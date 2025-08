Quién fue “La Flaca”, la mujer que inspiró el mayor éxito de Jarabe de Palo

Jarabe de Palo - La Flaca

“Por un beso de la flaca daría lo que sea, por un beso de ella aunque solo uno fuera”, cita la icónica canción compuesta por Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo. ‘La Flaca’ nace de una breve pero intensa historia de amor en La Habana. El hit dio nombre al título del primer disco de estudio en 1996.

Durante su estadía en Cuba, en 1995, la banda ultimaba detalles para la grabación del videoclip “El lado oscuro”. Según precisó el productor musical Fernando de France al diario español ABC, la banda buscaba conseguir contrato con Virgin Music Group.

“Nos fuimos de fiesta a 1830, una discoteca al aire libre en El Malecón que allí todos conocen como La Tasca. Tomamos unos mojitos y cuando nos marchábamos entró en el local una mujer de belleza impresionante, con un vestido de gasa roja semitransparente”, reveló el propio cantante en su libro autobiográfico “50 Palos... y sigo soñando”.

“A la mañana siguiente había que ponerse a trabajar, no estaba la cosa para empezar a perder días por noches. Durante esa semana estuvimos buscando una modelo para el videoclip, vimos a muchas chicas estupendas, pero en la cabeza de todos había solo una, la chica del vestido rojo que encontramos el primer día en La Tasca”, recordó Donés en su libro. Se trataba de Alsoris Guzmán.

El encuentro con Alsoris Guzmán en una discoteca de El Malecón marcó el inicio de la leyenda de 'La Flaca' (Captura de video)

Según recogió BBC, la banda fue cada noche al bar hasta que por fin la encontraron. “Una diosa, eso es lo que era. Nos acercamos y le contamos nuestros planes: necesitábamos una modelo para un videoclip y pensábamos que ella era la ideal. Y Alsoris aceptó”, narró el músico en su autobiografía.

Al día siguiente, según contó Donés, la joven buscó sus cosas en su casa y se instaló con la banda en su hotel. Allí compartió habitación con Eva Nielsen, entonces ayudante de dirección, y posteriormente con él.

La lluvia impidió que grabaran las imágenes que querían pero Alsoris, detalló Donés en su libro, les permitió “descubrir (...) esa Cuba que no sale en los catálogos de las agencias de viajes”.

El poema escrito por Pau Donés al amanecer fue el origen de la letra de 'La Flaca', inspirada en su breve romance cubano (EFE)

Durante la semana de grabación pasaron múltiples cosas. “La que más me afectó a mí fue el enamorarme perdidamente de ese coral negro de La Habana, de esa tremenda mulatona”, contó el artista.

La noche previa a la salida del grupo para celebrar, justo antes de regresar a España, Donés reveló sus sentimientos ante Alsoris Guzmán. “Flaca, no me puedo ir de la isla sin haberme acostado contigo. Ella sonrió, abrió los brazos y me dijo: ‘Ven, Pablito’”, narra la autobiografía del músico.

“Cuando me levanté, agarré un lápiz y una hoja de papel, y sentado en mi cama y mirando a la Flaca dormida escribí, en apenas diez minutos, una poesía corta que relataba lo que había sentido por esa mujer durante esas dos increíbles semanas en La Habana. Copié la poesía en otra hoja y la guardé en un sobre”. Ese fue el regalo de despedida de Dónes antes de partir a España, según detalló el músico. Según precisó BBC, desde ese momento, nunca volvieron a hablar.

'La Flaca' se popularizó en España gracias a una campaña publicitaria y consolidó a Jarabe de Palo como referente musical internacional (EFE/ Enric Fontcuberta/ Archivo)

Donés saltó a la fama en 1996 con Jarabe de Palo gracias a ‘La Flaca’, uno de los mayores éxitos de la banda. El tema se popularizó en España a través de una campaña publicitaria de una marca de tabaco. Allí se convirtió en una referencia del rock en español. A este éxito se le sumaron más de una docena de álbumes de estudio y varios recopilatorios que consolidaron a Jarabe de Palo como una de las bandas españolas con mayor proyección a nivel internacional.