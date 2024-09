Qué canción eligió Ringo Starr para su funeral y por qué

La canción que debe sonar en el funeral de Ringo Starr

Ringo Starr, el famoso exbaterista de The Beatles, ha dejado en claro que no desea tener una ceremonia fúnebre tradicional y melancólica. Según Far Out Magazine, Starr fue entrevistado por New Musical Express (NME), donde reveló que quiere que suene el tema “Octopus’s Garden” durante su funeral. “No sé qué sonaría [en ese momento], así que diré este tema porque sería bueno que todos cantaran”, afirmó Starr a NME.

“Octopus’s Garden”, una pista divertida y relajada escrita y cantada por Starr, fue incluida en el álbum “Abbey Road”, el undécimo disco de The Beatles, lanzado el 26 de septiembre de 1969. Aunque elegir una canción propia podría parecer egocéntrico para algunos, la elección de Starr es justificable debido a su naturaleza alegre y despreocupada. George Harrison, compañera de banda de Starr, describió la canción como “hermosa” y agregó que era una manifestación del carácter pacífico de Ringo.

Es importante destacar que Starr no es el único que ha pensado en The Beatles para su despedida. Según los reportes de NME, el reconocido músico Ozzy Osbourne también expresó su preferencia por un tema de la banda. Osbourne confesó que la canción “A Day in the Life” sería ideal para él, aunque también consideró otras opciones del álbum “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”. Osbourne añadió: “Definitivamente, no quiero mi maldito álbum de grandes éxitos, nunca toco esa cosa, estoy jodidamente avergonzado por eso”.

"Octopus’s Garden" fue incluida en el álbum "Abbey Road" de 1969 (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

La carrera en solitario de Ringo Starr ha sido diversa y exitosa. A pesar de ser mayormente conocido como baterista, ha demostrado ser un talentoso cantautor. Esta habilidad quedó patente en The Beatles, donde prestó su voz en canciones adoradas como “With a Little Help From My Friends” y, por supuesto, “Octopus’s Garden”. Starr explicó lo relajado y divertido que sería tener su propia canción en su funeral, ya que reflejaría su personalidad jovial y afable.

La historia detrás de la creación de “Octopus’s Garden” también es fascinante. Según el relato de Far Out Magazine, Ringo Starr estaba de vacaciones con el actor Peter Sellers cuando pidió pescado y patatas fritas a bordo de un barco. Al recibir calamares en lugar del clásico platillo, empezó una conversación con el capitán del barco, quien le contó sobre cómo los pulpos crean jardines bajo el mar. Esta anécdota encantó a Starr y desató su creatividad, resultando en la composición de la canción.

De acuerdo con NME, George Harrison también elogió la canción, calificándola como “cósmica” y revelando que era un signo de la exploración creativa de The Beatles en una época de tensiones internas. Behati Prinsloo, uno de los rostros famosos entrevistados por NME, destacó la creatividad desbordante de la banda y cómo proporcionaron un espacio propicio para que Starr brillara con sus composiciones, a pesar de las dificultades y la sensación de exclusión que enfrentó temporalmente.

Ringo Starr quiere que "Octopus’s Garden" suene en su funeral (Photo by Harry Hammond/V&A Images/Getty Images)

Aunque puede parecer inusual elegir una canción alegre para un funeral, Far Out Magazine subraya que Ringo Starr es una figura histórica y querida precisamente por su naturaleza alegre y su enfoque positivo de la vida. La canción fue compuesta en un periodo complicado para Starr, cuando se sintió excluido de la banda y optó por tomarse un descanso. La experiencia que vivió al recibir calamares y aprender sobre los jardines subacuáticos que construyen los pulpos inspiró una pista que ha perdurado en el tiempo.

La elección de “Octopus’s Garden” no solo es un reflejo del carácter de Ringo Starr, sino también una invitación a celebrar la vida de una manera diferente. Incluso otras celebridades como Ozzy Osbourne han optado por la música de The Beatles para sus propios funerales, aunque con elecciones más melancólicas. Esto resalta la diversidad en las maneras en que las diferentes personas, incluyendo los íconos del rock, desean ser recordados.