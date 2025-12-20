Entretenimiento

¿El fin del T-800?: Arnold Schwarzenegger se despide de Terminator y James Cameron confirma una nueva era en la saga

El director destacó que buscará relatos y personajes inéditos en un universo reinventado, según reveló Sensacine. La noticia ya genera expectativa sobre el futuro de la franquicia y su impacto en la ciencia ficción

Guardar
Escena de "Terminator" donde el T-800 (Arnold Schwarzenegger) busca a Sarah Connor

La saga Terminator afronta un cambio histórico: Arnold Schwarzenegger, rostro emblemático de la franquicia durante 35 años, no participará en la próxima película. Así lo confirmó James Cameron, creador y director de la saga, quien prepara una nueva entrega que marcará el primer capítulo sin la presencia del actor austríaco.

La noticia, recogida por Sensacine, señala el cierre de una era para una de las series de ciencia ficción más influyentes del cine, mientras Cameron perfila el futuro de la historia con una visión renovada.

Cameron, actualmente inmerso en la promoción de Avatar: Fuego y cenizas, película que se estrenó recientemente en los cines argentinos, detalló a The Hollywood Reporter —según cita Sensacine— que su atención se centrará en Terminator una vez concluya el ciclo de Avatar.

El cineasta reconoció que enfrenta desafíos narrativos importantes para la nueva película, especialmente en lo relativo a mantener la relevancia de la ciencia ficción en un contexto tecnológico en constante evolución. “Puedo decir con seguridad que no estará”, afirmó Cameron sobre la ausencia de Schwarzenegger, y añadió: “Es hora de una nueva generación de personajes”.

James Cameron confirma que Arnold
James Cameron confirma que Arnold Schwarzenegger no participará en la próxima película de "Terminator" tras 35 años en la saga (REUTERS/Toby Melville/Archivo)

El director explicó que insistió en la participación del actor en Terminator: Destino oculto, considerando esa entrega como un cierre adecuado para su interpretación del T-800. Ahora, Cameron apuesta por ampliar el concepto de Terminator y explorar nuevas ideas sobre la guerra temporal y la superinteligencia, con el objetivo de alejarse de los protagonistas clásicos y abrir espacio a nuevas propuestas.

La saga Terminator debutó en 1984 y, desde entonces, ha sumado seis películas: Terminator 2: El juicio final (1991), Terminator 3: La rebelión de las máquinas (2003), Terminator Salvation (2009), Terminator: Génesis (2015) y Terminator: Destino oculto (2019).

Además, la franquicia se expandió a la televisión con Terminator: Las crónicas de Sarah Connor (2008) y la serie animada Terminator Zero (2024).

A lo largo de su historia, la narrativa de la saga ha experimentado saltos y reinicios, con algunas entregas que han ignorado los acontecimientos de películas anteriores, lo que ha contribuido a una estructura fragmentada y a la constante reinvención de su universo.

James Cameron considera Terminator: Destino
James Cameron considera Terminator: Destino oculto como el cierre ideal para la interpretación de Arnold Schwarzenegger como el T-800 (REUTERS/Remo Casilli)

La salida de Schwarzenegger no tomó por sorpresa a los seguidores más atentos. En mayo de 2023, el propio actor anunció que no volvería a la franquicia, argumentando que las últimas entregas “no estaban bien escritas”, según recogió Sensacine.

Ese mismo mes, Cameron comunicó que trabajaba en un reinicio de la saga. Posteriormente, en febrero de 2024, Linda Hamilton, quien interpretó a Sarah Connor, también confirmó su desvinculación definitiva de Terminator. Aunque en ocasiones anteriores los actores han dejado abierta la puerta a un posible regreso, la confirmación de Cameron sobre la ausencia de Schwarzenegger otorga un carácter definitivo a la despedida del intérprete.

Cuál fue la trama que revolucionó la ciencia ficción

En un futuro donde las máquinas han sometido a la humanidad y Skynet, la inteligencia artificial que las controla, está a punto de ser derrotada por la resistencia liderada por John Connor, las máquinas idean un plan para impedir su derrota.

Consideran que asesinar a John en el presente sería inútil, por lo que deciden eliminar a su madre, Sarah Connor, antes de que él nazca. Skynet envía al pasado, específicamente a 1984, a un Terminator T-800 (Arnold Schwarzenegger), un cíborg con apariencia humana, con el objetivo de matar a Sarah.

La resistencia, liderada por John Connor, logra enviar también a un humano, Kyle Reese, para proteger a Sarah. Una vez en 1984, el Terminator comienza su búsqueda asesinando a dos mujeres llamadas Sarah Connor, encontradas a través de una guía telefónica. Sarah, la verdadera madre de John, busca refugio en una discoteca, donde es atacada pero rescatada por Reese. Ambos huyen, mientras el Terminator continúa persiguiéndolos.

