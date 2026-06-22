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“Soy Yoshi, es mi alma gemela”: Samara Weaving y su particular vínculo con los videojuegos

La actriz australiana, conocida por “Noche de bodas” y “Babylon”, contó que durante los descansos en el set rechaza invitaciones para almorzar o salir de compras y se encierra con su consola

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La actriz australiana Samara Weaving revela cómo los videojuegos influyen en su vida profesional y personal, convirtiendo la PlayStation 5 en parte esencial de sus rodajes (REUTERS/Mark Blinch)
La actriz australiana Samara Weaving revela cómo los videojuegos influyen en su vida profesional y personal, convirtiendo la PlayStation 5 en parte esencial de sus rodajes (REUTERS/Mark Blinch)

La actriz australiana Samara Weaving reveló que lleva una consola a todos los rodajes y prioriza los videojuegos por encima de su vida social, una rutina que ahora pretende compartir con su hija. Durante la promoción de la película ‘Por encima de tu cadáver’, la intérprete describió cómo los videojuegos influyen en su ritmo diario y su entorno familiar, según detalló Espinof.

Una consola en cada set de filmación

El vínculo entre Samara Weaving y los videojuegos se consolidó al punto de convertirse en parte esencial de su equipaje profesional. La actriz, conocida por títulos como ‘Guns Akimbo’, ‘Noche de bodas’ y ‘Babylon’, aseguró que nunca falta su consola en los rodajes.

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En entrevistas recogidas por Espinof, la artista explicó que, mientras trabaja, suele dedicar su tiempo libre a explorar mundos virtuales y, en ocasiones, prefiere esta actividad a socializar con colegas o salir de compras.

Samara Weaving lleva su PlayStation 5 a cada producción y convierte los momentos libres en sesiones de juego, priorizando su afición incluso frente a invitaciones del equipo
Samara Weaving lleva su PlayStation 5 a cada producción y convierte los momentos libres en sesiones de juego, priorizando su afición incluso frente a invitaciones del equipo

Durante la filmación de su más reciente proyecto, Weaving relató una anécdota en la que miembros del equipo de producción notaron su ausencia en una pausa del rodaje.

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“El reparto o el director vinieron a decirme qué estaba haciendo y yo les respondía nada, jugando a mis videojuegos”, recordó. Posteriormente, rechazó una invitación para almorzar o salir de compras, con una respuesta contundente: “No, estoy jugando al ‘Assassin’s Creed’, lo siento”.

Pasión que trasciende el trabajo

La inclinación de Weaving por los videojuegos no se limita al ámbito profesional. Según Espinof, la actriz mantuvo esta afición durante las distintas etapas de su vida, incluyendo su reciente embarazo. En declaraciones citadas por el medio, compartió que pasó nueve meses acompañada de su PlayStation 5, que apoyaba sobre su vientre mientras aguardaba la llegada de su hija.

Durante su embarazo, la actriz mantuvo su rutina gamer y utilizó la consola como compañía diaria, una costumbre que cambió tras el nacimiento de su hija (REUTERS/Mark Blinch)
Durante su embarazo, la actriz mantuvo su rutina gamer y utilizó la consola como compañía diaria, una costumbre que cambió tras el nacimiento de su hija (REUTERS/Mark Blinch)

“Estuve embarazada durante mucho tiempo y no tenía nada que hacer salvo sentarme y ver cómo me crecía la barriga. Y era una mesa genial para una consola, así que eso fue lo que hice durante 9 meses y el bebé parece normal”, señaló.

La maternidad trajo cambios a su rutina. Tras el nacimiento de su hija, la actriz reconoció que ya no puede dedicar tanto tiempo a los videojuegos como antes. “Ahora que está fuera, ya no puedo seguir jugando a videojuegos”, afirmó.

Preferencias y referencias de la infancia

Además de la consola, Samara Weaving se declaró admiradora de Nintendo y de sus personajes clásicos. En entrevistas recogidas por Espinof, confesó que, aunque la mayoría de sus amigos se identificaban con la Princesa Peach, ella sentía una conexión especial con Yoshi.

Weaving manifiesta su fanatismo por Nintendo y destaca a Yoshi como su personaje favorito, alejándose de los roles tradicionales y compartiendo detalles de su identidad gamer
Weaving manifiesta su fanatismo por Nintendo y destaca a Yoshi como su personaje favorito, alejándose de los roles tradicionales y compartiendo detalles de su identidad gamer

“Conectaba mucho con Yoshi. Ellos querían que fuese Peach, pero no: Soy Yoshi, es mi alma gemela”, expresó la actriz. Incluso añadió, en tono humorístico, que encontraba a Yoshi “muy sexy”.

Este tipo de preferencias, lejos de ser anecdóticas, ilustran la relación profunda y constante que mantiene con el universo del gaming. Weaving explicó que la elección de personajes y plataformas forma parte de su identidad y de las experiencias que espera transmitir en su entorno familiar.

Los videojuegos como parte de la crianza

De acuerdo con Espinof, Weaving planea introducir a su hija en el universo de los videojuegos desde temprana edad. La actriz imagina a la pequeña mostrando curiosidad por los controles y explorando juegos, una forma de compartir su principal pasatiempo y de crear nuevos espacios de interacción en el hogar.

La actriz planea que su hija crezca en un entorno donde los videojuegos sean una vía de encuentro y juego familiar desde los primeros años (REUTERS/Mark Blinch)
La actriz planea que su hija crezca en un entorno donde los videojuegos sean una vía de encuentro y juego familiar desde los primeros años (REUTERS/Mark Blinch)

La artista considera que los videojuegos pueden ser un medio de encuentro familiar, más allá de la simple distracción. Su expectativa es que la consola, que la acompañó durante el embarazo, se convierta en un elemento habitual para su hija y una vía para compartir intereses comunes.

Una afición que marca la diferencia

La relación de Samara Weaving con el gaming ofrece una perspectiva distinta sobre el tiempo libre de las figuras públicas y desafía los clichés sobre el ocio en la industria cinematográfica. Según lo reportado por Espinof, la actriz ha logrado equilibrar su carrera, su vida personal y su afición, sin renunciar a ninguna de ellas.

Al llevar su consola a cada rodaje y priorizar los videojuegos como parte de su rutina, la intérprete redefine el concepto de pasatiempos en el mundo del espectáculo y anticipa que esta pasión continuará presente en su familia.

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