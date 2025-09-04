De Emma Watson a Zendaya y Ariana Grande: quién podría ser la nueva chica Bond que revolucionará el universo 007

La expectativa en Hollywood crece ante la nueva entrega de James Bond dirigida por Denis Villeneuve (Amazon MGM)

La expectativa en Hollywood crece ante la inminente producción de la próxima entrega de James Bond, que tendrá a Denis Villeneuve como director y la producción de Amazon MGM Studios.

Sin embargo, el misterio sobre quién ocupará el papel femenino principal generó especulaciones y hasta apuestas, reflejando la profunda transformación de este personaje. Según Vanity Fair, el rol dejó de ser un simple acompañante glamuroso y ahora ocupa un lugar central y moderno en la franquicia.

Con la salida de Daniel Craig en 2021, la saga de James Bond inició una etapa de renovación. Bajo el control de Amazon MGM Studios, la dirección de Villeneuve y con Steven Knight como guionista, la atención mediática se centró en el proceso de casting, sobre todo en torno al rol femenino, cuya importancia aumentó en la narrativa actual de la saga.

El personaje femenino principal atravesó una evolución profunda. Vanity Fair subraya que ya no debe funcionar solo como contraste del protagonista, sino erigirse como compañera y encarnación de la modernidad del mito.

Candidatas principales y rumores en torno al casting

Florence Pugh

Florence Pugh se perfila como favorita para el papel principal en el nuevo proyecto de Villeneuve (REUTERS/Mario Anzuoni)

Florence Pugh, con 29 años, destaca por su versatilidad y su experiencia previa con Villeneuve en “Dune”.

Su trayectoria apunta a una opción sólida para dotar de profundidad y carisma al personaje.

Emma Watson

Emma Watson evalúa regresar a una gran franquicia cinematográfica tras años de ausencia (EFE/NEIL HALL)

Emma Watson permaneció alejada de las grandes producciones, pero su posible regreso generó interés, impulsado por la presencia de David Heyman como productor en la nueva entrega.

Vanity Fair indica que Watson podría aportar al papel una dimensión intelectual y comprometida, acorde con la actualización que busca la franquicia.

Ariana Grande

Ariana Grande suena como posible protagonista tras impresionar en 'Wicked' (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Uno de los rumores más sonados es el de Ariana Grande. Según The National Enquirer, los productores, impresionados por su actuación en “Wicked”, ven en ella una candidata ideal para captar a públicos más jóvenes y garantizar un éxito comercial.

No obstante, su ocupada agenda —incluyendo una gira prevista para 2026 y nuevos proyectos— podría dificultar su participación.

Zendaya

El estatus de Zendaya como superestrella genera dudas sobre su interés en un papel secundario (REUTERS/Mario Anzuoni)

Zendaya, conocida por su trabajo en “Dune”, “Challengers” y la saga “Spider-Man”, es otra opción de alto perfil.

Su estatus como superestrella plantea interrogantes sobre si aceptaría este rol tradicionalmente secundario, a menos que el personaje femenino gane prominencia.

Vanity Fair asegura que, al compartir pantalla con Tom Holland, la unión de artistas sería un enorme atractivo publicitario.

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney se consolida como estrella en ascenso de Hollywood pese a las polémicas (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sydney Sweeney, protagonista de “Euphoria”, “Either But You” y la próxima biografía de Kim Novak, se perfila como una figura en ascenso a pesar de las polémicas.

Vanity Fair sostiene que sigue siendo rentable y cuenta con el respaldo de Jeff Bezos, propietario de la saga desde la adquisición por parte de Amazon.

Lauren Sánchez

Jeff Bezos busca asegurar un papel para Lauren Sánchez en la próxima película de James Bond, según rumores de la industria (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Entre los rumores más singulares destaca el de Lauren Sánchez, periodista y actual esposa de Bezos.

Según OK!, el magnate estaría interesado en asegurarle un papel en la película, aunque se desconoce si Villeneuve aceptaría esta sugerencia.

La transformación del universo Bond

La selección del personaje femenino en James Bond representa un tema central en la discusión sobre diversidad y representación

El debate sobre la relevancia actual del personaje femenino en la saga permanece abierto, ya que la figura de la chica Bond se convirtió en símbolo de los cambios sociales y culturales de esta era, y su selección representa mucho más que una simple decisión de casting.