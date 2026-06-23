Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona: Leopoldo Luque ampliará su declaración y buscará explicar audios “sacados de contexto”

El neurocirujano imputado adelantó que hará una serie de aclaraciones sobre decisiones tomadas durante la internación domiciliaria y responderá acusaciones en su contra. Además, declararán testigos clave sobre los últimos días del Diez en la casa de Tigre

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Primer plano de un hombre con barba, traje azul, camisa blanca, corbata y gafas de sol, rodeado por personas con cámaras, micrófonos y un teléfono móvil.
Leopoldo Luque uno de los imputados por la muerte de Diego Maradona

El juicio por la muerte de Diego Maradona entra en una etapa clave para la fiscalía, que busca demostrar la responsabilidad de los siete imputados, acusados de homicidio simple con dolo eventual.

A poco más de dos meses del inicio del debate, esta semana comenzarán a declarar personas que tuvieron contacto cotidiano con el ex futbolista durante su internación domiciliaria en la casa del barrio San Andrés, en Tigre. Para la acusación, sus testimonios serán fundamentales para reconstruir cómo transcurrieron los últimos días de Maradona, cuál era su estado de salud y cuándo empezó a empeorar.

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La semana pasada declaró Romina Milagros Rodríguez, conocida como “Monona”, la cocinera que vivía en la casa donde murió Diego. Durantye el debate, la mujer fue cuestionada por otros testigos que decían que le preparaba a Diego platos altos en calorías y sodio, sin seguir la dieta que necesitaba el ex DT por sus problemas de salud.

Su testimonio, sin embargo, fue llamativo: a pesar de haber hablado muchas veces en distintas entrevistas televisivas, esta vez, la mujer dijo no acordarse mucho de esos días. Ante esa situación, los jueces le recordaron que tenía la obligación de decir la verdad y que ocultar información en una declaración testimonial constituye un delito.

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Composición de dos imágenes: a la izquierda, una mujer rubia sonriendo; a la derecha, la misma mujer junto a un hombre con camiseta Puma, ambos sonriendo.
Milagros "Monona" Rodríguez, la cocinera de Maradona

Ella intentó cambiar la actitud, pero igualmente no dejó grandes conclusiones porque sus respuestas eran ambiguas: “Puede ser”, “Creo que sí”, “No me acuerdo”.

Para la audiencia de este martes fueron convocados dos trabajadores de la garita de seguridad del barrio privado donde se encontraba la vivienda y Maximiliano Trimarchi, la persona que acercó al psicólogo Carlos Díaz al entorno de Maradona.

Los fiscales consideran que esos testimonios podrían aportar detalles sobre la dinámica cotidiana en la casa y ayudar a reconstruir lo ocurrido durante la internación domiciliaria.

Francisco Oneto
(Desde la derecha) Francisco Oneto y Roberto Rallín, abogados de Leopoldo Luque (Foto/Reuters/Cristina Sille)

Luque volverá a declarar

El neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete imputados, también adelantó que volverá a tomar la palabra este martes. Será la octava intervención dentro de un debate en el que ya realizó varias aclaraciones vinculadas a pruebas y testimonios incorporados al expediente.

En la última audiencia, Luque anticipó que buscará responder a distintas menciones realizadas por testigos respecto de decisiones médicas adoptadas durante la internación domiciliaria.

“Mi idea es la semana que viene hacer una serie de aclaraciones porque se me nombró bastante con respecto a algunas decisiones, como la del médico clínico, y yo voy a demostrar que no tuve ningún contacto en ese sentido. Mi nombre aparece reiteradamente en muchas situaciones donde no aparezco ni de cerca, así que lo voy a aclarar”, sostuvo.

Los nuevos audios que reprodujeron en el juicio por la muerte de Maradona y comprometieron a Luque, Cosachov y Díaz

También rechazó haber tenido responsabilidad sobre el personal de enfermería y se refirió a su actuación el día de la muerte de Maradona: “Yo no manejaba a los enfermeros, eso está clarísimo. El día de la muerte llamé al 911 porque me pidieron los enfermeros. Yo estaba operando, estaba en shock”.

Además, cuestionó la forma en que algunos audios fueron incorporados al debate y sostuvo que existen conversaciones que, a su entender, fueron interpretadas fuera de contexto.

“Mi teléfono está peritado de punta a punta y hay mensajes que sé que la fiscalía necesita extraer para construir una imagen mala mía”, afirmó ante los jueces.

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