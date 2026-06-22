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“Pese a mi apariencia, mi postura y mi tono de voz, no sé nada de computadoras”, recordó Jesse Eisenberg sobre su papel en Red social

El actor admitió en Hot Ones que memorizó un párrafo de jerga informática repitiéndolo cada mañana bajo el agua durante un mes, por una escena que ni siquiera considera importante

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El actor recordó que una escena de Red social con jerga informática le exigió memorizar un párrafo técnico y le “arruinó un mes de duchas” (Sony Pictures)

En su paso por Hot Ones, el programa de entrevistas, Jesse Eisenberg contó en First We Feast, el canal de YouTube, que usó ChatGPT para prepararse para la entrevista, recordó una escena de Red social que todavía le pesa y dio pistas sobre su próxima película como director para A24, la productora. El actor apareció junto a Sean Evans y mezcló humor, incomodidad y comentarios sobre su carrera.

Según First We Feast, Eisenberg dijo que convirtió la semana previa en una rutina de preparación, que una escena de Red social le “arruinó un mes de duchas” por la jerga informática que tuvo que memorizar y que su próximo proyecto para A24 parte de la historia de una mujer tímida que se pierde en su papel dentro del teatro comunitario.

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Eisenberg explicó que esa preparación empezó varios días antes de la grabación: “ChatGPT me dijo: ‘Prepárate, y luego el día antes de grabar el programa no hagas nada’”.

Jesse Eisenberg dijo que ChatGPT le propuso una rutina semanal de preparación y le recomendó no hacer nada el día previo a la grabación (Joel C Ryan/Invision/AP)
Jesse Eisenberg dijo que ChatGPT le propuso una rutina semanal de preparación y le recomendó no hacer nada el día previo a la grabación (Joel C Ryan/Invision/AP)

Después detalló el calendario que, según contó en First We Feast, le propuso la herramienta. “El domingo es para meter apenas un pie. Y luego... el lunes nos lo vamos a tomar un poco más en serio. Y el martes puedes desatarte. Pero deja el miércoles para ti”.

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Eisenberg cerró esa anécdota con una comparación sobre la respuesta de la inteligencia artificial y la de su esposa: “Pensé: nada da más miedo que una IA... que sea más humana que mi esposa”.

Lo que todavía le pesa de Red social

Cuando Evans le preguntó por escenas que temía desde el comienzo de un rodaje, Jesse Eisenberg fue directo a Red social. “En la película Red social hay una escena, ni siquiera es una escena importante, es una escena de paso, pero yo tenía muchísimo lenguaje de computación”.

El actor dijo que su apariencia no coincide con sus conocimientos reales sobre ese mundo: “Y pese a mi apariencia, mi postura y mi tono de voz... no sé nada de computadoras”.

Justin Timberlake y Jesse Eisenberg en 'La red social'
Jesse Eisenberg afirmó que no sabe de computadoras, pese a la imagen que proyecta en Red social

Luego explicó cómo esa secuencia se volvió una rutina diaria. “Tuve que memorizar ese párrafo técnico. Y entonces cada día, en la ducha, repasaba ese párrafo, ese párrafo. Me arruinó un mes de duchas”.

También usó ese recuerdo para hablar de su trabajo como actor. “Lo realmente difícil es llegar a un set de filmación... y tener dos tomas para lograr eso que luego será una expresión permanente de lo que sea el personaje”.

Cuando una película permite más margen, dijo, el trabajo cambia. “Si tienes un personaje interesante al que puedes interpretar de distintas maneras y encontrarle matices, Dios mío, es lo más divertido del mundo”.

Las pistas sobre su comedia musical para A24

Eisenberg señaló que el trabajo de actor exige llegar al set de filmación y resolver en pocas tomas una expresión duradera del personaje (REUTERS/Mario Anzuoni)
Eisenberg señaló que el trabajo de actor exige llegar al set de filmación y resolver en pocas tomas una expresión duradera del personaje (REUTERS/Mario Anzuoni)

First We Feast presentó el próximo largometraje de Eisenberg como su tercera película como director, una comedia musical sin título para A24 que llegará más adelante este año. En la charla, el actor vinculó ese proyecto con el teatro comunitario y con una protagonista absorbida por su papel.

“Es esa yuxtaposición graciosa de la que el público es consciente, pero en la que no piensa en el nivel del teatro comunitario”, dijo. Luego llevó esa idea al contraste entre la solemnidad del método actoral y un ámbito mucho más modesto.

Eisenberg describió ese choque con un ejemplo. “Imaginen ese mismo proceso, esa mano en la frente, ese ‘no lo sé’, esas chaquetas... imaginen todo eso para gente que está en Seussical”. De ahí sale el tono que busca para la película. “Eso es gracioso. Es inherentemente gracioso”.

Aun así, aclaró que no mira a esos intérpretes con desprecio. “Pero también hay que tomarlos en serio. ¿Por qué no iban a pensar también en su... mientras no molesten a los otros miembros del elenco, entonces también deberíamos tomar eso en serio, ¿no?”.

Entre la animación, la ansiedad y su forma de mirar a los personajes

En la entrevista con First We Feast, Jesse Eisenberg vinculó sus estudios de antropología y su ansiedad con su forma de escribir, actuar y pensar los personajes (REUTERS/Aude Guerrucci)
En la entrevista con First We Feast, Jesse Eisenberg vinculó sus estudios de antropología y su ansiedad con su forma de escribir, actuar y pensar los personajes (REUTERS/Aude Guerrucci)

Al explicar el marco de la transición del cine mudo al sonoro, añadió que la disfrutó también por sus referencias a Hollywood. “Mi hijo se ríe y le parece adorable, y yo estoy viendo todas estas referencias al viejo Hollywood”. Definió así el proyecto. “Sí, es una adorable carta de amor al cine”.

En otro tramo de la entrevista con First We Feast, Eisenberg vinculó sus estudios de antropología con su manera de escribir y actuar. “La perspectiva de este personaje sobre el mundo es tan válida como la mía, aunque sea distinta”.

Más adelante, entre bromas sobre la ansiedad y la tendencia a anticipar escenarios negativos, dijo que pensar antes en los problemas puede operar como un mecanismo de supervivencia, una idea que asoció incluso con la historia de su familia.

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