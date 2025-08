La trágica aparición final de Hulk Hogan en WWE: “Estaba devastado por los abucheos”

El legendario luchador fue sorprendido por el rechazo del público en su última aparición en la WWE (Fuente: Netflix)

La última aparición de Hulk Hogan en un evento de WWE no fue el glorioso regreso que el legendario luchador esperaba.

Lejos de recibir una ovación, Hogan fue recibido con abucheos durante la noche del 6 de enero de 2025, en el Intuit Dome de Inglewood, California, cuando apareció en el estreno de Monday Night Raw en Netflix.

Tras la muerte del luchador retirado, su amigo y mánager de toda la vida, Jimmy Hart, reveló que la reacción del público lo dejó profundamente afectado: “Eso lo devastó. Eso lo molestó”.

Esa noche, Hogan (cuyo nombre real era Terry Bollea), subió al escenario junto a Hart para celebrar el histórico cambio de Raw de la cadena USA Network a la plataforma de streaming.

El luchador de bandana roja buscó celebrar la nueva alianza entre WWE y Netflix, pero terminó enfrentando la incomodidad de los abucheos (AP Photo/Alex Brandon, File)

La ocasión también sirvió para promocionar su nueva marca de cerveza, Real American Beer, que acababa de firmar una alianza con WWE y Netflix. Sin embargo, lo que pretendía ser una noche de celebración se convirtió en una experiencia amarga.

“Salimos y tuvimos una reacción mixta. Puedes tener a 500 personas vitoreándote y a una sola abucheándote, pero caray, si es una persona no eclipsa a las demás”, dijo Hart en el pódcast Stories With Brisco and Bradshaw. “Fue una reacción dividida, pero había más abucheos que otra cosa”.

Durante su discurso en el ring, Hogan intentó conectar con la audiencia: “En el pasado, he tenido muchos compañeros. Tuve socios increíbles, como el ‘Macho Man’ Randy Savage. Tuve compañeros gigantes como André el Gigante. Pero el mejor compañero que ha tenido la WWE es el que tenemos esta noche: la WWE se ha asociado con Netflix, el mejor compañero de equipo de todos los tiempos”.

Pero el público no respondió como él esperaba.

Hogan luchó por mantener su legado intacto tras las controversias que marcaron sus últimos años en el ojo público (Captura de video)

Su relación con la WWE: gloria, caída y redención

Hogan fue, durante décadas, una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre. Debutó en el ring en 1977 y logró conquistar seis campeonatos de la WWE.

Su última victoria fue en 2002, cuando venció a Triple H. Fue incluido en el Salón de la Fama en dos ocasiones, pero su legado fue manchado por un escándalo de racismo en 2015, cuando se filtró un audio donde utilizaba repetidamente la palabra N y se describía a sí mismo como “racista, hasta cierto punto”.

Tras ese escándalo, WWE lo despidió y lo eliminó temporalmente del Salón de la Fama. Sin embargo, fue reinstalado en julio de 2018.

En ese momento, Hogan ofreció disculpas públicas: “No hay excusa para el lenguaje que usé. Creo firmemente que toda persona en el mundo es importante y no debe ser tratada de forma diferente por su raza, género, orientación, creencias religiosas o cualquier otra cosa”.

Hulk Hogan fue partidario de Donald Trumpo, presidente actual de los Estados Unidos (AP Photo/Steve Nesius, Pool, File)

En los últimos años, su imagen siguió dividiendo opiniones, especialmente tras apoyar abiertamente al expresidente Donald Trump. En julio de 2024, Hogan fue parte del cierre de la Convención Nacional Republicana, donde exclamó: “¡Que Trump-a-mania vuelva a reinar, hermano! ¡Que Trump-a-mania haga a América grande otra vez!”.

Su muerte y el homenaje de su hijo

Hogan falleció el 24 de julio a los 71 años, en su casa de Clearwater, Florida, a causa de un infarto agudo de miocardio, según confirmó el informe del médico forense.

El mismo documento también reveló que el exluchador padecía de leucemia linfocítica crónica (CLL), un tipo de cáncer en los glóbulos blancos, que habría mantenido en secreto durante años.

Su hijo, Nick Hogan, le rindió un emotivo tributo antes de un episodio de Monday Night Raw, durante una ceremonia que incluyó el tradicional toque de campana en honor a los luchadores caídos.

La WWE aprovechó la transmisión de RAW del lunes 28 de julio para rendir homenaje a Hulk Hogan (Créditos: Youtube/WWE)

Asimismo, Nick compartió unas palabras desde su cuenta de Instagram: “Mi papá fue la persona más increíble que he conocido y siempre será mi héroe. Fue el mejor padre, mi mentor y mi mejor amigo. Pasé mucho tiempo con él en los últimos años tras mudarme de regreso a Florida para estar más cerca. Esos momentos son los mejores de mi vida”.