Tina Turner y " What’s love got to do with it”: la historia detrás de la canción que empezó odiando y la llevó al trono del rock

Tina Turner - What’s Love Got To Do With It

Este miércoles, murió a sus 83 años Anna Mae Bullock, conocida a nivel mundial como Tina Turner. Durante la última década de su vida, Turner vivió graves problemas de salud; cáncer, un accidente cerebrovascular y una insuficiencia renal por la que necesitó un trasplante. Mucho antes, su vida ya había sido un tormento durante décadas junto a su primer esposo y pareja musical, Ike Turner. En medio de tanto drama, logró convertirse en la reina del rock en los 80. Y hubo un tema musical que fue clave para llegar al trono.

El fin de los 70 y del tormento

Tina Turner había comenzado en 1974 una nueva faceta solista. Sin embargo, su entonces esposo, Ike, seguía presente en la composición y producción del álbum. Tina Turns the Country On! (1974) y Acid (1975), fueron los últimos álbumes que trabajo junto a Ike, de quien se divorciaría en el año 1976. Tratando de continuar con su vida y su carrera, Tina volvió a la industria de la música en 1978 con el álbum Rough, sin embargo, y a pesar de tener buenas reseñas de la crítica especializada, no fue muy bien recibido por el público.

Tan sólo un año después llegaría Love Explosion, un álbum que tuvo tan mala recepción que hizo que el contrato entre Tina y el sello discográfico EMI, se diera por terminado. Si la cantante que salió de un humilde pueblo de Tennessee quería seguir viviendo su sueño de ser una estrella de rock y probarle al mundo que no necesitaba de nadie para brillar, un milagro era preciso, y para su suerte, llegó justo a tiempo.

Love Explosion de Tina Turner fue tan mal recibido que hizo que el contrato de la cantante con EMI terminara Foto: EMI Records

David Bowie, el ángel de la guarda

El talento de Tina nunca ha sido puesto en duda, por lo que a pesar del mal recibimiento de su material solista, aún había mucha gente que creía en ella: David Bowie, por ejemplo, quien se encontraba en Nueva York mostrando el corte final de Let’s Dance y aseguró que Tina Turner era su artista favorita de todos los tiempos.

Fue así que se llevó a John Carter, responsable de los talentos que llegaban a Capitol Records, a verla cantar en un club, dejando al trabajador del sello completamente atónito. Escépticas, las cabezas del sello se negaron en un principio, sin embargo, Carter logró convencerlos para ayudar a reavivar la carrera de la Acid Queen.

David Bowie fue un personaje clave para que Capitol Records se animara a darle una segunda oportunidad en su carrera (Photo by Dave Hogan/Getty Images)

La canción que no debía cantar

Primero probaron con un cover de la pieza Let’s Stay Together de Al Green y el recibimiento fue lo suficientemente bueno para darle luz verde a un álbum completo, una de las producciones más ambiciosas de la época.

Paralelamente, Terry Britten y Graham Lyle, cantautores y productores de la época, habían creado una pieza titulada What’s Love Got to Do with It, la cual estaba destinada a ser interpretada por Cliff Richard, quien la rechazó sin más. La cantante, compositora y actriz estadounidense Phyllis Hyman mostró interés en la pieza, pero el jefe de Artista Records, Clive Davis, no le permitió interpretarla, posiblemente por tener una connotación sexual muy presente.

Donna Summer, una de las figuras clave de la música de los años 70′s, tuvo la canción en sus manos por mucho tiempo, peor finalmente tampoco aceptó el tema. Así, mientras Tina grababa el álbum que haría renacer su carrera, le mostraron algunas maquetas hechas por Britten que fueron del agrado de Tina y de inmediato lo invitaron a trabajar en el álbum.

Es así que Britten y Lyle le presentarían a Tina What’s Love Got to Do with It, y para sorpresa de todos Tina odió la canción.

Donna Summer estaba entre los candidatos para interpretar "What’s Love Got to Do with It" pero terminó por rechazarla, dándole la oportunidad a Tina Turner. Reuters 163

“Fue un poco más difícil cuando empezamos a trabajar juntos en What’s Love porque a ella realmente no le gustaba la canción. A lo largo de los años se había encerrado en la idea de que no era más que una cantante de Rock ‘n’ Roll. De hecho, cuando nos conocimos me dijo que pensaba que What’s Love era un tema pop de usar y tirar que su representante y su compañía discográfica querían que hiciera”, confesó Terry Britten en una entrevista para el medio británico Muzines.

