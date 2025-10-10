Entretenimiento

Millie Bobby Brown muestra por primera vez a su bebé adoptada junto a Jake Bongiovi

La protagonista de Stranger Things compartió una tierna imagen familiar en redes sociales, donde se la ve junto a su esposo disfrutando de los primeros días como padres tras concretar un proceso de adopción este verano

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

Guardar
La actriz británica anunció en
La actriz británica anunció en agosto que junto a Jake Bongiovi adoptaron una bebé tras casarse en mayo de 2024 en una ceremonia privada en Italia. (Composición Infobae)

La actriz británica Millie Bobby Brown, de 21 años, sorprendió a sus seguidores al revelar el primer vistazo de su bebé adoptada junto a su esposo Jake Bongiovi, de 23 años. La protagonista de Stranger Things compartió el emotivo momento en sus redes sociales el jueves, ofreciendo una mirada íntima a su nueva etapa como madre primeriza.

Una nueva etapa en la vida de la actriz

El pasado 21 de agosto, Brown había anunciado que había adoptado una bebé mediante una publicación en Instagram. En el mensaje, escribió: “Este verano, le dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de paternidad en paz y privacidad. Y luego quedaron tres. Con amor, Millie y Jake Bongiovi.”

La publicación conmovió a millones de seguidores y rápidamente se volvió viral. En la imagen compartida más recientemente, los jóvenes padres aparecen mirando con ternura a su hija, cuyo rostro apenas se distingue, mientras su diminuta mano se asoma entre los brazos de Brown.

Millie Bobby Brown compartió en
Millie Bobby Brown compartió en Instagram una foto con su esposo y su hija adoptada, recibiendo miles de mensajes de felicitación de sus seguidores. (Millie Bobby Brown/Instagram)

El anuncio marcó un nuevo comienzo para la actriz, quien se ha mantenido como una de las figuras más reconocidas de su generación. Tras su salto a la fama con Stranger Things y su incursión como productora en Enola Holmes, Millie ha demostrado un profundo deseo de formar una familia joven.

La pista que levantó sospechas

Semanas antes de la confirmación, los seguidores de la pareja ya habían notado algo inusual. El 20 de julio, Brown compartió en Instagram una foto de Bongiovi empujando un cochecito de bebé, acompañada del texto “Un verano espectacular hasta ahora”. Aunque muchos lo interpretaron como una simple imagen romántica, la publicación resultó ser una pista del gran cambio que estaba por venir.

La noticia de la adopción llega poco después del matrimonio de Brown y Bongiovi, celebrado en mayo de 2024. La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia privada en Italia, en la exclusiva Villa Cetinale, ubicada en la región de Toscana, y asistieron familiares cercanos, entre ellos Jon Bon Jovi y Dorothea Hurley, padres de Jake.

El deseo de ser madre desde joven

La actriz ya había manifestado públicamente su deseo de convertirse en madre. Durante una entrevista en el podcast Smartless, conducido por Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, Brown explicó que la maternidad ha sido siempre una meta personal: “Desde pequeña quise ser madre, como mi madre lo fue conmigo. Y mi abuela también fue una parte muy importante de mi vida.”

La pareja confirmó que la
La pareja confirmó que la adopción se concretó durante el verano, marcando el inicio de una nueva etapa de paternidad en su vida. (Millie Bobby Brown/Instagram)

La intérprete de Eleven agregó que, aunque es consciente de su juventud, siente que este era el momento adecuado para comenzar su familia: “Mi madre tuvo su primer hijo a los 21 y mi padre a los 19. Esto ha sido lo mío desde antes de conocer a Jake. Él sabe lo importante que es para mí y, por supuesto, quiero seguir creciendo como actriz y productora, pero también creo que formar una familia es esencial.”

Jake Bongiovi, por su parte, compartía la misma visión. Según reveló Brown, él insistió en que debían casarse antes de dar el paso: “Jake dijo: ‘No podemos hacer eso hasta que nos casemos’. Así que esa fue su idea.”

Una familia con raíces sólidas

Tanto Brown como Bongiovi provienen de familias numerosas. Ella es una de cuatro hermanos, y él también. Esa coincidencia, según la actriz, ha influido en su deseo de tener una familia grande: “Soy una de cuatro. Él es uno de cuatro. Así que, sin duda, es algo que tenemos en el futuro, pero para mí tener un hijo propio no es tan diferente de adoptar.”

En entrevistas recientes, la actriz ha resaltado la importancia del amor y la inclusión en el hogar: “Mi casa está llena de amor por todos y por todo. Eso es lo que defendemos Jake y yo: nuestra energía en casa es ‘la puerta siempre está abierta’, y queremos que todos se sientan realmente cómodos.”

