Crimen y Justicia

Caso Loan: del botín plantado a la teoría del accidente, las maniobras de Laudelina Peña para tapar la desaparición de su sobrino

Es una de las principales acusadas en el caso. Según la fiscalía federal, participó de la sustracción del niño y luego desplegó distintas acciones para desviar la investigación

Guardar
Google icon
Laudelina Peña, tía de Loan. Juicio por Loan
Laudelina Peña, tía de Loan, durante la primera audiencia del juicio

Laudelina Peña es la tía de Loan Danilo Peña y una de las principales acusadas en el juicio por la desaparición del niño. Según la fiscalía federal, participó de la maniobra que permitió apartarlo de la custodia de su padre el 13 de junio de 2024 y luego intervino en distintas acciones destinadas a entorpecer y desviar la investigación.

La acusación sostiene que, junto con su esposo Antonio Benítez y otros imputados, formó parte del grupo que retuvo y sustrajo al menor tras el almuerzo familiar realizado en la casa de Catalina Peña, la abuela del niño, en el paraje El Algarrobal.

PUBLICIDAD

Además, los fiscales le atribuyen tres intervenciones clave posteriores a la desaparición: haber intentado impedir que su hijo menor contara lo que había visto aquel día, su participación en el episodio del botín hallado en un lodazal y la difusión de la hipótesis de un accidente vial que luego terminó descartada por la investigación.

Caso Loan Peña
Las fotos del último almuerzo de Loan Peña

Qué pasó la noche de la desaparición

Para la fiscalía federal, uno de los primeros indicios de que algo no encajaba en la versión de Laudelina Peña y su marido, Antonio Benítez, apareció pocas horas después de la desaparición de Loan. El foco estuvo puesto en la actitud que ambos mantuvieron frente a J.A.B., su hijo menor y primo del niño, que había estado con el grupo de chicos en el naranjal.

PUBLICIDAD

El relato del niño podría haber sido clave para reconstruir qué había ocurrido aquella tarde. Al momento de la desaparición tenía 6 años, apenas uno más que Loan.

J.A.B. era uno de los chicos que fue al naranjal y jugó con su primo. Horas después, con la Policía ya desplegada en la zona y el operativo de búsqueda en marcha, habría intentado colaborar con los agentes para señalar el lugar donde había visto por última vez al niño. Sin embargo, según distintos testimonios incorporados a la causa, sus padres se lo impidieron.

El relato surge de la declaración de José Omar Peña, hermano de Loan. Según indicó, entre las 20 y las 21 de aquel 13 de junio, el marido de Laudelina se movía entre los patrulleros instalados en la zona de búsqueda.

“J.A.B. les decía a sus padres que quería ir con los policías y mostrarles dónde se había perdido Loan. Pero Benítez lo corrió y dijo que él iba a acompañarlo. J.A.B. se ofrecía a los policías para ir al naranjal y Benítez y Laudelina lo sacaron del brazo”, declaró.

Antonio Benítez, tío de Loan
Antonio Benítez, marido de Laudelina y tío de Loan

El testimonio del cura Cristian González, que también estuvo aquella noche en el lugar, fue en la misma dirección. Según relató, Laudelina llegó junto a sus hijos y una de sus hermanas. “Con ellos cruzó palabras porque no querían que el hijo de Laudelina hablara porque podía decir algo. A mí me llamó la atención y respondí de manera espontánea: déjenlo que hable”, sostuvo.

En su requerimiento de elevación a juicio, la fiscalía federal consideró “llamativo el interés de Benítez y Laudelina Peña en controlar el discurso de su hijo, J.A.B., presente cuando desapareció su primo”.

Para los fiscales, esos testimonios, sumados a las intervenciones telefónicas y a los propios dichos posteriores de Benítez, muestran un interés concreto por controlar qué podía contar el niño sobre lo ocurrido aquella tarde.

