Millie Bobby Brown, protagonista de 'Stranger Things', anuncia que se ha convertido en madre junto a Jake Bongiovi

"Este verano hemos dado la bienvenida a nuestra dulce niña mediante adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad tanto en paz como en privacidad. Y de repente fueron tres".

Este es el mensaje con el que la protagonista de la famosa serie 'Stranger Things', Millie Bobby Brown, y su marido Jake Bongiovi -hijo del cantante Jon Bon Jovi- han anunciado este jueves a través de sus redes sociales que se han convertido en padres de su primera hija, sin acompañar la sorprendente noticia de ninguna imagen ni dar más detalles sobre la edad de la pequeña, su nombre, o cuándo llegó a sus vidas.

Una publicación que en pocas horas ha recibido más de 2.210.000 'likes' en Instagram, y en la que la pareja ha desactivado los comentarios para evitar un aluvión de comentarios sobre su inesperada paternidad, que llega un año después de su boda secreta en La Toscana, que se celebró en mayo de 2024 y a la que tan solo acudieron sus familiares más cercanos.

La llegada de su primera hija en común supone el broche de oro para la historia de amor de Millie Bobby Brown (21) y Jake Bongiovi (23), que comenzó en el verano de 2021 -cuando la actriz tenía 17 años- y decidieron oficializar en la alfombra roja de los Premios Bafta. Muy enamorados, y a pesar de su juventud, la pareja se comprometía tan solo un año después, y en 2024 se daban el 'sí quiero'.

La actriz británica nunca ha ocultado sus deseos de ser madre, y el pasado marzo ofrecía una entrevista en la que dejaba entrever que su marido y ella no tardarían demasiado en dar el paso a pesar de encontrarse en el mejor momento de su carrera profesional: "Mi madre tuvo a su primer hijo a los 21 años y mi padre tenía 19. Ha sido lo mío desde antes de conocer a Jake. Quería ser mamá tal y como la mía lo fue para mí. Quiero centrarme en establecerme realmente como actriz y productora, pero también me parece muy importante empezar una familia". "Quiero una gran familia. Yo soy una de cuatro hijos, Jake también. Entonces, definitivamente está en nuestro futuro, pero, para mí, no veo que tener tu propio hijo sea tan diferente a adoptar" añadía, adelantando así -aunque entonces sus palabras pasaron desapercibidas- sus planes de convertirse en padres mediante adopción, como así ha sucedido.

La llegada de su primera hija coincide con el inminente estreno -será el próximo noviembre- de la quinta y última temporada de 'Stranger Things', serie de Netflix en la que interpreta a 'Eleven', peronaje que la catapultó a la fama cuando tenía tan solo 12 años.