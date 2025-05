La escena en la que Charlize Theron se sintió intimidada por Uma Thurman durante el rodaje de “The Old Guard 2”

Charlize Theron se sintió intimidada por la presencia de Uma Thurman. (Créditos: REUTERS/Stephanie Lecocq. REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Charlize Theron no ocultó su entusiasmo al hablar sobre su experiencia compartiendo escena con Uma Thurman en The Old Guard 2, la nueva entrega de acción de Netflix que llegará el 2 de julio.

Durante su visita a Jimmy Kimmel Live! el pasado jueves 7 de mayo, la actriz sudafricana reveló que trabajar junto a la estrella de Kill Bill fue un momento muy especial en su carrera.

“Nos conocíamos de pasada, pero yo la conocía por ser una gran fan, simplemente viéndola trabajar, y siempre quise hacer algo con ella porque cuando entré al mundo de la acción, para mí ella era como la sensei. Era la OG”, confesó.

Charlize Theron estaba muy emocionada de trabajar con Uma Thurman en The Old Guard 2 (Escena de "The Old Guard 2")

Esta admiración hizo que Charlize Theron se sintiera con miedo durante el rodaje de The Old Guard 2, pese a su experiencia en el género. De acuerdo con la actriz, Uma Thurman es verdaderamente increíble actuando, por lo que admitió que siempre espero compartir créditos con ella.

“Estaba asustada de actuar con ella. Desde que trabajo en películas de acción, me he preguntado: ‘¿Con quién quiero trabajar y hacer una secuencia de acción?’. Siempre ha sido con Uma Thurman. Siempre”, dijo.

Por si fuera poco, la artista destacó además el carácter de su colega y dijo que su presencia se hacía notar cuando llegaba al set, aunque admitió que tiene una personalidad muy suave.

Charlize Theron aseguró que Uma Thurman en realidad es bastante dulce. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Tiene una presencia imponente, es muy alta, y puede parecer intimidante, pero ella es realmente dulce, amable y considerada, y muy trabajadora”, señaló.

Incluso, Charlize Theron contó una anécdota del rodaje que revela el estilo decidido de Uma Thurman para grabar las escenas de acción.

“Definitivamente me sentí intimidada por ella, especialmente cuando apareció y le dieron una espada y habíamos trabajado toda esta secuencia y ella dijo: ‘Creo que quiero dos espadas’”, recordó entre risas.

Charlize Theron admitió que se sintió intimidada porque Uma Thurman pidió dos espadas para una escena de The Old Guard 2 (Escena de "The Old Guard 2")

Durante la entrevista, tanto la artista de 49 años como el presentador Jimmy Kimmel coincidieron en que Uma Thurman merecía el Oscar por protagonizar la exitosa cinta Kill Bill.

“Debería haber ganado el premio de la Academia por Kill Bill, ¿verdad?“, dijo el presentador. “Cien por ciento”, afirmó Theron.

Es así que Charlize Theron, quien es ganadora de un Premio Oscar por Monster (2003), reconoció que la actriz de 55 años ha sido una figura determinante en el cine de acción liderado por mujeres.

Charlize Theron afirmó que Uma Thurman debió ganar el Oscar por Kill Bill (Escena de Kill Bill)

”Lo que hizo en esa película (Kill Bill) fue simplemente increíble. Creo que los hombres reciben mucho crédito por este tipo de películas”, reflexionó.

The Old Guard 2 marca el regreso de Andy (Theron) y su equipo de guerreros inmortales, con nuevos desafíos y aliados inesperados.

Bajo la dirección de Victoria Mahoney —que toma el relevo de Gina Prince-Bythewood— la secuela promete más acción, traiciones y dilemas personales.

La sinopsis oficial anticipa que Andy “lidia con su recién descubierta mortalidad mientras surge una misteriosa amenaza que podría poner en peligro todo por lo que ha trabajado durante miles de años”.

Uma Thurman aseguró que la gente podría pensar que es “asquerosa” por este hábito

Uma Thurman expresó en una entrevista con la revista People su preocupación por el legado ecológico que dejaremos a las próximas generaciones.

Uma Thurman ostró su preocupación por la ecología. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Personalmente, me pregunto: ‘Dios mío, ¿cómo podemos decepcionar a las próximas generaciones?’. Quiero que los niños del futuro vivan momentos de emoción auténtica en la naturaleza, como los que yo he tenido”, dijo.

Esa motivación ha llevado a la estrella de Hollywood a adoptar lo que ella misma llama un estilo de vida como “ecologista de microcambio”.

Su filosofía consiste en realizar pequeños cambios en nuestra forma de consumir. Una de estas acciones consiste en lavar y reutilizar las bolsas Ziploc.

Uma Thurman contó que lava las bolsas ziploc para disminuir su huella ecológica. (REUTERS/Andrew Kelly)

“La gente podría pensar que soy asquerosa. Pero si están un poco sucias, las lavo con agua y jabón y las cuelgo para que se sequen. No intento envenenar a nadie ni dañar a mi comunidad”, admitió.