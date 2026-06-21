Victoria Beckham celebra el “Día del Padre” con fotos antiguas en las que aparece Brooklyn pese a la disputa familiar

David y Victoria Beckham celebran el Día del Padre mientras su disputa con Brooklyn continúa. (AP)

David Beckham fue homenajeado por distintos integrantes de su familia con motivo del Día del Padre, celebrado el 21 de junio. A través de publicaciones en redes sociales, su esposa, Victoria Beckham, y dos de sus hijos compartieron mensajes y fotografías para conmemorar la fecha.

Victoria utilizó su cuenta de Instagram para dedicar un mensaje al exfutbolista de 51 años. La diseñadora publicó una fotografía de archivo en la que David aparece junto a sus cuatro hijos: Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper.

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En la publicación, la exintegrante de Spice Girls destacó el papel de su esposo como padre. “David, realmente eres el mejor papá. Tu mayor logro siempre han sido nuestros hermosos hijos y te queremos muchísimo. Feliz Día del Padre”, escribió.

Victoria Beckham le dedicó a David Beckham un mensaje por el Día del padre. (Instagram)

Por si fuera poco, Cruz Beckham, de 21 años, publicó dos fotografías de su infancia junto a su padre y una imagen más reciente tomada durante un paseo en barco. En el mensaje que acompañó las imágenes, señaló que su padre continúa inspirándolo diariamente y destacó su influencia en su vida.

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Mientras que Romeo Beckham, de 23 años, realizó una publicación similar utilizando algunas de las mismas fotografías. En el texto, felicitó a su padre por la fecha y expresó su afecto hacia él.

Por su parte, David Beckham también compartió una publicación en su perfil de Instagram para conmemorar la fecha. El exjugador difundió una fotografía en blanco y negro de sus cuatro hijos cuando eran más jóvenes, así como imágenes individuales junto a cada uno de ellos.

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“Ser papá es mi trabajo más importante. Los amo a todos y gracias mamá Victoria Beckham por darme nuestra hermosa familia. Feliz Día del Padre a todos los papás del mundo”, escribió en la descripción de la publicación.

David Beckham destacó lo orgulloso que se siente de ser padre. (Instagram)

Las celebraciones familiares tuvieron lugar en un contexto marcado por la atención mediática sobre la relación entre algunos integrantes de la familia Beckham. Durante los últimos años han surgido informaciones relacionadas con diferencias entre Brooklyn Beckham y el resto de la familia.

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Diversos reportes sitúan el inicio de estas tensiones en abril de 2022, cuando Brooklyn contrajo matrimonio con Nicola Peltz.

Posteriormente, la situación volvió a captar atención pública tras una serie de publicaciones compartidas por Brooklyn en las que abordó aspectos de su relación familiar.

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“Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo. La marca Beckham es lo primero. El ‘amor’ familiar se mide por la cantidad de publicaciones en redes sociales o por la rapidez con la que se deja todo para aparecer y posar para una foto familiar, incluso si eso implica descuidar nuestras obligaciones profesionales”, expresó.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Brooklyn Beckham se pronunció por primera vez acerca del distanciamiento con sus padres (Créditos: Instagram/Brooklyn Beckham)

Y añadió: “Durante años, nos hemos esforzado al máximo para estar presentes y brindar nuestro apoyo en cada desfile de moda, cada fiesta y cada actividad de prensa para mostrar ‘nuestra familia perfecta’”.

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A pesar de estas circunstancias, tanto David como Victoria han continuado realizando publicaciones de apoyo dirigidas a su hijo mayor en redes sociales. En mayo, ambos compartieron mensajes con motivo del cumpleaños número 27 de Brooklyn.

Fuentes cercanas a la situación han señalado que David y Victoria han expresado su disposición a mantener conversaciones para avanzar en la relación familiar.

David y Victoria Beckham han intentado hablar con Brooklyn y Nicola. (REUTERS/Jaimi Joy)

“David y Victoria les han pedido repetidamente a Brooklyn y Nicola que se reúnan y hablen para poder seguir adelante. David adora a sus hijos. Son su todo”, dijo el informante.

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Otras personas vinculadas al entorno familiar indicaron que tanto Brooklyn como Nicola habrían buscado manejar el asunto de manera privada.