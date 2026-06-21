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“House of the Dragon”: a qué hora se estrena la tercera temporada

La precuela de “Game of Thrones” regresa a HBO y HBO Max este domingo 21 de junio

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House of the Dragon Temporada 3
La tercera temporada de "House of the Dragon" se estrena el 21 de junio de 2026 en HBO y HBO Max con su primer episodio (HBO)

La tercera temporada de House of the Dragon llega este domingo con el primer episodio disponible en HBO y HBO Max a partir del 21 de junio de 2026.

La serie, precuela de Game of Thrones ambientada 200 años antes de los eventos de esa saga, retoma la guerra civil Targaryen conocida como la “Danza de los Dragones” desde el punto exacto donde la dejó su segunda entrega.

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El showrunner Ryan Condal anticipó que la temporada incluirá la esperada Batalla del Gullet, un enfrentamiento naval que describió como “posiblemente el episodio de televisión más loco jamás hecho”.

La batalla enfrentará al almirante Triarchy Sharako Lohar —interpretado por Abigail Thorn— contra Corlys Velaryon (Steve Toussaint), la Mano de la reina Rhaenyra.

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Una mujer de perfil con cabello rubio trenzado y vestida con ropa oscura adornada, mirando hacia abajo con una luz cálida al fondo
La trama continúa tras el acuerdo fallido entre Alicent Hightower y Rhaenyra Targaryen para rendir Desembarco del Rey (HBO Max)

La nueva entrega retoma la trama donde el acuerdo secreto entre Alicent Hightower (Olivia Cooke) y Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) quedó trunco.

Ambas habían pactado la rendición de Desembarco del Rey, pero el consejero Larys Strong (Matthew Needham) logró sacar al rey Aegon (Tom Glynn-Carney) de la ciudad antes de que el plan pudiera ejecutarse.

El elenco de la tercera temporada también incluye a Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen, Ewan Mitchell como el príncipe Aemond Targaryen, Phia Saban como la reina Helaena Targaryen, Rhys Ifans como Otto Hightower y Fabien Frankel como Criston Cole, entre otros.

Horarios por país en América Latina

El estreno del primer episodio está fijado para las 9 PM, hora del Este de Estados Unidos (ET). Esa referencia equivale a los siguientes horarios en América Latina el domingo 21 de junio:

  • 7:00 PM — México (Ciudad de México, UTC-6)
  • 8:00 PM — Colombia, Perú, Ecuador (UTC-5)
  • 9:00 PM — Venezuela, Bolivia, Paraguay (UTC-4)
  • 10:00 PM — Argentina, Chile, Uruguay, Brasil (UTC-3)
Primer plano de un hombre de cabello blanco y largo, con el rostro ensangrentado y cicatrices, vistiendo una armadura oscura contra un cielo nublado
El showrunner Ryan Condal anticipó que la nueva temporada incluirá la Batalla del Gullet como un gran enfrentamiento naval (HBO Max)

La temporada constará de ocho episodios, con estreno semanal los domingos hasta el 9 de agosto.

El calendario completo es el siguiente: episodio 1 el 21 de junio, episodio 2 el 28 de junio, episodio 3 el 5 de julio, episodio 4 el 12 de julio, episodio 5 el 19 de julio, episodio 6 el 26 de julio, episodio 7 el 2 de agosto y episodio 8 el 9 de agosto.

Para acceder al contenido se requiere una suscripción a HBO o HBO Max, plataformas a través de las cuales los nuevos episodios estarán disponibles cada domingo a partir del estreno.

House of the Dragon está basada en Fire & Blood, la obra de historia ficticia de George R.R. Martin que narra la guerra de sucesión Targaryen.

Se trata a su vez del primer spin-off de Game of Thrones, cuya emisión finalizó en 2019. El regreso de este universo reavivó las expectativas por conocer el pasado de la Casa Targaryen y los eventos que desembocaron tanto en la caída de este linaje como en la desaparición total de los dragones.

Hombre de cabello blanco, vestido con túnica oscura y parche negro en el ojo derecho, sostiene una espada. El fondo es un interior de castillo oscuro
La tercera entrega de "House of the Dragon" tendrá ocho episodios con estreno semanal los domingos hasta el 9 de agosto (HBO Max)

Si bien la primera temporada tuvo una recepción al nivel de las primeras entregas de Juego de Tronos, la segunda no cumplió con las expectativas de todo el público y recibió críticas mixtas.

Incluso, el mismo Martin evidenció sus diferencias creativas con Ryan Condal a través de una publicación en su blog personal. Lo acusó de ignorar sus sugerencias para el desarrollo de la trama y finalmente tomar un rumbo distinto al de la novela original.

“Es peor que complicada. Es pésima”, sostuvo el escritor sobre su relación con el showrunner del programa. “Le daba notas y no pasaba nada. A veces me explicaba por qué no lo hacía. Otras veces, me decía: ‘Ah, está bien, sí, lo pensaré’”

Pese a las complicaciones, House of the Dragon tiene confirmada ya una cuarta y última temporada, lo que establece que el arco narrativo completo se extenderá por cuatro entregas en total.

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