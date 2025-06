Uma Thurman reveló cuál es su mayor temor frente a las cámaras

La segunda entrega plantea cómo las consecuencias de actos pasados definen las nuevas amenazas y desafíos (Netflix)

Uma Thurman vuelve al cine de acción con un papel en The Old Guard 2, pero en plena promoción de la película sorprendió al confesar un temor que nada tiene que ver con escenas de combate ni exigencias físicas: actuar mientras come frente a la cámara.

La actriz, conocida por títulos como Kill Bill y Pulp Fiction, abordó esta revelación durante una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde también habló sobre su experiencia en el rodaje de la secuela y su dinámica con Charlize Theron.

Según The Hollywood Reporter, Thurman participa en The Old Guard 2 como una villana enigmática, un rol que marca su regreso al género tras años de ausencia. La película, protagonizada por Theron, se estrenará el 2 de julio en Netflix y generó gran expectativa entre los seguidores del cine de acción.

Un temor inesperado frente a las cámaras

Durante la conversación con Jimmy Fallon, la actriz explicó que comer frente a otras personas, especialmente durante una escena, le provoca ansiedad. Según relató, se dio cuenta de esta dificultad a través de un test vinculado al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM), una herramienta empleada por psiquiatras para identificar fobias o neurosis.

“¿Sabes que comer delante de desconocidos es una de las preguntas del DSM?”, comentó la actriz, y agregó: “Es como una de esas pruebas que usan los psiquiatras para averiguar cuáles son tus neurosis”. Thurman señaló que, aunque intentó superar ese malestar, sigue sintiendo incomodidad en contextos específicos como el set de rodaje.

La actriz Uma Thurman reveló su temor a comer frente a la cámara en medio de una entrevista con Jimmy Fallon (Captura de video: YouTube - The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

A diferencia de escenas físicas o violentas, las secuencias en las que debe masticar, tragar y hablar al mismo tiempo representan un verdadero desafío.

“Tienes que hacer muchas tomas, no puedes elegir lo que comes, y debes hablar mientras tragas. Empiezas a preocuparte por atragantarte porque no quieres masticar al decir esa frase”, detalló la actriz de 55 años.

Una asignatura pendiente

Pese a su trayectoria en papeles exigentes admitió que aún no domina lo que considera una escena compleja: comer frente a cámara. “Una buena escena de comida debería estar en mi lista de cosas que no logré”, aseguró.

Incluso comparó esa tarea con momentos de vulnerabilidad como una escena de desnudo: “Es como bañarse desnudo o algo así, como una de esas cosas que sabes que no has hecho”, reflexionó con humor.

Según Brad Pitt, la acción de comer sirve para reforzar el realismo y la naturalidad de sus personajes (Captura de video: YouTube)

Durante la entrevista, Fallon mencionó a modo de contraste a Brad Pitt, conocido por comer con naturalidad en pantalla. “Brad Pitt siempre come en cada una de sus escenas. Come una manzana, una cebolla. No le importa lo que sea, simplemente come algo”, bromeó el conductor, generando risas entre el público.

Regreso a la acción junto a Charlize Theron

El testimonio de Thurman se da en medio de la promoción de The Old Guard 2, película que marca su retorno al cine de acción después de haber evitado el género durante años.

En declaraciones a The Hollywood Reporter, explicó: “Nunca seguí a Kill Bill con más acción porque no quería estar en muchas películas de acción”.

También explicó que su prolongada ausencia del cine de acción fue una decisión deliberada para evitar encasillarse tras el éxito de Kill Bill. “Después de interpretar a Beatrix Kiddo, no quise continuar haciendo más películas de acción. Preferí no seguir ese camino porque no quería que ese tipo de personajes definieran toda mi carrera”, señaló la actriz.

Thurman interpreta a una villana enigmática en la secuela protagonizada por Charlize Theron, que se estrena el 2 de julio en Netflix (Netflix)

En la segunda entrega de The Old Guard, su personaje, cuya identidad se mantiene en secreto, es descrito como “bastante misterioso”. La relación entre Thurman y Theron en pantalla promete ser uno de los puntos destacados de la película.

Otro dato llamativo revelado por la actriz es que no recibió entrenamiento previo para sus escenas de acción. Según explicó, se unió al proyecto en una etapa avanzada y debió improvisar. “Podría haber entrenado, pero llegué al final, así que no tuve entrenamiento”, comentó.