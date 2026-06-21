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Así saludó Keith Urban a Nicole Kidman en su primer cumpleaños tras el divorcio

El músico escribió una breve frase dirigida a la actriz en sus historias de Instagram

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Nicole Kidman and Keith Urban
La separación de Keith Urban y Nicole Kidman fue confirmada en septiembre de 2025 y el divorcio quedó formalizado en enero de 2026 (REUTERS/Aude Guerrucci)

Keith Urban le desea feliz cumpleaños a Nicole Kidman tras la separación, con un mensaje en sus redes sociales

El músico australiano no dejó pasar el 59.º cumpleaños de su exesposa sin un gesto público.

El sábado 20 de junio, Urban publicó en sus historias de Instagram el texto: “¡Feliz cumpleaños, Nicole Mary!!!!!!!!!!!!”, sobre un fondo morado y verde azulado.

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Kidman, nacida el día del solsticio de verano, no respondió al saludo de su exmarido en sus redes, aunque sí compartió una selfie tomada durante una caminata por la naturaleza.

“Otra vuelta alrededor del sol ☀️💛”, escribió la actriz. “Gracias por todo el amor de cumpleaños xx. #SummerSolsticeBaby”.

Keith Urban le desea feliz cumpleaños a Nicole Kidman
El músico saludó a Kidman por su cumpleaños 59 con un mensaje en Instagram tras el divorcio (Instagram/@keithurban)

La pareja estuvo casada durante casi dos décadas. La revista Us Weekly confirmó en septiembre de 2025 la separación, y el divorcio quedó formalizado en enero de este año. Ambos son padres de dos hijas adolescentes, Sunday Rose y Faith Margaret.

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Tras conocerse la ruptura, Urban no tardó en dejar en claro su postura. “Keith ha seguido adelante y ha sido abierto con Nicole sobre dónde está parado”, reveló una fuente cercana a la pareja al citado medio en octubre de 2025.

El mismo informante calificó el divorcio como “algo que venía de lejos” y señaló que “los dos se habían ido distanciando en silencio con el tiempo, y al final, la decisión de separarse fue más de aceptación que de sorpresa”.

El cantante de country, de 58 años, encontró refugio en la música. “Keith Urban es mi hombre”, declaró su colega Russell Dickerson a Page Six en marzo, durante los premios iHeartRadio Music Awards.

“Siempre ha estado enfocado en la música, y creo que simplemente está apostando doble por eso, y es hermoso. No puedo esperar a escuchar lo que salga de ahí”, añadió Dickerson, quien también señaló que Urban “está muy bien” y que “parecía de buen ánimo” tras el divorcio.

Opción 1 Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14, pasarán 306 días al año con su madre según el acuerdo de custodia firmado por ambas partes (REUTERS/Benoit Tessier)
Opción 1 Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14, pasarán 306 días al año con su madre según el acuerdo de custodia firmado por ambas partes (REUTERS/Benoit Tessier)

Nicole Kidman habló por primera vez sobre su divorcio

Nicole Kidman se pronunció sobre el fin de su matrimonio con Keith Urban en una entrevista con Variety el 11 de marzo de 2026, la primera declaración pública de la actriz desde que el divorcio se hizo oficial en enero.

“Estoy bien, porque siempre voy a avanzar hacia lo bueno”, dijo Kidman. “Por lo que estoy agradecida es por mi familia, por mantenerlos como están y seguir adelante. Eso es todo. Todo lo demás no lo comento por respeto“.

La ganadora del Oscar puso el foco en la crianza compartida de sus dos hijas. “Me mantengo en un lugar de ‘somos una familia’, y eso es lo que continuaremos siendo. Mis hermosas niñas, mis queridas, que de repente son mujeres”, expresó a la revista.

también descartó abandonar Nashville, ciudad donde se instaló junto a Urban hace dos décadas.

“Tenemos nuestra vida aquí”, dijo la protagonista de Practical Magic al mismo medio. “Soy parte de la ciudad y la comunidad desde hace 20 años. Es mi hogar. (…) Somos muy cercanas a mi hermana en Sídney, y a todos mis sobrinos. Mi hermana y yo somos un poco como las tías en Practical Magic“.

Nicole Kidman habló por primera vez sobre su divorcio con Keith Urban y dijo que prefiere no comentar más por respeto (REUTERS/Mario Anzuoni)
Nicole Kidman habló por primera vez sobre su divorcio con Keith Urban y dijo que prefiere no comentar más por respeto (REUTERS/Mario Anzuoni)

Meses antes, en octubre de 2025, Kidman había dado una primera señal de cómo atravesaba el proceso. “Aguanto”, dijo escuetamente a la revista Interview.

El divorcio se tramitó sin confrontaciones judiciales. Según los documentos obtenidos por E! News, ambas partes acordaron evitar el proceso formal de descubrimiento de activos.

“Cada parte indica que no desea proceder con el descubrimiento formal”, reza el texto del acuerdo. Tampoco hubo pensión alimentaria ni manutención conyugal para ninguno de los dos.

El arreglo de custodia estableció que las hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14, pasarán 306 días al año con su madre, mientras que Urban tendrá a las niñas cada dos fines de semana.

El acuerdo de divorcio evitó el descubrimiento formal de activos y fijó la custodia principal para la actriz (REUTERS/Mike Blake)
El acuerdo de divorcio evitó el descubrimiento formal de activos y fijó la custodia principal para la actriz (REUTERS/Mike Blake)

La actriz, que también es madre de Isabella Cruise y Connor Cruise —fruto de su matrimonio anterior con Tom Cruise— figura como “progenitora residencial principal” en los documentos.

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