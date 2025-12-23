Entretenimiento

Rachel Sennott reveló su mayor aprendizaje en la actuación: “Lo mejor me pasa justo después de tocar fondo”

La actriz y comediante estadounidense compartió en el pódcast “Good Hang” cómo los momentos difíciles impulsan su creatividad y determinación en el competitivo mundo del entretenimiento

Guardar
La serie 'I Love LA' nació de una etapa de crisis personal, demostrando la importancia de apostar por proyectos propios (HBO)

Consolidada como una de las voces más frescas de la comedia actual, la actriz y productora Rachel Sennott conversó en el pódcast Good Hang sobre sus orígenes, la presión de las etiquetas familiares en la industria, el valor del fracaso y la importancia de la comunidad creativa en su serie I Love LA.

Durante una reciente charla con la actriz y presentadora Amy Poehler, la artista estadounidense de 30 años compartió anécdotas y reflexiones que revelan tanto su autenticidad como su determinación para abrirse camino en un entorno competitivo.

Orígenes y entorno familiar

Nacida en Connecticut, en una familia de cinco hermanos, la comediante recordó la influencia de sus padres, ambos contadores, y la dinámica de crecer en un hogar numeroso.

“Tener cuatro hermanos más es una parte enorme de quién soy. Automáticamente, tienes muchas personalidades diferentes alrededor, y para que te escuchen en la mesa, tienes que gritar”, compartió.

La comediante resaltó la influencia
La comediante resaltó la influencia de su familia numerosa y creativa en su desarrollo personal y profesional (Good Hang)

Sennott relató cómo sus padres se conocieron trabajando juntos en una firma de contabilidad y cómo, pese a la orientación numérica de la familia, el arte también estuvo presente.

“Mi madre es una artista secreta. Hizo mi primera obra de teatro conmigo, canta y toca el piano. Mi padre no es artista, pero nos obligaba a tocar en un cuarteto familiar”, recordó. Esa mezcla de disciplina y creatividad marcó su infancia y su posterior decisión de dedicarse a la actuación.

La etiqueta de “nepo baby”

Durante la conversación, Amy Poehler abordó la percepción de Sennott como una “nepo baby” de Manhattan, una etiqueta que la propia actriz rechaza con humor: “Soy, si acaso, una nepo baby del seguro. Mi papá trabaja en seguros y me ayudó varias veces con el seguro del coche. Pero mis padres no tienen ningún vínculo con la industria del entretenimiento”.

También subrayó que, aunque su familia la apoyó en cuestiones cotidianas, su carrera se forjó fuera de los circuitos privilegiados.

Sennott rechazó la etiqueta de
Sennott rechazó la etiqueta de 'nepo baby' y afirmó que su éxito no proviene de privilegios en la industria del entretenimiento (REUTERS)

Valor del fracaso y la autoexigencia

Uno de los temas centrales de la entrevista en el pódcast Good Hang fue la relación de Sennott con el fracaso y la inseguridad. “No me asusta fracasar. Lo mejor me pasa justo después de tocar fondo”, afirmó.

Asimismo, explicó que los rechazos y las dificultades fueron motores para su creatividad: “Cuando algo no sale, pienso: ‘Gracias a Dios’. Cuando estoy en lo más bajo, es cuando me suelto y digo: ‘No me importa, vamos por todo’”.

Reconoció que la confianza no siempre fue innata, sino que surgió de la necesidad: “La confianza viene de no tener otra opción: si lo vas a hacer, hazlo. No podía ni pensar en la posibilidad de no dedicarme a esto, porque no tenía otro plan”.

“I Love LA” y el proceso creativo

La génesis de I Love LA estuvo marcada por un periodo de crisis personal y profesional. Luego de mudarse a Los Ángeles y atravesar una etapa de inseguridad y depresión, decidió apostar por su propio proyecto. Con respecto a esto, afirmó: “No pensaba que pudiera crear algo sola y me daba miedo. Tuve que decir no a otras oportunidades y confiar en mi instinto de que esto iba a salir”.

Sobre el proceso de creación, destacó la importancia del trabajo en equipo. “Literalmente, hice la serie con un equipo increíble de guionistas, una co-showrunner, directores… Nadie hace nada solo, pero hay un momento en que tienes que decidir tomar las riendas de lo que quieres hacer”, planteó.

La productora estadounidense subrayó el
La productora estadounidense subrayó el papel fundamental de la comunidad creativa y la amistad en la generación de nuevas oportunidades actorales (HBO Max)

Amistades en comunidad creativa y redes sociales

Entre otros aspectos, subrayó el papel fundamental de su círculo de amigas y colaboradoras, como Molly Gordon, Emma Seligman y Ayo Edebiri. “La comunidad de amigas es clave: con Molly, Emma y Ayo creamos oportunidades cuando nadie nos las daba”, mencionó.

Recordó cómo, en sus años universitarios, los rechazos en audiciones la llevaron a buscar sus propios espacios y a formar una red de apoyo creativo: “Empecé a hacer stand up, a escribir sketches y a trabajar con gente talentosa que conocí en ese camino”.