El Terminator T-800 viaja a
El Terminator T-800 viaja a 1984 con la misión de asesinar a Sarah Connor antes del nacimiento de John Connor

Durante la huida, Reese le explica a Sarah el origen de Skynet, la guerra nuclear y el alzamiento de las máquinas. Skynet, al adquirir consciencia, inicia el conflicto entre Estados Unidos y Rusia por medio de un ataque nuclear, resultando en la destrucción de la humanidad y el dominio de las máquinas. John Connor, en el futuro, será el líder de la resistencia que revertirá esa situación.

Tras una serie de enfrentamientos y persecuciones, Sarah y Reese se ocultan en un motel donde inician una relación íntima. Posteriormente, el Terminator los localiza y, tras una última confrontación en una fábrica, Reese muere y Sarah logra destruir al Terminator usando una prensa hidráulica.

Finalmente, Sarah, embarazada de John Connor, se refugia en México. Allí graba mensajes para su hijo futuro, mientras un niño le toma una fotografía que será importante para Reese en el futuro. La historia concluye con Sarah preparándose para los difíciles acontecimientos por venir.

Temas Relacionados

Saga TerminatorArnold SchwarzeneggerJames CameronCine de ciencia ficciónSensacineNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Stranger Things y un final que promete ser épico: estreno mundial en cines y reunión de protagonistas para ver el último capítulo

La serie icónica de Netflix se despide con un cierre que busca generar nuevas emociones intensas y refuerza el vínculo construido durante años entre el elenco y los fans. Qué se sabe

Stranger Things y un final

Outlander se prepara para su última temporada: así será el esperado adiós de Claire y Jamie

El estreno, previsto para marzo de 2026, promete resolver misterios y ofrecer momentos cargados de emotividad, mientras el equipo creativo garantiza un cierre fiel al espíritu de la serie y los actores se despiden de una etapa transformadora, según Vanity Fair

Outlander se prepara para su

Jeffrey Dean Morgan manifestó sus ganas de interpretar a Arthur Morgan en Red Dead Redemption: “Lo haría gratis”

A los 59 años, el actor de “The Walking Dead” y “Grey´s Anatomy" sorprendió a sus fans al confesar que sueña con protagonizar la adaptación del famoso videojuego, mostrando su pasión por el western y su conexión familiar con la saga

Jeffrey Dean Morgan manifestó sus

Shakira hace historia con su residencia en Centroamérica: agota fechas en menos de 24 horas

La cantante colombiana vendió todas las entradas de su residencia en el Salvador en menos de 24 horas

Shakira hace historia con su

El efecto Emily in Paris: la nueva temporada ambientada en Roma dispara el turismo y enciende alarmas entre los vecinos

La quinta temporada de la serie de Netflix, estrenada el 18 de diciembre, impulsó una ola de visitantes e influencers que recorren los escenarios icónicos de Roma, generando preocupación entre residentes y autoridades por la saturación de monumentos y el impacto en la vida cotidiana

El efecto Emily in Paris:
DEPORTES
El ranking de los 100

El ranking de los 100 mejores futbolistas del 2025: en qué puesto quedó Lionel Messi y los otros seis argentinos de la lista

Sorpresa en la Supercopa de Italia: Bologna eliminó al Inter de Lautaro Martínez y jugará la final ante Napoli

Colapinto reveló detalles de su vida en la F1: el monoplaza de Alpine en 2026 y la pasión del público argentino

Manu Ginobili, a fondo: cuál fue el mejor punto de su carrera, la calificación de su inglés y el rival al que nunca le ganó

Conmebol anunció cuándo se jugará la final de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo

TELESHOW
La divertida reacción de Patricia

La divertida reacción de Patricia Sosa al ser interrumpida por un celular en pleno show

Ca7riel y Paco Amoroso posponen el lanzamiento de “Top of the Hills”: “Pedimos perdón, decidimos frenar”

La dura advertencia judicial para Wanda Nara si intenta impedir que sus hijas pasen Navidad con Mauro Icardi

El cara a cara de Mica Viciconte y Flor Vigna en el pesaje previo a su pelea de boxeo: sonrisas y miradas desafiantes

Tamara Báez publicó una sensual foto a un mes de su cirugía estética

INFOBAE AMÉRICA

La Corte Suprema de Brasil

La Corte Suprema de Brasil declaró inadmisible la apelación de la defensa de Bolsonaro para anular su condena por intento de Golpe de Estado

Canadá y Estados Unidos iniciarán en enero la revisión bilateral del T-MEC en medio de disputas comerciales

La verdadera historia de la hamaca, una innovación indígena con 4000 años de historia que conquistó el mundo

El Pentágono realizó una operación militar en Siria tras el ataque de ISIS en el que murieron dos soldados de Estados Unidos

De dunas jurásicas a fenómeno viral: así es The Wave, una joya natural en Estados Unidos que pocos logran conocer