Una pista lejos, muy lejos

La segunda maniobra que la fiscalía federal atribuye a Laudelina está vinculada con uno de los elementos más emblemáticos del caso: el botín que supuestamente pertenecía a Loan.

El botín de Loan Peña
El botín de Loan tras ser descubierto en el barro

La mujer afirmó haber hallado el calzado en un camino rural al día siguiente de la desaparición. El entonces comisario Walter Maciel, que estuvo a cargo de la investigación y luego fue imputado por entorpecerla, también se adjudicó el hallazgo.

El problema, según la acusación, es la ubicación donde apareció el botín. Entre la casa de Catalina Peña, donde se realizó el almuerzo, y el naranjal donde Loan fue visto por última vez hay unos 500 metros. Sin embargo, el lugar donde apareció el calzado estaba a más de 1.500 metros en línea recta y a campo traviesa.

El botín fue hallado en un predio vecino. Junto a Laudelina se encontraba su hija Macarena. Desde el momento en que fue extraído del lodazal hasta que quedó formalmente preservado como prueba, pasó por distintas manos que lo manipularon, fotografiaron y filmaron.

Los perros rastreadores de la Policía reconocieron rastros de olor de Loan tanto en el botín como en huellas cercanas, pero no lograron establecer una dirección o trayectoria concreta.

Plano de dónde encuentran el botín de Loan Peña - Juicio por Loan
Plano de dónde se encontró el botín de Loam Peña

A partir de esos elementos, la fiscalía federal concluyó que el botín había sido colocado deliberadamente para desviar la investigación.

Uno de los testimonios citados para sostener esa hipótesis es el de Carlota Moreira. La mujer declaró que acompañó a Laudelina y Macarena hasta el lugar donde apareció el calzado. Según su relato, tras caminar durante aproximadamente una hora llegaron a un sector del monte donde también se encontraba el comisario Maciel junto al ex policía Francisco Méndez.

“Se notaba que estaba plantado porque estaba muy hundido”, afirmó la testigo al describir el hallazgo. “Estaba todo embarrado. No se le distinguía el color. Sin embargo, Laudelina dijo: ‘Es el que le regalamos a Loan’. Eso también llamó mi atención porque no era posible distinguirlo tan fácil”, agregó.

Las distintas explicaciones que dio Laudelina sobre el origen del botín también quedaron bajo análisis. Según la acusación, primero sostuvo que había sido obligada por Victoria Caillava a colocarlo en el lugar; después involucró al entonces comisario Maciel; finalmente afirmó que nunca lo había plantado y que el hallazgo había sido casual. Para los fiscales, esas versiones resultan incompatibles entre sí.

Walter maciel, el comisario detenido por la desaparición de loan
Walter Maciel, el ex comisario que también está imputado por la desaparición de Loan

Una salida accidental

Poco después del episodio del botín, Laudelina declaró en dos oportunidades ante la Justicia provincial que, por entonces, llevaba adelante el caso.

La primera fue el 29 de junio y la segunda el 5 de julio de 2024. En ambas ocasiones sostuvo la teoría de que, por accidente, Caillava y Pérez habían atropellado a Loan al retirarse del Algarrobal en su camioneta Ranger.

Días después amplió su indagatoria y negó sus propios dichos sobre el accidente. Esa versión ya había recibido un revés previo. La testigo Camila Núñez, que estuvo en el almuerzo y fue rumbo al naranjal detrás de Laudelina y los niños, aseguró que lo planteado por la acusada era “imposible”.

