasión de Dame Patricia por su trabajo y por conectarse con el público en vivo nunca disminuyó, al igual que las nuevas generaciones de público han seguido encontrándola a través de sus amados papeles televisivos. Sus seres queridos y sus devotos admiradores en todo el mundo la extrañarán profundamente”, expresó su agente.

Jilly Cooper

Jilly Cooper falleció tras sufrir una caída en su hogar. (ANDREW MATTHEWS / POOL / AFP)

La reconocida autora británica, conocida como la “reina del bonkbuster”, murió el 5 de octubre tras sufrir una caída en su casa. Vendió más de 12 millones de libros a lo largo de su carrera.

Sus hijos describieron su muerte como un “shock absoluto” y la recordaron como la luz de sus vidas.

Linda Nolan

Linda Nolan murió luego de una batalla de dos décadas contra el cáncer de mama. (Grosby)

Tras una batalla de 20 años contra el cáncer de mama, la cantante y figura televisiva murió el 15 de enero luego de ser hospitalizada por una neumonía doble. Tenía 65 años y fue despedida como una figura clave del pop irlandés.

Giorgio Armani

Giorgio Armani falleció en su casa a los 91 años. (REUTERS/Remo Casilli)

El legendario diseñador italiano murió el 4 de septiembre a los 91 años, en su casa y rodeado de su familia. Su fallecimiento ocurrió semanas antes de la celebración del 50 aniversario de su firma en la Semana de la Moda de Milán.

Hulk Hogan

Hulk Hogan murió a causa de un paro cardiaco. (REUTERS/Carlos Barria)

El ícono de la WWE, cuyo nombre real era Terry Gene Bollea, murió el 24 de julio a los 71 años tras sufrir un paro cardíaco en su casa de Florida. Las autoridades confirmaron que fue trasladado al hospital, donde fue declarado muerto.

Joan Plowright

Joan Plowrigh murió a los 95 años. (REUTERS/POOL/Stefan Rousseau)

La actriz británica y viuda de Laurence Olivier murió el 16 de enero a los 95 años. Ganadora de un Globo de Oro, fue una figura esencial del teatro y el cine, con una carrera que abarcó Broadway, el West End y Hollywood.

Diane Ladd

Diane Ladd falleció en su casa de California. (REUTERS/Danny Moloshok)

La actriz nominada al Óscar murió el 3 de noviembre a los 89 años en su casa de California. Su hija, Laura Dern, confirmó la noticia con un emotivo mensaje en el que la describió como su heroína y una madre extraordinaria.

Rob Reiner

Rob Reiner y Michele Singer fueron asesinados en su casa de Los Angeles. (Europa Press)

El cineasta y su esposa Michele Singer fueron encontrados muertos el 14 de diciembre en su residencia de Los Ángeles, con heridas de arma blanca. Su hijo fue arrestado y acusado de ambos homicidios.

David Lynch

David Lynch murió a los 78 años. (Foto AP/Chris Weeks)

El influyente director falleció el 15 de enero a los 78 años. Había enfrentado problemas de salud y se encontraba recluido en su hogar por enfisema. Su familia destacó el enorme “vacío que deja en el mundo del arte”.

Gene Hackman

Gene Hackman y Betsy Arakawa fallecieron en su casa de Nuevo México. (AP/Mark J. Terrill)

El actor y su esposa Betsy Arakawa fueron hallados muertos el 18 de febrero en su casa de Nuevo México. Ella murió primero a causa de hantavirus, y Hackman, quien padecía Alzheimer avanzado, habría permanecido solo sin comprender lo ocurrido, por lo que falleció a causa de un infarto.

Sly Stone

"Sly" Stone murió tras una larga lucha contra la EPOC. (AP)

El líder de Sly and the Family Stone murió el 9 de junio a los 82 años tras una larga lucha contra la EPOC y otros problemas de salud. Su familia confirmó la noticia mediante un comunicado.

Robert Redford

Robert Redford murió mientras dormía. (AP/Douglas C. Pizac)

El actor y director murió el 16 de septiembre mientras dormía, en su casa de Utah. Tenía 88 años y fue recordado como uno de los grandes galanes y cineastas de Hollywood.

Roberta Flack

Roberta Flack falleció a causa de un infarto a los 88 años. (AP)

La cantante murió el 24 de febrero a los 88 años tras sufrir un infarto. Ícono del R&B de los años setenta, fue despedida como una artista que rompió barreras y dejó clásicos inolvidables.

Brigitte Bardot

Brigitte Bardot murió a los 91 años. (AP)

La actriz y activista francesa falleció el 28 de diciembre a los 91 años. Su fundación en pro del cuidado de los animales anunció su muerte, destacando que dejó la fama para dedicar su vida a la defensa de los animales.

Val Kilmer

Val Kilmer murió tras enfermarse de neumonía. (REUTERS/Robert Galbraith)

El actor murió el 1 de abril a los 65 años tras una larga batalla de salud. Su hija confirmó que la causa fue neumonía. Kilmer había superado un cáncer de garganta años atrás.