Britten narró en esa entrevista lo difícil que fue para Tina acoplarse a la canción, pues a diferencia de lo que se terminó por escuchar en el corte final, la Acid Queen quería presumir de su poderosa voz de aguardiente desde el segundo uno, algo que Britten le pidió encarecidamente que dejara para el final de la pieza.

Para Tina, esto significaba empezar de cero, básicamente todo lo que sabía de cantar se lo habían arrebatado para esta canción; aceptó a regañadientes, confesándole a Terry que había sido la canción que más le había costado cantar en su vida.

Tina Turner odió en un principio "What’s love got to do with it", además de haber admitido que fue la canción que más trabajo le costó interpretar

Finalmente, después de un trabajo titánico, el 1° de mayo de 1984 llegó al mercado el sencillo What’s Love Got to Do with It, una canción que ha tenido diferentes interpretaciones a lo largo de los años y eso en gran medida tiene que ver con la forma en que Tina Turner cantó la pieza.

“Debes entender como el toque de tu mano/Hace que mi pulso reaccione/Que es sólo la emoción de un chico conociendo a una chica/Los opuestos se atraen/Es físico/Sólo lógico/Debes tratar de ignorar que significa más que eso/¿Qué tiene que ver el amor?”, canta Tina en las primeras estrofas de la pieza, que con una voz plagada de intimidad, da a entender al escucha que ella disfruta de este juego de seducción con su amante, pero aún con todo lo que la hace sentir, no hay lugar para el amor.

Curiosamente, Terry Britten tenía una idea completamente diferente de la canción, en la que, en efecto, el amor lo es todo.

“Escribimos la canción desde el punto de vista de que el amor tenía todo que ver, pero la cantante no podía admitirlo. La interpretación de Tina la convirtió en algo medio humorístico, pero para nosotros siempre había sido una tierna canción de amor”.

Terry Britten, escritor original de "What's Love Got To Do With It", aseguró que Tina le dio un nuevo sentido al tema gracias a su interpretación Foto: Instagram/terry_britten

Independientemente de lo que Tina y Terry tenían en la cabeza cuando escribieron/interpretaron este tema, el resultado fue el mismo: un éxito rotundo.

What’s Love Got to Do with It se convirtió en la primera canción de Tina Turner en llegar al número 1 del Billboard Hot 100, rompiendo el récord como la mujer con mayor edad en posicionarse en la lista con 44 años y el del tiempo más largo desde su primer número uno en la lista al segundo (este lo consiguió en 1960 junto a Ike por el tema A Fool In Love de 1960).

Curiosamente, ambos récords fueron rotos por Cher quien alcanzó la punta del top a sus 52 años con la canción Believe (1998), mientras que su primer número 1 lo consiguió en 1965 gracias a la pieza I Got You Babe a sus 19 años.

Los reconocimientos no terminaron ahí. En 1985, Tina Turner arrasó en los premios Grammy llevándose cuatro premios esa noche: Mejor interpretación vocal pop femenina, Canción del año y Grabación del año, los tres únicamente por What’s Love Got to Do with It, mientras que el último fue Mejor interpretación vocal rock por el tema Better Be Good to Me, demostrando que a pesar de haberse inclinado a los sonidos populares de la época, Tina Turner no dejaba de ser la reina del rock.

Tina Turner arrasó en los premios Grammy de 1985 gracias a "What's Love Got To Do With It" (AP Foto/Lennox McLendon, Archivo)

What’s Love Got to Do with It no sólo fue la canción favorita de la industria, también lo fue del público, pues durante una votación en vivo para el programa de Dick Clark, los televidentes la nombraron La Canción de la década 75-85, superando el trabajo de otros gigantes de la industria como Michael Jackson, Lionel Richie, Bruce Springsteen, Stevie Wonder.

Tanto marcó esta canción la vida de Tina Turner que en 1993 llegó una película biográfica que narró las luces y sombras de la cantante estadounidense, y el título no podía ser otro mas que What’s Love Got to Do with It.

Incluso en 2022, Barbie lanzó una figura inspirada en Tina Turner y en el emblemático conjunto que usó en el videoclip de la canción.

La imagen de Tina Turner en "What's Love Got To Do With It" fue tan emblemática que Mattel lanzó una Barbie inspirada en el conjunto que utilizó en el video musical REUTERS

What’s Love Got to Do with It es la canción más importante de Tina Turner por muchas razones, pero sobre todo, por darle una nueva oportunidad de demostrar el poder de su voz después de décadas en las que sólo la usó como una herramienta para complacer a otros.

