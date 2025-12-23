Rachel Sennott reveló su mayor aprendizaje en la actuación: “Lo mejor me pasa justo después de tocar fondo”

La serie 'I Love LA' nació de una etapa de crisis personal, demostrando la importancia de apostar por proyectos propios (HBO)

Consolidada como una de las voces más frescas de la comedia actual, la actriz y productora Rachel Sennott conversó en el pódcast Good Hang sobre sus orígenes, la presión de las etiquetas familiares en la industria, el valor del fracaso y la importancia de la comunidad creativa en su serie I Love LA.

Durante una reciente charla con la actriz y presentadora Amy Poehler, la artista estadounidense de 30 años compartió anécdotas y reflexiones que revelan tanto su autenticidad como su determinación para abrirse camino en un entorno competitivo.

Orígenes y entorno familiar

Nacida en Connecticut, en una familia de cinco hermanos, la comediante recordó la influencia de sus padres, ambos contadores, y la dinámica de crecer en un hogar numeroso.

“Tener cuatro hermanos más es una parte enorme de quién soy. Automáticamente, tienes muchas personalidades diferentes alrededor, y para que te escuchen en la mesa, tienes que gritar”, compartió.

La comediante resaltó la influencia de su familia numerosa y creativa en su desarrollo personal y profesional (Good Hang)

Sennott relató cómo sus padres se conocieron trabajando juntos en una firma de contabilidad y cómo, pese a la orientación numérica de la familia, el arte también estuvo presente.

“Mi madre es una artista secreta. Hizo mi primera obra de teatro conmigo, canta y toca el piano. Mi padre no es artista, pero nos obligaba a tocar en un cuarteto familiar”, recordó. Esa mezcla de disciplina y creatividad marcó su infancia y su posterior decisión de dedicarse a la actuación.

La etiqueta de “nepo baby”

Durante la conversación, Amy Poehler abordó la percepción de Sennott como una “nepo baby” de Manhattan, una etiqueta que la propia actriz rechaza con humor: “Soy, si acaso, una nepo baby del seguro. Mi papá trabaja en seguros y me ayudó varias veces con el seguro del coche. Pero mis padres no tienen ningún vínculo con la industria del entretenimiento”.

También subrayó que, aunque su familia la apoyó en cuestiones cotidianas, su carrera se forjó fuera de los circuitos privilegiados.

Sennott rechazó la etiqueta de 'nepo baby' y afirmó que su éxito no proviene de privilegios en la industria del entretenimiento (REUTERS)

Valor del fracaso y la autoexigencia

Uno de los temas centrales de la entrevista en el pódcast Good Hang fue la relación de Sennott con el fracaso y la inseguridad. “No me asusta fracasar. Lo mejor me pasa justo después de tocar fondo”, afirmó.

Asimismo, explicó que los rechazos y las dificultades fueron motores para su creatividad: “Cuando algo no sale, pienso: ‘Gracias a Dios’. Cuando estoy en lo más bajo, es cuando me suelto y digo: ‘No me importa, vamos por todo’”.

Reconoció que la confianza no siempre fue innata, sino que surgió de la necesidad: “La confianza viene de no tener otra opción: si lo vas a hacer, hazlo. No podía ni pensar en la posibilidad de no dedicarme a esto, porque no tenía otro plan”.

“I Love LA” y el proceso creativo

La génesis de I Love LA estuvo marcada por un periodo de crisis personal y profesional. Luego de mudarse a Los Ángeles y atravesar una etapa de inseguridad y depresión, decidió apostar por su propio proyecto. Con respecto a esto, afirmó: “No pensaba que pudiera crear algo sola y me daba miedo. Tuve que decir no a otras oportunidades y confiar en mi instinto de que esto iba a salir”.

Sobre el proceso de creación, destacó la importancia del trabajo en equipo. “Literalmente, hice la serie con un equipo increíble de guionistas, una co-showrunner, directores… Nadie hace nada solo, pero hay un momento en que tienes que decidir tomar las riendas de lo que quieres hacer”, planteó.

La productora estadounidense subrayó el papel fundamental de la comunidad creativa y la amistad en la generación de nuevas oportunidades actorales (HBO Max)

Amistades en comunidad creativa y redes sociales

Entre otros aspectos, subrayó el papel fundamental de su círculo de amigas y colaboradoras, como Molly Gordon, Emma Seligman y Ayo Edebiri. “La comunidad de amigas es clave: con Molly, Emma y Ayo creamos oportunidades cuando nadie nos las daba”, mencionó.

Recordó cómo, en sus años universitarios, los rechazos en audiciones la llevaron a buscar sus propios espacios y a formar una red de apoyo creativo: “Empecé a hacer stand up, a escribir sketches y a trabajar con gente talentosa que conocí en ese camino”.

En el diálogo, reflexionó sobre la presión de la autoimagen en la era digital y la autenticidad en redes sociales: “Es divertido, pero también hay momentos en que ser auténtica no gusta, o te encasillan en una versión de ti misma”.

Sobre su generación, se definió como “zillenial”, en la frontera entre millennial y Gen Z. “No reclamo ser Gen Z, pero tampoco soy del todo millennial. Mi lóbulo frontal terminó de desarrollarse durante la pandemia, así que estoy en medio”, planteó con humor.

A su vez, compartió su entusiasmo por el marketing y la creación de contenido: “Me encanta el marketing. Las chicas de marketing son fabulosas. Me gusta pensar cómo hacer llegar el mensaje”.

La actriz reflexionó sobre la autenticidad y la presión de la autoimagen en redes sociales en la era digital (Good Hang)

Vida personal con rituales cotidianos

Al hablar de su vida diaria, describió sus rutinas y celebraciones recientes: “Fui a Sicilia por la boda de una amiga y realmente celebré mi cumpleaños número 30. Después de tanto trabajo, ahora salgo todas las noches. Cuando estoy rodando, pospongo todo y luego me comprometo a una etapa social intensa”.

La intérprete detalló sus planes para una noche típica: “Cena en casa de mi novio, pedir comida, probarme outfits y luego ir a un concierto. Cuando estoy en rodaje, hago promesas que no puedo cumplir, pero después me entrego a la vida social”.

A lo largo de la entrevista en el pódcast Good Hang, Rachel Sennott dejó claro que su mayor fortaleza surge en los momentos de dificultad. Cuando todo parece perdido, encuentra la libertad para arriesgar y crear sin miedo para buscar nuevas oportunidades.