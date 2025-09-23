Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi celebraron su primer aniversario de bodas tras dar la bienvenida a su bebé

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi celebraron su primer aniversario de bodas. (AP)

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi celebraron este domingo 21 de septiembre su primer aniversario de bodas, coronando un año lleno de amor, cambios y nuevas etapas.

La joven pareja, que ha mantenido una vida personal relativamente privada pese a sus perfiles públicos, conmemoró la fecha compartiendo emotivos mensajes en sus redes sociales.

“1 año casados . Amo ser tu esposa”, escribió la estrella de Stranger Things, de 21 años, en su cuenta de Instagram. El mensaje acompañaba una fotografía en blanco y negro del día de su boda, en la que se los ve abrazados y radiantes.

Millie Bobby Brown dedicó un dulce mensaje a su esposo Jake Bongiovi por su aniversario. (Instagram/Millie Bobby Brown)

Por su parte, Jake Bongiovi, de 23 años e hijo del legendario músico Jon Bon Jovi, también compartió una imagen del evento, escribiendo: “Un año en los libros, muchos más por venir. Te amo muchísimo, mi hermosa esposa. Feliz aniversario”.

Pero el aniversario no es el único motivo de celebración para la pareja. A solo unas semanas de la fecha, el pasado 21 de agosto, Millie y Jake anunciaron la llegada de su primera hija, adoptada este verano.

“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados por comenzar este nuevo capítulo de la paternidad con paz y privacidad. Y ahora somos tres”, escribieron en una publicación conjunta de Instagram.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anunciaron que adoptaron a un bebé. (Instagram/Millie Bobby Brown)

Aunque han preferido mantener los detalles sobre la bebé en privado —incluyendo su nombre—, ambos han mostrado pequeños atisbos de su nueva vida como padres.

El 1 de septiembre, la actriz publicó una serie de imágenes donde se ve a su esposo cargando una silla de bebé mientras camina hacia un avión privado.

Una fuente cercana a la pareja comentó a la revista People que Millie Bobby Brown “siempre había hablado de ser madre joven, incluso antes de casarse”, y que la decisión de adoptar fue completamente compartida.

“Tiene un corazón enorme. No hay duda de que será una gran madre. Jake está completamente alineado con ella. Están construyendo una vida familiar muy especial en Georgia, rodeados de naturaleza y calma”, indicó el informante.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi están formando su propia familia tras casarse en 2024. (Europa Press)

La historia de amor entre Brown y Bongiovi comenzó en junio de 2021, cuando fueron vinculados públicamente por primera vez. Tres años después, en mayo de 2024, contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima.

A la boda asistieron solo los familiares más cercanos, incluidos Jon Bon Jovi y su esposa Dorothea, así como los padres de Millie Bobby Brown.

Durante una entrevista en marzo de este año en el pódcast Call Her Daddy, la artista compartió detalles divertidos del gran día.

“Fue como atrapar un rayo en una botella”, dijo y reveló que gracias a sus nervios, olvidaron pedir a los invitados que se sentaran durante la ceremonia. “Mis invitados estuvieron de pie casi todo el tiempo... y no me importó. Lo amo. Es parte de la historia que podemos contar”, explicó.

Millie Bobby Brown aseguró que disfrutó al máximo su boda con Jake Bongiovi. (Instagram/Millie Bobby Brown)

Posteriormente, en septiembre de 2024, la pareja celebró una segunda ceremonia más grande en Villa Cetinale, una imponente propiedad en la campiña italiana. En esa ocasión, amigos y familiares fueron testigos de una celebración soñada, en la que la actriz lució dos vestidos de novia, tal como mostró en una publicación de octubre con el mensaje: “Por siempre tu esposa”.