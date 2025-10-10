Millie Bobby Brown muestra por primera vez a su bebé adoptada junto a Jake Bongiovi

La actriz británica anunció en agosto que junto a Jake Bongiovi adoptaron una bebé tras casarse en mayo de 2024 en una ceremonia privada en Italia. (Composición Infobae)

La actriz británica Millie Bobby Brown, de 21 años, sorprendió a sus seguidores al revelar el primer vistazo de su bebé adoptada junto a su esposo Jake Bongiovi, de 23 años. La protagonista de Stranger Things compartió el emotivo momento en sus redes sociales el jueves, ofreciendo una mirada íntima a su nueva etapa como madre primeriza.

Una nueva etapa en la vida de la actriz

El pasado 21 de agosto, Brown había anunciado que había adoptado una bebé mediante una publicación en Instagram. En el mensaje, escribió: “Este verano, le dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de paternidad en paz y privacidad. Y luego quedaron tres. Con amor, Millie y Jake Bongiovi.”

La publicación conmovió a millones de seguidores y rápidamente se volvió viral. En la imagen compartida más recientemente, los jóvenes padres aparecen mirando con ternura a su hija, cuyo rostro apenas se distingue, mientras su diminuta mano se asoma entre los brazos de Brown.

Millie Bobby Brown compartió en Instagram una foto con su esposo y su hija adoptada, recibiendo miles de mensajes de felicitación de sus seguidores. (Millie Bobby Brown/Instagram)

El anuncio marcó un nuevo comienzo para la actriz, quien se ha mantenido como una de las figuras más reconocidas de su generación. Tras su salto a la fama con Stranger Things y su incursión como productora en Enola Holmes, Millie ha demostrado un profundo deseo de formar una familia joven.

La pista que levantó sospechas

Semanas antes de la confirmación, los seguidores de la pareja ya habían notado algo inusual. El 20 de julio, Brown compartió en Instagram una foto de Bongiovi empujando un cochecito de bebé, acompañada del texto “Un verano espectacular hasta ahora”. Aunque muchos lo interpretaron como una simple imagen romántica, la publicación resultó ser una pista del gran cambio que estaba por venir.

La noticia de la adopción llega poco después del matrimonio de Brown y Bongiovi, celebrado en mayo de 2024. La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia privada en Italia, en la exclusiva Villa Cetinale, ubicada en la región de Toscana, y asistieron familiares cercanos, entre ellos Jon Bon Jovi y Dorothea Hurley, padres de Jake.

El deseo de ser madre desde joven

La actriz ya había manifestado públicamente su deseo de convertirse en madre. Durante una entrevista en el podcast Smartless, conducido por Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, Brown explicó que la maternidad ha sido siempre una meta personal: “Desde pequeña quise ser madre, como mi madre lo fue conmigo. Y mi abuela también fue una parte muy importante de mi vida.”

La pareja confirmó que la adopción se concretó durante el verano, marcando el inicio de una nueva etapa de paternidad en su vida. (Millie Bobby Brown/Instagram)

La intérprete de Eleven agregó que, aunque es consciente de su juventud, siente que este era el momento adecuado para comenzar su familia: “Mi madre tuvo su primer hijo a los 21 y mi padre a los 19. Esto ha sido lo mío desde antes de conocer a Jake. Él sabe lo importante que es para mí y, por supuesto, quiero seguir creciendo como actriz y productora, pero también creo que formar una familia es esencial.”

Jake Bongiovi, por su parte, compartía la misma visión. Según reveló Brown, él insistió en que debían casarse antes de dar el paso: “Jake dijo: ‘No podemos hacer eso hasta que nos casemos’. Así que esa fue su idea.”

Una familia con raíces sólidas

Tanto Brown como Bongiovi provienen de familias numerosas. Ella es una de cuatro hermanos, y él también. Esa coincidencia, según la actriz, ha influido en su deseo de tener una familia grande: “Soy una de cuatro. Él es uno de cuatro. Así que, sin duda, es algo que tenemos en el futuro, pero para mí tener un hijo propio no es tan diferente de adoptar.”

En entrevistas recientes, la actriz ha resaltado la importancia del amor y la inclusión en el hogar: “Mi casa está llena de amor por todos y por todo. Eso es lo que defendemos Jake y yo: nuestra energía en casa es ‘la puerta siempre está abierta’, y queremos que todos se sientan realmente cómodos.”

La protagonista de Stranger Things expresó que ser madre era un sueño que tenía desde niña y que la adopción fue una decisión muy pensada junto a su pareja.

Una pareja unida por valores

En febrero de este año, Brown concedió una entrevista a Vanity Fair, donde habló sobre su relación con Bongiovi y cómo ambos comparten visiones similares sobre su futuro: “Hablamos sobre nuestras opiniones políticas, qué tipo de familia queremos construir, el hogar en el que deseamos vivir, el tipo de relación que buscamos y las carreras que queremos tener.”

La actriz enfatizó que la decisión de adoptar no fue impulsiva, sino el resultado de una reflexión profunda: “Es una decisión muy importante y queríamos asegurarnos de tomar la correcta. Siempre lo sentí bien.”

Desde que comenzaron su relación en 2021, Millie y Jake han mantenido una relación estable y alejada del escándalo mediático. Su compromiso, anunciado en abril de 2023, fue celebrado por fans y colegas del mundo del espectáculo.