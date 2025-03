Corey Feldman afirmó que Johnny Depp hizo que lo despidieran de ‘¿A quién ama Gilbert Grape?’: “Dijo que yo era un adicto”

Corey Feldman reveló que Johnny Depp habló con los productores para que lo despidiera de ‘¿A quién ama Gilbert Grape?’ (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni. REUTERS/Marcelo del Pozo)

Corey Feldman aseguró que Johnny Depp influyó en la decisión de sacarlo del elenco de ¿A quién ama Gilbert Grape? (1993), impidiéndole interpretar el papel que finalmente llevó a Leonardo DiCaprio a su primera nominación al Oscar.

Durante una entrevista en el podcast The Magnificent Others, conducido por Billy Corgan, el líder de Smashing Pumpkins, afirmó que inicialmente había sido seleccionado para el papel de Arnie Grape, el hermano menor del protagonista, un adolescente con discapacidad del desarrollo.

Sin embargo, según su versión, tras la incorporación de Depp al reparto, este habría sugerido a la producción que lo reemplazaran porque no le parecía un buen elemento por sus problemas de adicción.

Corey Feldman reveló que Johnny Depp fe quien hizo que le quitaran el papel de Arnie Grape (Instagram/Corey Feldman)

“Aparentemente, le susurró al oído al productor que no le agradaba. Dijo que yo era un adicto y que no trabajaba con adictos. Esta es la primera vez que recuerdo haber contado esta historia, así que estoy seguro de que me colgarán por esta”, afirmó.

En su autobiografía Coreyography (2013), el artista de 53 años narró su lucha contra las adicciones, un problema que se remontaba a su infancia. No obstante, admitió que para el momento en que fue considerado para el papel de Arnie Grape, ya estaba sobrio.

“Acababa de salir de rehabilitación, había cambiado mi vida”, señaló la celebridad y agregó que en ese entonces intentaba ayudar a River Phoenix, quien falleció en octubre de 1993 por una sobredosis de drogas.

Corey Feldman aseguró que intentó ayudar a River Phoenix para que dejara las drogas. (Shutterstock)

De hecho, Corey Feldman reveló que River Phoenix “estaba saliendo con” Johnny Depp en el momento de su muerte, que ocurrió en frente al club nocturno The Viper Room en West Hollywood, del cual Johnny Depp era copropietario en ese momento.

Por si fuera poco, en la entrevista con Billy Corgan, Feldman admitió sentir resentimiento y está “amargado” por haber perdido la oportunidad de interpretar a Arnie Grape.

“Si no me hubieran echado y hubiera interpretado ese papel, quién sabe qué habría pasado de ahí en adelante. Eso le dio a Leonardo su primera nominación al Óscar”, comentó.

Corey Feldman afirmó que se sintió "amargado" porque le dieron el papel a Leonardo DiCaprio. (Escena de '¿A quién ama Gilbert Grape?')

Además, el artista reveló que también estuvo en la contienda por otros papeles icónicos que finalmente interpretó Leonardo DiCaprio, como Jack en Titanic (1997), aunque en ese caso reconoció que “no importaba porque en esa ocasión no estaba tan cerca” de ser seleccionado.

El actor también afirmó que fue considerado para interpretar a Samwise Gamgee en la trilogía de El Señor de los Anillos, papel que finalmente obtuvo su excompañero de Los Goonies, Sean Astin.

“No habría podido subir de peso [para el papel]. Así que le doy crédito. Hizo un gran trabajo estéticamente. Porque subir de peso es algo que físicamente no puedo hacer”, admitió.

Corey Feldman comentó que perdió otro papel importante porque no podía subir de peso. (Instagram/Corey Feldman)

Johnny Depp reveló cual es su película favorita de todos los tiempos

A lo largo de los años, Johnny Depp ha compartido en diversas entrevistas su admiración por distintas películas, una de ellas es la obra de Jim Jarmusch, en especial Bajo el peso de la ley.

Pero, hay una que destaca sobre el resto: El Papa de Greenwich Village (1984), un thriller policiaco protagonizado por Mickey Rourke.

A pesar de que la cinta no tuvo un gran impacto en taquilla, el actor la considera una obra maestra y un ejemplo de “cine perfecto”, según informó Far Out.

La película, protagonizada por Mickey Rourke y Eric Roberts, se desarrolla en Nueva York y narra la vida de dos hombres involucrados en el crimen organizado.

“El trabajo de Eric Roberts fue increíble”, mencionó Depp, enfatizando la calidad de las actuaciones.

Johnny Depp afirmó que su película favorita es ' El Papa de Greenwich Village'. FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

La estrella de Hollywood aseguró que lo que realmente dejó una impresión duradera en él fue la intensidad de las interpretaciones y cómo estas capturaron la esencia de la desesperación y la complicidad humana.