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‘House Of The Dragon’: el primer episodio de la tercera temporada establece un récord de puntuación en IMDb

El capítulo inaugural de la tercera entrega presenta la Batalla del Gullet donde se presenta una pelea marítima entre facciones

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El episodio inaugural de la temporada 3 de House of the Dragon alcanza alta valoración tras la Batalla del Gullet. (Captura de video)
El episodio inaugural de la temporada 3 de House of the Dragon alcanza alta valoración tras la Batalla del Gullet. (Captura de video)

Alerta de spoilers a continuación.

La serie House of the Dragon, de la franquicia Game of Thrones, presentó en el estreno de su tercera temporada una secuencia central conocida como la Batalla del Gullet.

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El episodio, titulado “Salt and Sea, Fire and Blood”, mostró un enfrentamiento de gran escala que combina combate naval, lucha cuerpo a cuerpo en cubierta y la participación de dragones en el desarrollo de la batalla.

La secuencia incluye cientos de embarcaciones implicadas en un enfrentamiento marítimo, con maniobras de abordaje y ataques coordinados entre distintas facciones. A esto se suma la intervención de dragones que atacan desde el aire y afectan directamente a la flota en combate.

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El episodio ha sido comparado por algunos espectadores con otras batallas representadas en la franquicia, como la Batalla de los Bastardos de Game of Thrones. De acuerdo con las valoraciones registradas en IMDb, el episodio alcanzó una puntuación de 9.4 sobre 10.

El primer capítulo de la temporada 3 de 'House of the Dragon' obtuvo una puntuación de 9.4 (Captura de video)
El primer capítulo de la temporada 3 de 'House of the Dragon' obtuvo una puntuación de 9.4 (Captura de video)

Esta cifra lo sitúa como el mejor rankeado de toda la serie, honor que solo comparte con el episodio 4 de la segunda temporada, titulado “The Red Dragon and the Gold”, que también obtuvo una calificación equivalente.

En ese capítulo se desarrolló una batalla entre dragones que concluyó con la muerte de Rhaenys y su dragón Meleys, así como con el ataque contra Aegon y Sunfyre, lo que marcó un cambio en la estructura de poder dentro de la narrativa.

La emisión del estreno de la tercera temporada también incorpora el desarrollo de varias líneas argumentales paralelas a la batalla principal. Entre ellas se incluye la muerte de Jacaerys Velaryon, conocido como Jace, quien participa en el enfrentamiento montando a su dragón.

En el desarrollo del combate, su dragón es derribado por fuerzas navales y cae al mar. Posteriormente, el personaje logra salir a la superficie, donde es alcanzado por proyectiles lanzados desde embarcaciones enemigas.

Jacaerys Velaryon muere en el episodio estreno de esta nueva temporada de 'House of the Dragon'. (HBO)
Jacaerys Velaryon muere en el episodio estreno de esta nueva temporada de 'House of the Dragon'. (HBO)

Los eventos que conducen a su participación en la batalla están vinculados a decisiones previas dentro de la trama, incluyendo la orden de mantener a Rhaenyra Targaryen apartada del frente de combate y la incorporación de nuevos dragones en el conflicto.

Entre estos se encuentra Sheepstealer, un dragón recientemente montado que interviene en la batalla y que, según lo mostrado en el episodio, genera efectos tanto en fuerzas aliadas como en las adversarias, alterando el desarrollo del enfrentamiento naval.

La recepción del episodio también se ha medido a través de agregadores de crítica como Rotten Tomatoes, donde la tercera temporada de House of the Dragon ha registrado un 95% de aprobación en su conjunto. Este dato ha sido señalado como el más alto para una temporada dentro de la serie hasta la fecha.

La tercera temporada de 'House of the Dragon' alcanzó un 95% de calificación en Rotten Tomatoes. (HBO)
La tercera temporada de 'House of the Dragon' alcanzó un 95% de calificación en Rotten Tomatoes. (HBO)

En el contexto general de la franquicia, varias entregas de Game of Thrones han obtenido puntuaciones superiores o equivalentes en plataformas de valoración.

Entre ellas se encuentran episodios como “Battle of the Bastards” y “The Winds of Winter”, ambos con calificaciones de 9.9 en IMDb. Estas cifras los sitúan entre los episodios con mayor puntuación dentro del conjunto de producciones televisivas registradas en la plataforma.

Por otra parte, la precuela A Knight of the Seven Kingdoms ha presentado episodios con calificaciones superiores a 9.5 en su primera temporada, según los registros de la misma base de datos.

A Knight of the Seven Kingdoms - S1E5
'A Knight of the Seven Kingdoms' ha tenido calificaciones favorables al igual que otros derivados de 'Game of thrones'

En algunos casos, determinadas puntuaciones iniciales alcanzaron valores máximos antes de estabilizarse con el aumento del número de valoraciones.

La tercera temporada de House of the Dragon continúa su emisión semanal, con episodios posteriores previstos dentro de la misma línea argumental centrada en el conflicto interno de la dinastía Targaryen y la expansión del enfrentamiento entre facciones.

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