Temas Relacionados

Laudelina PeñaJuicio por LoanLoan PeñaLoan Danilo PeñaCorrientesÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una familia salió a cenar en Rosario y al regresar encontraron su casa desvalijada

El hecho ocurrió el sábado por la noche en una casa de Perú al 800, donde los ladrones utilizaron terrazas linderas para acceder sin ser vistos. Los damnificados apuntan a la existencia de “campanas”

Una familia salió a cenar en Rosario y al regresar encontraron su casa desvalijada

Cayó “Morcilla”: el tercer acusado por el asesinato del policía federal en el enfrentamiento en Villa Banana en Rosario

Tras su detención, Jorge Gustavo Muñoz fue llevado este lunes a audiencia, donde fue imputado por haber integrado el grupo de diez atacantes que se tirotearon con los dos agentes federales el pasado 11 de junio

Cayó “Morcilla”: el tercer acusado por el asesinato del policía federal en el enfrentamiento en Villa Banana en Rosario

Tragedia en Mar del Plata: un colectivo se subió a la vereda, atropelló a varias personas y mató a una mujer

Ocurrió este lunes en la zona del Skate Park Bristol, en el centro de la ciudad. Una mujer murió en el lugar y otras seis personas fueron trasladadas en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA)

Tragedia en Mar del Plata: un colectivo se subió a la vereda, atropelló a varias personas y mató a una mujer

Dos delincuentes robaron una bicicleta en Tigre, escaparon simulando un paseo y terminaron detenidos: uno tenía pedido de captura

Los menores, de 16 y 17 años, se llevaron una bicicleta del patio de una vivienda en General Pacheco. Un vecino observó la maniobra y alertó al Comando Patrulla, que logró interceptarlos tras una persecución

Dos delincuentes robaron una bicicleta en Tigre, escaparon simulando un paseo y terminaron detenidos: uno tenía pedido de captura

“Quebrantó su deber de protección”: condenaron a un policía por abuso sexual y grooming en Salta

Las víctimas tenían 5 y 12 años al momento de los hechos. Alberto Gabriel Guaymás, de 32 años, recibió una condena de siete años de prisión efectiva. La jueza también lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 14 años

“Quebrantó su deber de protección”: condenaron a un policía por abuso sexual y grooming en Salta

DEPORTES

El sorprendente mensaje de un histórico de Chile tras una nueva función de Argentina en el Mundial: “Admiración y envidia sana”

El sorprendente mensaje de un histórico de Chile tras una nueva función de Argentina en el Mundial: “Admiración y envidia sana”

Mbappé convirtió dos goles en la victoria ante Irak, llegó a los 16 tantos y acecha a Messi como el máximo artillero de los Mundiales

Técnico de Croacia elogia a Panamá antes del Mundial 2026: “Se encuentra entre los treinta mejores equipos del mundo”

El escándalo que se desató entre el Atlético Madrid y el Barcelona por las declaraciónes de Julián Álvarez

Cuti Romero reveló la charla que tuvo con los médicos de la selección argentina tras salir en el triunfo ante Austria en el Mundial

TELESHOW

Sol Abraham versus Titi Tcherkaski, el versus récord de Gran Hermano Generación Dorada: quién es la última eliminada

Sol Abraham versus Titi Tcherkaski, el versus récord de Gran Hermano Generación Dorada: quién es la última eliminada

Daniela Celis protagonizó fotos inspirada en Kim Kardashian y la acusaron de excederse con los retoques

El romántico festejo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras la clasificación argentina en el Mundial

El escándalo de la China Suárez con una mujer que se acercó a Mauro Icardi: “La agarró de los pelos”

Wos cerró la Gira Bonaerense ’26 con ocho shows que reunieron a 25 mil personas

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán le respondió a Trump y aseguró que administrará Ormuz pese a las advertencias de Washington

El régimen de Irán le respondió a Trump y aseguró que administrará Ormuz pese a las advertencias de Washington

Detención provisional para dos adolescentes por tentativa de homicidio dentro de un plantel educativo en Panamá

Alerta de avión estadounidense permite a autoridades costarricenses decomisar 70 bultos de drogas en el el pacífico sur

Autoridades en Guatemala piden evacuación preventiva en Zona 5, Villa Hermosa I y San Miguel Petapa por riesgo de desastres

República Dominicana prepara una inyección semestral gratuita contra el VIH desde septiembre