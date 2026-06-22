Kirk Hammett de Metallica sufre una caída durante concierto tras ser criticado por usar una playera de Taylor Swift

El guitarrista perdió el equilibrio durante la interpretación de “Seek & Destroy” y cayó hacia la zona del público. (Instagram)

El guitarrista de Metallica, Kirk Hammett, tuvo que abandonar momentáneamente el escenario durante un concierto en Dublín el 19 de junio, luego de perder el equilibrio mientras interpretaba la canción “Seek & Destroy”.

El incidente ocurrió pocos días después de que el músico generara atención en redes sociales por el uso de una camiseta durante un concierto en Budapest.

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El 13 de junio, durante una presentación en el Puskás Aréna de la capital húngara, el artista apareció en escena con una camiseta que incluía la frase “Taylor Swift Is a CIA Psyop” (“Taylor Swift es una operación psicológica de la CIA”) junto a una imagen de la cantante con la mirada perdida.

Kirk Hammett utilizó una playera con una aparente burla hacia Taylor Swift. (X)

La prenda fue registrada en fotografías y difundida en redes sociales, lo que provocó reacciones de usuarios en plataformas como Reddit y otros espacios digitales, donde se debatió sobre el contenido del mensaje impreso en la camiseta.

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Tras la difusión de las imágenes, el tema se extendió entre comunidades de seguidores de la cantante, quienes criticaron al guitarrista.

“Nadie les hace caso ya, así que tuvieron que usar el nombre de Taylor para ganar atención”, escribió un usuario, mientras que otro comentó: “Esto es tan aterrador. Los hombres la odian sin razón alguna. Esto está directamente relacionado con la violencia contra las mujeres”.

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Sin embargo, seis días después del concierto en Budapest, durante la presentación de Metallica en Dublín, Kirk Hammett perdió el equilibrio mientras se desplazaba por el escenario durante la interpretación de uno de los temas del repertorio.

Kirk Hammett resbaló hacía los fans mientras tocaba en un concierto. (Captura de video)

El músico cayó hacia la zona del público junto con su guitarra. De acuerdo con registros del concierto, asistentes cercanos ayudaron a que regresara al escenario, tras lo cual la presentación continuó con interrupciones mínimas y algunos acordes omitidos.

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El propio Hammett hizo referencia al incidente posteriormente en redes sociales, donde compartió una publicación en la que describió el momento con la frase “Slip & Destroy”.

Aunque, no hizo comentarios sobre la playera de Taylor Swift. La cantante pop tampoco se pronunció ante la situación.

Pese a la viralidad del tema, Taylor Swift no se pronunció ante la situación. (x)

La situación se produjo en medio de la gira europea de Metallica, que continúa con presentaciones programadas en distintos países antes de una serie de conciertos previstos en Las Vegas entre octubre y marzo. La banda mantiene su calendario de actuaciones dentro de su gira internacional en curso.

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Metallica continúa con su serie de conciertos mientras desarrolla su gira internacional, en la que ha incluido presentaciones en estadios y recintos de gran capacidad. La agenda del grupo contempla nuevas fechas en Europa antes de trasladarse a su próxima etapa de actuaciones en Norteamérica.