En el diálogo, reflexionó sobre la presión de la autoimagen en la era digital y la autenticidad en redes sociales: “Es divertido, pero también hay momentos en que ser auténtica no gusta, o te encasillan en una versión de ti misma”.

Sobre su generación, se definió como “zillenial”, en la frontera entre millennial y Gen Z. “No reclamo ser Gen Z, pero tampoco soy del todo millennial. Mi lóbulo frontal terminó de desarrollarse durante la pandemia, así que estoy en medio”, planteó con humor.

A su vez, compartió su entusiasmo por el marketing y la creación de contenido: “Me encanta el marketing. Las chicas de marketing son fabulosas. Me gusta pensar cómo hacer llegar el mensaje”.

La actriz reflexionó sobre la
La actriz reflexionó sobre la autenticidad y la presión de la autoimagen en redes sociales en la era digital (Good Hang)

Vida personal con rituales cotidianos

Al hablar de su vida diaria, describió sus rutinas y celebraciones recientes: “Fui a Sicilia por la boda de una amiga y realmente celebré mi cumpleaños número 30. Después de tanto trabajo, ahora salgo todas las noches. Cuando estoy rodando, pospongo todo y luego me comprometo a una etapa social intensa”.

La intérprete detalló sus planes para una noche típica: “Cena en casa de mi novio, pedir comida, probarme outfits y luego ir a un concierto. Cuando estoy en rodaje, hago promesas que no puedo cumplir, pero después me entrego a la vida social”.

A lo largo de la entrevista en el pódcast Good Hang, Rachel Sennott dejó claro que su mayor fortaleza surge en los momentos de dificultad. Cuando todo parece perdido, encuentra la libertad para arriesgar y crear sin miedo para buscar nuevas oportunidades.

Temas Relacionados

Rachel SennottI Love LAGood HangComediaFracaso creativoLos ÁngelesAmy PoehlerHBO MaxNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

El Año Nuevo empezará por todo lo alto: primer vistazo a ‘The Beauty’, una serie al estilo de ‘La sustancia’ con Bella Hadid de protagonista

El director de ‘American Horror Story’, Ryan Murphy, se embarca en un nuevo proyecto ambientado en una París futurista

El Año Nuevo empezará por

James Cameron responde años después al chiste de Amy Poehler en los Globos de Oro: “Suelo ser de piel gruesa pero ahí fue demasiado lejos”

El director de ‘Avatar’ ha respondido al chiste de la cómica sobre su antiguo matrimonio con la también directora Kathryn Bigelow

James Cameron responde años después

El equipo de Blake Lively critica a los abogados de Justin Baldoni por hacerle preguntas sobre su vida sexual

La defensa de la actriz pidió la intervención del juez y advirtió que podría solicitar sanciones si ese tipo de interrogatorios vuelve a repetirse

El equipo de Blake Lively

Así es cómo los hijos de Rob y Michele Reiner honrarán a sus padres tras su muerte

Jake y Romy Reiner buscan honrar la memoria de sus padres con un funeral íntimo

Así es cómo los hijos

Enrique Iglesias y Anna Kournikova dan la bienvenida a su cuarto hijo

La pareja anunció la llegada de su cuarto hijo, que se une a los gemelos Lucy y Nicholas y a su hija Mary

Enrique Iglesias y Anna Kournikova
DEPORTES
Roger Federer cuestionó cómo el

Roger Federer cuestionó cómo el tenis trata a sus ídolos: “Olvidamos a las leyendas de nuestro deporte”

Una salvaje pelea se desató durante un partido juvenil en Comodoro Rivadavia

“Vergonzoso”: el video de la polémica actitud del rincón de Jake Paul antes de que sufriera el brutal KO ante Anthony Joshua

Cristian Fabbiani fue tentado por un equipo de un exótico país: “Tiene negociaciones avanzadas”

El emotivo discurso de Dalma y Gianinna tras recibir el Olimpia Infinito en homenaje a Diego Maradona: “Sabemos que no estamos solas”

TELESHOW
La tremenda anécdota de Christian

La tremenda anécdota de Christian Sancho y la mamá de Celeste Muriega cuando la conoció en Sex: “Me desfiguré”

Edith Hermida regresó a Bendita luego de la salida de Beto Casella: “Hubiese trabajado con él hasta el resto de mi vida”

Clara, la hija de Ricky Sarkany, anunció que está embarazada: “Bebucha en camino”

Yanina Latorre contó que compra ropa y accesorios de lujo de segunda mano aconsejada por una famosa: “Ella es reviva”

La hermana de Lionel Messi se descompensó mientras manejaba en Miami y sufrió un accidente

INFOBAE AMÉRICA

Rusia lanzó un ataque masivo

Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra la infraestructura energética de Ucrania: al menos 2 muertos

Australia se encamina a aprobar un paquete de leyes que endurece la tenencia de armas tras el atentado terrorista en Bondi Beach

Estados Unidos instó al régimen de Nicaragua a liberar al pastor evangélico y preso político Rudy Palacios

Elecciones en Honduras: tres escrutadores del Partido Nacional fueron atacados con explosivos en las inmediaciones del CNE

Elecciones en Honduras: el candidato Salvador Nasralla acusó al CNE de actuar bajo órdenes del “crimen organizado”