¿El fin del T-800?: Arnold Schwarzenegger se despide de Terminator y James Cameron confirma una nueva era en la saga

Escena de "Terminator" donde el T-800 (Arnold Schwarzenegger) busca a Sarah Connor

La saga Terminator afronta un cambio histórico: Arnold Schwarzenegger, rostro emblemático de la franquicia durante 35 años, no participará en la próxima película. Así lo confirmó James Cameron, creador y director de la saga, quien prepara una nueva entrega que marcará el primer capítulo sin la presencia del actor austríaco.

La noticia, recogida por Sensacine, señala el cierre de una era para una de las series de ciencia ficción más influyentes del cine, mientras Cameron perfila el futuro de la historia con una visión renovada.

Cameron, actualmente inmerso en la promoción de Avatar: Fuego y cenizas, película que se estrenó recientemente en los cines argentinos, detalló a The Hollywood Reporter —según cita Sensacine— que su atención se centrará en Terminator una vez concluya el ciclo de Avatar.

El cineasta reconoció que enfrenta desafíos narrativos importantes para la nueva película, especialmente en lo relativo a mantener la relevancia de la ciencia ficción en un contexto tecnológico en constante evolución. “Puedo decir con seguridad que no estará”, afirmó Cameron sobre la ausencia de Schwarzenegger, y añadió: “Es hora de una nueva generación de personajes”.

James Cameron confirma que Arnold Schwarzenegger no participará en la próxima película de "Terminator" tras 35 años en la saga (REUTERS/Toby Melville/Archivo)

El director explicó que insistió en la participación del actor en Terminator: Destino oculto, considerando esa entrega como un cierre adecuado para su interpretación del T-800. Ahora, Cameron apuesta por ampliar el concepto de Terminator y explorar nuevas ideas sobre la guerra temporal y la superinteligencia, con el objetivo de alejarse de los protagonistas clásicos y abrir espacio a nuevas propuestas.

La saga Terminator debutó en 1984 y, desde entonces, ha sumado seis películas: Terminator 2: El juicio final (1991), Terminator 3: La rebelión de las máquinas (2003), Terminator Salvation (2009), Terminator: Génesis (2015) y Terminator: Destino oculto (2019).

Además, la franquicia se expandió a la televisión con Terminator: Las crónicas de Sarah Connor (2008) y la serie animada Terminator Zero (2024).

A lo largo de su historia, la narrativa de la saga ha experimentado saltos y reinicios, con algunas entregas que han ignorado los acontecimientos de películas anteriores, lo que ha contribuido a una estructura fragmentada y a la constante reinvención de su universo.

James Cameron considera Terminator: Destino oculto como el cierre ideal para la interpretación de Arnold Schwarzenegger como el T-800 (REUTERS/Remo Casilli)

La salida de Schwarzenegger no tomó por sorpresa a los seguidores más atentos. En mayo de 2023, el propio actor anunció que no volvería a la franquicia, argumentando que las últimas entregas “no estaban bien escritas”, según recogió Sensacine.

Ese mismo mes, Cameron comunicó que trabajaba en un reinicio de la saga. Posteriormente, en febrero de 2024, Linda Hamilton, quien interpretó a Sarah Connor, también confirmó su desvinculación definitiva de Terminator. Aunque en ocasiones anteriores los actores han dejado abierta la puerta a un posible regreso, la confirmación de Cameron sobre la ausencia de Schwarzenegger otorga un carácter definitivo a la despedida del intérprete.

Cuál fue la trama que revolucionó la ciencia ficción

En un futuro donde las máquinas han sometido a la humanidad y Skynet, la inteligencia artificial que las controla, está a punto de ser derrotada por la resistencia liderada por John Connor, las máquinas idean un plan para impedir su derrota.

Consideran que asesinar a John en el presente sería inútil, por lo que deciden eliminar a su madre, Sarah Connor, antes de que él nazca. Skynet envía al pasado, específicamente a 1984, a un Terminator T-800 (Arnold Schwarzenegger), un cíborg con apariencia humana, con el objetivo de matar a Sarah.

La resistencia, liderada por John Connor, logra enviar también a un humano, Kyle Reese, para proteger a Sarah. Una vez en 1984, el Terminator comienza su búsqueda asesinando a dos mujeres llamadas Sarah Connor, encontradas a través de una guía telefónica. Sarah, la verdadera madre de John, busca refugio en una discoteca, donde es atacada pero rescatada por Reese. Ambos huyen, mientras el Terminator continúa persiguiéndolos.

El Terminator T-800 viaja a 1984 con la misión de asesinar a Sarah Connor antes del nacimiento de John Connor

Durante la huida, Reese le explica a Sarah el origen de Skynet, la guerra nuclear y el alzamiento de las máquinas. Skynet, al adquirir consciencia, inicia el conflicto entre Estados Unidos y Rusia por medio de un ataque nuclear, resultando en la destrucción de la humanidad y el dominio de las máquinas. John Connor, en el futuro, será el líder de la resistencia que revertirá esa situación.

Tras una serie de enfrentamientos y persecuciones, Sarah y Reese se ocultan en un motel donde inician una relación íntima. Posteriormente, el Terminator los localiza y, tras una última confrontación en una fábrica, Reese muere y Sarah logra destruir al Terminator usando una prensa hidráulica.

Finalmente, Sarah, embarazada de John Connor, se refugia en México. Allí graba mensajes para su hijo futuro, mientras un niño le toma una fotografía que será importante para Reese en el futuro. La historia concluye con Sarah preparándose para los difíciles acontecimientos por venir.