Lady Gaga reflexionó sobre su año consagratorio y el impacto de Mayhem: “La música siempre fue la forma de enfrentar cualquier situación”

Abracadabra, uno de los temas centrales del más reciente álbum de Lady Gaga, se consolidó como uno de los lanzamientos más exitosos de la última etapa de la artista al superar las 200 millones de visualizaciones en YouTube

Tras un año marcado por logros, Lady Gaga compartió en el Apple Music podcast su perspectiva sobre el impacto de su gira mundial, el vínculo renovado con sus seguidores y los efectos del exitoso lanzamiento de su álbum Mayhem.

“Reconectar con mis fans cada noche es sumamente significativo. Siento que la comunidad realmente brilla y es muy especial”, afirmó la cantante. La artista destacó la comunión que experimenta desde el escenario.

Redefiniendo la conexión con el público y el repertorio

La experiencia internacional llevó a Gaga a revisar su relación con la audiencia y el repertorio. Según la cantante explicó al conductor, Zane Lowe: “Cada noche trato de encontrar algo diferente en la forma de contar la historia, sea a través de la música, la teatralidad o creando versiones únicas al piano”.

El reencuentro con temas emblemáticos, como “Born This Way”, le permitió reflexionar sobre su pasado y presente artístico: “Volver a ‘Born This Way’ fue realmente interesante; esa música me conecta profundamente con Nueva York. Aunque hace tiempo que no vivo allá, esa ciudad me formó como artista”.

Lady Gaga enfatiza la conexión con sus fans durante la gira mundial de Mayhem y destaca el impacto de sus conciertos en su comunidad artística (Captura de video: YouTube)

Revivir esas canciones, afirmó, la llevó a cuestionar los orígenes de su vocación: “Para mí, la música nunca fue solo un remedio. Siempre fue la forma de enfrentar cualquier situación. Al volver a esas canciones comprendí que ese deseo de entenderme y buscar un lugar propio sigue estando muy presente”.

Durante la conversación, Gaga mencionó una entrevista en un bar del Lower East Side de Nueva York como un momento clave en su desarrollo creativo y recordó encuentros recientes en la gira, como la reunión con Lady Starlight.

“Es fundamental, cuando cultivas tu arte y tu vida, encontrar a tu gente. Eso fue lo que significó para mí”, señaló. Explicó que ese sentimiento de comunidad hoy se extiende a sus fans: “Cuando salgo de gira siento lo mismo con mi público. Es otra comunidad artística, y siento que mantenemos una conversación que ya dura dos décadas”.

Mayhem: autenticidad y búsqueda artística

En relación con la creación de Mayhem, la cantante de 39 años subrayó el proceso íntimo y decidido detrás del álbum: “Creo que este álbum decidí apropiármelo completamente para mí. Sí, lo lanzo públicamente para los fans y el público, pero también me dije: ‘Esto eres tú, está bien estar segura de ti misma y celebrar tu forma de crear y ver la música’”.

Lady Gaga resalta la importancia de la autenticidad en el proceso creativo del álbum Mayhem frente a las exigencias de la industria musical (Captura de video: YouTube)

Añadió que, tras años de adaptarse a las exigencias de la industria, el nuevo trabajo le permitió redefinir expectativas: “Ahora sé sin dudas que, si entregas un trabajo auténtico y cuidas cada instrumento, melodía, letra y voz hasta no dejar cabos sueltos, puedes estar tranquila porque has dado lo mejor. El truco en el estudio es ser uno mismo”.

La autenticidad y la exploración definen el proceso de composición para Gaga. Advirtió sobre la creciente influencia de la inteligencia artificial: “Ser humano nunca pasará de moda. Espero que nunca lo haga, porque ahí reside el núcleo de cómo nos entendemos”.

Al repasar estos dos últimos años, Gaga eligió una palabra: “oficio”. “La disciplina, la curiosidad sin límites y la capacidad de aprender algo nuevo es lo que me empuja. No siempre se trata de competir, sino de descubrir algo distinto en cada proyecto. Eso me enseñó Mayhem: la música sigue siendo mi gran maestra”.

Presencia escénica, reconocimientos y futuro

Gaga compartió su perspectiva sobre la presencia escénica y el trabajo en el estudio. Explicó que disfruta tanto de la intimidad de la composición como de la intensidad que experimenta sobre el escenario.

La presencia escénica de Lady Gaga evoluciona, ahora más consciente del público y enfocada en ofrecer actuaciones honestas e intensas (AP)

Señaló que, durante el día, mantiene una relación privada y cercana con la música, pero que, al presentarse en vivo, todo adquiere una intensidad particular. Reconoció que antes no era tan consciente del público, aunque actualmente percibe esa presencia y considera que le exige ofrecer una actuación honesta.

Incluso el personaje excéntrico con el que inicia su espectáculo tiene un componente transformador: “Es una parte narcisista y egocéntrica, no siempre es mi favorita, pero cuando me entrego a la actuación, encuentro el baile, la voz, el personaje, y disfruto mucho contándolo de manera distinta cada noche”.

Consultada sobre el reconocimiento y los premios Grammy, donde obtuvo el mayor número de nominaciones de su carrera, puso el foco en su equipo. “Estar allí con mi pareja, Michael, y todos los músicos que participaron es motivo de celebración. Siento gratitud por ser celebrada por mi musicalidad todos estos años”, expresó la cantante en el podcast.

Valoró la posibilidad de haber sido reconocida tanto por su incursión en el jazz con “Harlequin” como por su labor en el pop con Mayhem, dos universos que, en sus palabras, prosperan en la diferencia y el caos.

En cuanto a las especulaciones sobre una colaboración con The Weeknd fue tajante: “Amo a Abel, y eso es todo lo que diré. Soy una gran fan” (Composición fotográfica: REUTERS/AP)

De cara al futuro, planea mantenerse dedicada al estudio y a la gira (The Mayhem Ball), cuyo cierre está programado para abril de 2026 en el Madison Square Garden, aunque no descarta posibles prórrogas. Sobre nuevas publicaciones, dejó abierta la posibilidad: “Dependerá de cómo avance la escritura, pero no descarto nada”.

Fiel a su espíritu inquieto, la artista finalizó mostrando entusiasmo por seguir explorando el jazz y resaltó que siempre se considera aprendiz, con un deseo constante de descubrir más a través de la música.