La protagonista de Stranger Things
La protagonista de Stranger Things expresó que ser madre era un sueño que tenía desde niña y que la adopción fue una decisión muy pensada junto a su pareja.

Una pareja unida por valores

En febrero de este año, Brown concedió una entrevista a Vanity Fair, donde habló sobre su relación con Bongiovi y cómo ambos comparten visiones similares sobre su futuro: “Hablamos sobre nuestras opiniones políticas, qué tipo de familia queremos construir, el hogar en el que deseamos vivir, el tipo de relación que buscamos y las carreras que queremos tener.”

La actriz enfatizó que la decisión de adoptar no fue impulsiva, sino el resultado de una reflexión profunda: “Es una decisión muy importante y queríamos asegurarnos de tomar la correcta. Siempre lo sentí bien.”

Desde que comenzaron su relación en 2021, Millie y Jake han mantenido una relación estable y alejada del escándalo mediático. Su compromiso, anunciado en abril de 2023, fue celebrado por fans y colegas del mundo del espectáculo.

Temas Relacionados

Millie Bobby BrownJake Bongiovibebé adoptadaStranger ThingsmatrimonioJon Bon Jovi

Últimas Noticias

De la novela a la pantalla: cómo “La mujer del camarote 10″ mantiene a todos en tensión

La exitosa novela de Ruth Ware llegó a Netflix en una adaptación que combina misterio, crimen y suspenso en un yate de lujo, donde una periodista enfrenta incredulidad, peligro y secretos que podrían cambiarlo todo

De la novela a la

Victoria Beckham habló sobre sus trastornos alimenticios y la presión mediática en su docuserie de Netflix

La exintegrante de las Spice Girls reveló cómo el escrutinio de los medios tras el nacimiento de su hijo Brooklyn marcó su autoestima y su relación con la comida, mostrando una faceta vulnerable y honesta de su vida

Victoria Beckham habló sobre sus

El efecto Pretty Woman a 35 años de su estreno: por qué el estilo de Julia Roberts es una inspiración infalible en la moda

El icónico vestuario, diseñado por Marilyn Vance, trascendió su época y se convirtió en referente de estilo. Desde el minivestido blanco y azul hasta el emblemático atuendo de la ópera, cada uno de los looks brinda autenticidad, elegancia y carácter atemporal en cada nueva colección

El efecto Pretty Woman a

La noche en la que Denzel Washington intentó emborrachar a Michael Jordan antes de un partido clave y falló

Durante una cena inolvidable tras un partido de las Finales de la NBA de 1991, el actor confesó su fallido plan para sacar de concentración al mítico jugador, quien demostró su temple fuera de la cancha

La noche en la que

‘La Máscara’: la historia detrás del desafiante debut de Cameron Diaz en Hollywood

La actriz consiguió su primer papel en el cine casi por casualidad y transformó una simple audición en el inicio de una carrera legendaria

‘La Máscara’: la historia detrás
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei sigue con su

Javier Milei sigue con su campaña: se reunió en Chaco con Zdero y volvió a pedir “que no aflojen”

Karen Reichardt apuntó contra Fernando Espinoza y aseguró que “el kirchnerismo es una enfermedad mental”

La Cámara Nacional Electoral resolvió que Diego Santilli encabece la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Marianela Núñez deslumbró en su esperado regreso al Teatro Colón para protagonizar “Onegin”

Nadia Márquez: “El kirchnerismo está acostumbrado a nadar en caca, en corrupción y violencia”

INFOBAE AMÉRICA
Alejandro González Iñárritu celebra el

Alejandro González Iñárritu celebra el legado de “Amores Perros”, a 25 años de su estreno

De la novela a la pantalla: cómo “La mujer del camarote 10″ mantiene a todos en tensión

Zelensky felicitó a Trump por el acuerdo en Medio Oriente y confió que también podría ayudar a lograr la paz en Ucrania

Anklam, la ciudad alemana que resurgió de las ruinas tras la Segunda Guerra Mundial

Feliz aniversario, queridos: ustedes se fueron, ahora las flores las traigo yo

TELESHOW
Wanda Nara viajó a Misiones:

Wanda Nara viajó a Misiones: el exclusivo resort donde se alojó y queda a 20 minutos de un lugar turístico relacionado con ella

El conmovedor video de Daniela Celis sobre la recuperación de Thiago Medina: “Gracias por no dejarnos”

El viaje de Celeste Cid por la tierra de sus antepasados: la ofrenda a su abuela y el gesto de Santiago Korovsky

El regalo de La Joaqui a Wanda Nara en la previa de Masterchef Celebrity: la fuerte indirecta de la conductora

Milagros Amud, finalista de La Voz: “Dijeron que con el tango no llegaría a nada”