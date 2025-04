“The White Lotus”: revelan los salarios del elenco casi al finalizar su tercera temporada

Los actores de 'The White Lotus' ganan miles de dólares por episodio. Captura del tráiler oficial de The White Lotus

Los sueldos de los actores de la tercera temporada de The White Lotus han salido a la luz. En una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, el productor David Bernad reveló cuánto ganan estrellas como Leslie Bibb, Walton Goggins y Patrick Schwarzenegger.

Según Bernad, la producción mantiene una política de igualdad salarial entre el elenco.

“Todos reciben el mismo pago y utilizamos una facturación alfabética. Así conseguimos que los actores se unan al proyecto por las razones correctas”, explicó.

De acuerdo con David Bernad, este modelo ha estado en vigor desde “la primera temporada porque no había dinero para hacer el programa”.

Aimee Lou Wood aseguró que su vibra británica era muy diferente a la de sus compañeros estadounidenses en The White Lotus. (Escena de The White Lotus)

Además, el costo de producción por episodio en la tercera temporada oscila entre 6 y 7 millones de dólares, mientras que en la primera temporada, filmada en plena pandemia, el gasto fue menor a 4 millones por episodio.

Por si fuera poco, David Bernad también reveló que Woody Harrelson estuvo en negociaciones para interpretar a Rick, el papel que finalmente quedó en manos de Walton Goggins.

Incluso, fuentes cercas al medio aseguraron que Harrelson intentó renegociar su salario directamente con el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, lo que llevó a la producción a optar por otro actor.

Woody Harrelson estuvo a punto de ser parte de la tercera temporada de 'The White Lotus' (Créditos: Lionsgate)

Otro cambio en el reparto ocurrió con Francesca Corney, quien originalmente interpretaría a Chloe. A pesar de haber filmado varias escenas, fue reemplazada por Charlotte Le Bon debido a que los productores consideraron que “parecía demasiado joven” para el papel.

De hecho, en la entrevista con The Hollywood Reporter, Carrie Coon, quien interpreta a Laurie Duffy, reveló que los papeles son “muy codiciados” pero que el proceso de casting también es justo.

“Todo el mundo hace audiciones para The White Lotus”, dijo Coon, mientras que la directora de casting, Meredith Tucker, agregó: “Creo que a la gente le gusta tanto este programa que está dispuesta a hacer una audición”.

Carrie Coon aseguró que todos los actores hacen audiciones para 'The White Lotus' (Escena de 'The White Lotus')

Es así que, The Hollywood Reporter dio a conocer que cada actor recibe alrededor de 40 mil dólares por episodio, lo que equivale a 320 mil dólares por la temporada completa de ocho capítulos.

Polémica en la trama y expectativas para el final de temporada

La tercera temporada ha generado un intenso debate entre los espectadores debido a una controvertida trama de incesto entre los personajes Saxon y Lochlan Ratliff, interpretados por Patrick Schwarzenegger y Sam Nivola.

Por si fuera poco, la controversia no se limitó solo a la escena del beso, pues el episodio también mostró a Lochlan observando a su hermano en un momento íntimo, una escena que muchos calificaron de “perturbadora”.

Algunos fans se disgustaron por el beso de Patrick Schwarzenegger y Sam Nivola en 'The White Lotus' (Escena de 'The White Lotus')

La reacción del público ha sido dividida. Mientras que algunos han rechazado la escena, otros han argumentado que la serie siempre ha explorado los límites de la moralidad y las dinámicas familiares de manera provocadora.

Algunos fans recurrieron a las redes sociales como X (antes Twitter) para expresar su desagrado con esta escena:

“Lo de los hermanos fue asqueroso. The White Lotus realmente cruzó la línea con ese beso, fue demasiado para mí”, escribió un usuario. Otro añadió: “¿Por qué están normalizando el incesto en la televisión?”.

Sin embargo, David Bernad, productor de la serie, salió en defensa de la escena, argumentando que no fue incluida únicamente por el impacto visual, sino que tiene un propósito narrativo dentro de la historia concebida por el creador, Mike White.

David Bernad aseguró que el beso de Patrick Schwarzenegger y Sam Nivola en 'The White Lotus' tiene un argumento para a trama (Escena de 'The White Lotus')

“Mike es brillante, y creo que esos grandes giros argumentales no son solo para el shock. Hay una razón específica en términos de la narrativa y la idea temática más amplia que Mike está tratando de transmitir”, declaró en una entrevista con The New York Post.

Desde su estreno el 16 de febrero en HBO, la historia ha desatado numerosas teorías y expectativas en redes sociales sobre el desenlace de la temporada, cuyo episodio final se estrenará el 6 de abril.