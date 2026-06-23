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Quentin Tarantino vuelve a actuar y compartirá pantalla con Kylie Minogue

El cineasta forma parte del elenco de la nueva película dirigida por el realizador galés Jamie Adams

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Kylie Minogue y Quentin Tarantino coinciden en el elenco de “Tangled Up in Blue”. (Reuters)
Kylie Minogue y Quentin Tarantino coinciden en el elenco de “Tangled Up in Blue”. (Reuters)

Quentin Tarantino volverá a participar como actor en una producción cinematográfica. El cineasta forma parte del elenco de Tangled Up in Blue, una nueva película dirigida por el galés Jamie Adams, con quien ya trabajó recientemente en otro proyecto independiente.

La producción también cuenta con la participación de la cantante y actriz Kylie Minogue, además de los intérpretes Jason Isaacs, Allison Williams, Sofia Boutella y RZA.

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Las primeras imágenes del rodaje comenzaron a trascender durante el fin de semana, cuando Tarantino y Minogue fueron vistos en la localidad costera de Porthcawl, en Gales.

Según reportes de medios locales, ambos participaron en la filmación de escenas desarrolladas en la iglesia Newton Church y en el establecimiento Saltwater Inn, donde se grabaron secuencias relacionadas con un funeral y un encuentro posterior.

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Quentin Tarantino y Kylie Minogue fueron vistos grabando escenas en la localidad costera de Porthcawl. (Reuters)
Quentin Tarantino y Kylie Minogue fueron vistos grabando escenas en la localidad costera de Porthcawl. (Reuters)

La película también incorpora a varios actores galeses, entre ellos Karen Paullada, Julian Lewis Jones, Craig Russell y Siwan Morris.

De hecho, Paullada compartió imágenes y comentarios sobre la experiencia a través de sus redes sociales, donde mencionó su participación junto al resto del elenco y al director del proyecto.

Tangled Up in Blue representa una nueva colaboración entre Adams y Tarantino. Ambos trabajaron recientemente en Only What We Carry, una producción filmada en Deauville, Francia, que tuvo su estreno en el Festival de Tribeca.

En esa película, Quentin Tarantino interpretó a un benefactor adinerado dentro de una historia centrada en las relaciones personales entre una bailarina, su hermana y un antiguo coreógrafo.

Quentin Tarantino colaboró con Jamie Adams en "Only What We Carry". REUTERS/Sarah Meyssonnier
Quentin Tarantino colaboró con Jamie Adams en "Only What We Carry". REUTERS/Sarah Meyssonnier

La incorporación del director de Pulp Fiction y Kill Bill a los proyectos de Jamie Adams se produjo después de un contacto directo entre ambos. En declaraciones previas, el realizador galés explicó que decidió enviar personalmente una propuesta a su colega para ofrecerle un papel en Only What We Carry.

“Le envié el resumen de la historia y una carta, Fui muy sincero al expresar mi confianza en él como actor. La improvisación, tal como yo la utilizo, consiste en estar presente y reaccionar de forma natural. Es uno de los mejores narradores de historias conversacionales”, dijo.

Dos semanas después del envío de la propuesta, el equipo del cineasta estadounidense respondió manifestando interés en mantener una conversación virtual.

“Pensé que sería increíble para el personaje. No creí que me respondería. Pero dos semanas después, un domingo, su agente me envió un correo electrónico diciendo que Quentin estaba intrigado y quería una videollamada por Zoom”, relató.

Jamie Adams pensó que Quentin Tarantino no respondería su propuesta. (REUTERS/Stephane Mahe)
Jamie Adams pensó que Quentin Tarantino no respondería su propuesta. (REUTERS/Stephane Mahe)

Tras aquella conversación, Quentin aceptó integrarse al reparto de Only What We Carry, una colaboración que ahora se extiende con su participación en Tangled Up in Blue.

Aunque los detalles argumentales de la nueva producción no han sido revelados públicamente, el inicio del rodaje confirma el avance del proyecto y la continuidad de la asociación profesional entre ambos realizadores.

Por el momento, los responsables de la película no han anunciado una fecha oficial de estreno ni han ofrecido detalles adicionales sobre la trama. Sin embargo, la producción ya se encuentra en fase de rodaje en distintas localidades de Gales.

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