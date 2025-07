Así fueron los últimos momentos de Hulk Hogan antes de su muerte

En su larga carrera como personaje público, el luchador también incursionó en el cine y la televisión (AP)

La leyenda de la lucha libre Hulk Hogan murió este jueves 24 de julio a los 71 años en su mansión de Clearwater, Florida, tras sufrir un paro cardíaco.

Según los últimos reportes de las autoridades, los equipos de emergencia intentaron reanimarlo durante más de 30 minutos. Lamentablemente, su cuerpo no resistió y su muerte fue confirmada en el hospital Morton Plant a las 11:17 a. m. (hora local).

El deceso del también actor, cuyo nombre real era Terry Gene Bollea, conmocionó al mundo del entretenimiento deportivo. Su legado en el cuadrilátero y su papel como pionero de la lucha libre como fenómeno mediático quedaron resaltados en los mensajes de despedida de amigos, fanáticos y colegas.

La cronología de sus últimos momentos

Según un comunicado oficial de la Policía de Clearwater y del mayor Nate Burnside, el 911 recibió una llamada de emergencia a las 9:51 a. m. del jueves.

Fans rinden homenaje a Hulk Hogan tras su muerte (REUTERS/Octavio Jones)

Cinco minutos después, los paramédicos llegaron al 1000 de Eldorado Avenue, en Clearwater Beach, donde encontraron a Hogan en estado crítico. La policía fue solicitada y despachada a las 10:19 a. m., y llegó al lugar a las 10:23.

“Fue descubierto en ese momento que Terry Bollea, también conocido como Hulk Hogan, estaba experimentando un problema médico grave”, explicó Burnside en una conferencia de prensa

Los equipos de rescate continuaron aplicándole compresiones torácicas hasta las 10:28 a. m. Luego, fue trasladado al hospital, donde se confirmó su muerte. Un video que circula en redes sociales muestra a los socorristas sacándolo de su casa en camilla mientras realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Burnside también aclaró que “no hay señales de violencia, ni actividad sospechosa relacionada con esta llamada de servicio en este momento” y pidió respeto a la privacidad de la familia.

Más allá del cuadrilátero, mantuvo una amistad de décadas con el expresidente Donald Trump (Kenny Holston/The New York Times)

¿Cuáles eran sus antecedentes de salud?

Si bien su entorno más cercano había intentado desmentir rumores, desde hacía semanas circulaban versiones sobre un deterioro evidente en la salud de Hogan.

En junio fue hospitalizado por problemas en la espalda y el cuello, y en mayo se había sometido a una cirugía de fusión cervical que, según su representante, fue “exitosa”.

No obstante, fuentes cercanas a la familia indicaron al Daily Mail que el exluchador había experimentado pérdida de peso, fatiga constante y dificultad para respirar, y que necesitaba oxígeno para sobrellevar sus últimos días.

Tres días antes de su muerte, el presentador Lummy, del pódcast Bubba the Love Sponge, dio una declaración preocupante: “Su tráquea o lo que sea está dañada, y está teniendo problemas. Y no se ve bien. No se ve bien en absoluto”.

Su esposa, Sky Daily, había intentado calmar rumores sobre su salud semanas antes del trágico desenlace (REUTERS/Jeenah Moon)

El 22 de julio, su amigo y mánager Jimmy Hart contradijo esas versiones y afirmó que Hogan estaba “haciendo un gran trabajo” de recuperación. “Hulk está muy bien, ¡fenomenal! Anoche cantó karaoke con Nick y estuvo absolutamente fantástico”, alegó en sus redes sociales.

Pese a las dificultades, algunos momentos de sus últimas semanas estuvieron marcados por la búsqueda de paz.

Según una fuente citada por el Daily Mail, Hogan intentó resolver asuntos personales: “Tenía muchas cuentas por saldar. No quería dejar nada sin decir”.

Entre esos pendientes estaba su relación con su hija Brooke, con quien había estado distanciado desde antes de su boda con Sky Daily en 2023. El mismo informante aseguró que el último contacto entre ambos fue “dos semanas antes de su boda” y que Hogan deseaba una reconciliación.

Hulk Hogan le pone una llave de estrangulamiento al cuello a la estrella de baloncesto de Utah Jazz, Karl Malone, en un combate de lucha libre de pago por evento el 12 de julio de 1998, en San Diego. (Foto AP/Lenny Ignelzi, archivo)

Hulk Hogan fue una de las figuras más influyentes en la historia de la lucha libre profesional. Fue cinco veces campeón de la WWE, protagonista de ocho de los primeros nueve WrestleManias, y el primer luchador en ganar dos Royal Rumble consecutivos (1990 y 1991). Su lucha contra André The Giant en WrestleMania III quedó grabada como una de las escenas más icónicas del deporte.

“El mundo de la lucha libre ha perdido a una verdadera leyenda”, dijo The Undertaker, mientras que Ric Flair lo describió como “un atleta, talento y amigo increíble”.

Vince McMahon, expresidente de WWE, aseguró: “Fue un pionero, el primer artista que pasó de ser una estrella de lucha libre a convertirse en un fenómeno global”.