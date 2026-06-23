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El momento exacto en el que Zendaya se enamoró de Tom Holland

Una presentación televisiva permitió que la actriz conociera una faceta diferente del artista, quien años después se convertiría en su esposo

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Zendaya mostró apoyo a su pareja y asistió a la obra "Romeo y Julieta" que protagoniza Tom Holland. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)
Así habría comenzado la historia de amor entre Zendaya y Tom Holland. (Créditos: REUTERS/Mario Anzuoni)

Según información publicada por el Mail on Sunday, una presentación realizada por Tom Holland en televisión en 2017 habría sido uno de los episodios que contribuyó a acercarlo a Zendaya.

El acontecimiento ocurrió durante una emisión del programa Lip Sync Battle, donde el intérprete participó con una actuación inspirada en la canción “Umbrella”, de Rihanna.

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En aquel momento, los actores se encontraban promocionando Spider-Man: Homecoming, película en la que compartían pantalla y que representó el inicio de una colaboración profesional que se extendería durante varios años.

Durante la grabación del programa, la actriz observó desde el público la presentación de su compañero de reparto. La actuación incluyó una puesta en escena con lluvia artificial, bailarines y varios cambios de vestuario.

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En 2017 Tom Holland hizo una parodia del tema "Umbrella". (Captura de video)
En 2017 Tom Holland hizo una parodia del tema "Umbrella". (Captura de video)

Tom Holland comenzó el número caracterizado con ropa formal y posteriormente apareció con un atuendo inspirado en la estética del videoclip original de Rihanna.

El segmento se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del programa y acumuló millones de visualizaciones en internet durante los años siguientes.

De acuerdo con una fuente citada por el medio británico, la interpretación permitió que Zendaya conociera una faceta distinta del actor.

La publicación sostiene que el nivel de preparación y la disposición de Holland para asumir el desafío artístico llamaron la atención de la actriz durante aquella etapa en la que ambos comenzaban a construir una relación fuera del set de filmación.

Zendaya quedó impresionada con el baile de Tom Holland. (Captura de video)
Zendaya quedó impresionada con el baile de Tom Holland. (Captura de video)

“No solo es sexy, sino que demuestra su increíble talento. Se necesita mucha confianza para que un hombre heterosexual se vista de drag. Se le nota la sorpresa en la cara, pero también la admiración. Seguro que es algo que les enseñarán a sus hijos algún día”, dijo la fuente.

Cabe recordar que meses después de esa aparición televisiva comenzaron a circular reportes sobre una posible relación sentimental entre ambos.

En julio de 2017, la revista People citó fuentes que afirmaban que los actores habían comenzado a verse durante el rodaje de la película de Spider-Man. Según esas versiones, la pareja optó por mantener su vida privada alejada de la exposición pública mientras desarrollaba su carrera profesional.

“Empezaron a verse mientras filmaban Spider-Man. Han sido muy cuidadosos para mantenerlo en privado y alejado del ojo público, pero han viajado juntos y tratan de pasar el mayor tiempo posible el uno con el otro”, indicó el informante.

Zendaya y Tom Holland mantuvieron su relación en secreto por un tiempo. (Foto: Europa Press)
Zendaya y Tom Holland mantuvieron su relación en secreto por un tiempo. (Foto: Europa Press)

Otra fuente añadió: “Ambos son muy ambiciosos y se retan mutuamente, pero, sobre todo, se hacen reír a carcajadas. Parecen tener un sentido del humor muy parecido y les encanta bromear juntos. Se gastan bromas constantemente”.

Durante los años siguientes, Zendaya y Tom Holland participaron en nuevas producciones de la franquicia cinematográfica y realizaron numerosas actividades promocionales juntos.

La atención mediática en torno a la pareja aumentó nuevamente este año después de que Holland confirmara que ambos contrajeron matrimonio.

Zendaya en el estreno de Spiderman
Tom Holland confirmó su matrimonio con Zendaya. (Thomas COEX / AFP)

La declaración se produjo durante una entrevista con la revista Esquire, en la que fue consultado sobre imágenes generadas con inteligencia artificial que simulaban una ceremonia de boda entre los dos actores.

Al ser preguntado sobre si había tenido que explicar a sus familiares que aquellas imágenes eran falsas, el actor respondió que no había sido necesario porque sus familiares habían estado presentes en la ceremonia real.

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