Cuál fue la última voluntad de Rebecca Jones que cumplieron al despedirla

Ana Celia Urquidi reveló detalles de la última petición de su amiga Rebecca Jones (Instagram/@anaceliaurquidi)

Rebecca Jones recibió el último adiós este jueves 23, un día después de su fallecimiento a los 65 años, de acuerdo con su representante la actriz murió tranquila y rodeada de sus seres queridos quienes cumplieron la última voluntad de Rebecca.

Ana Celia Urquidi, productora mexicana y una de las mejores amigas de la actriz, informó en una breve entrevista a medios que la última voluntad de Rebecca Jones fue irse en paz, con un funeral al que sólo acudieran amigos cercanos y familia para despedir a la primera actriz, y que posteriormente le prepararan un evento para que las personas que lo deseen acudan al homenaje, mismo que en este momento está en preparación.

“Créanme que ella dijo que no quería que hubiera prensa ‘quiero que vayan vestidos de negro, y si no van vestidos de negro y elegantes, ni vayan’, ella siempre lo planeó así, con una gran alegría y una gran actitud. Dijo ‘no quiero prensa, no quiero funeral... a mí no me pobreteen porque yo no soy pobrecita”, mencionó la productora, quien aseguró que esa fue la última voluntad de su amiga.

De acuerdo con Urquidi la salud de su amiga no estaba en óptimas condiciones antes de su muerte, además señaló que a la actriz no le gustaba que la llamaran “luchadora” tras revelarse en 2017 que padeció cáncer de ovario. “Todos sabemos que Rebecca hace ya muchos años tenía cáncer, con el cual no voy a decir que otra vez luchó porque a ella no le gustaba decir ‘es que yo luché’, no, ella vivió lo que le tocó vivir, vivió hasta donde le tocó”, señaló la productora.

A la actriz mexicana no le gustaba que la llamaran "pobrecita" ni "luchadora" por padecer cáncer de ovario (Instagram/@la_rebeccajones)

En agosto de 2022, Alejandro Camacho, ex pareja de Jones, declaró de manera pública que a la actriz nuevamente le diagnosticaron cáncer de ovario, como respuesta fue ella misma quien apareció ante los medios de comunicación para desmentir estas declaraciones, mostrándose muy molesta por los señalamiento hacia su persona y pidiendo que si ella no decía nada no le creyeran a otras personas.

En ese momento la actriz afirmó que superó la enfermedad oncológica en 2018; sin embargo, a pesar de que ella misma explicó que ya no tenía este padecimiento, fue la periodista Verónica del Castillo quien mencionó que tuvo una recaída, causada por esta enfermedad, por el momento ninguno de los familiares desmintió esta información.

Del Castillo compartió esta información en redes sociales donde fue criticada por usuarios quienes la señalaron por promocionar sus servicios como terapeuta. En el mensaje se lee que la actriz solicitó una desintoxicación por las 60 quimioterapas que recibió en 5 años, declaración que fue atacada porque violaba la confidencialidad de Rebecca Jones además que revelaba detalles privados que la actriz no había anunciado de manera pública.

“Amiga linda, desde diciembre de 2022 me pediste ayuda en 3 ocasiones para desintoxicarte de las 60 quimios que recibiste... ya teníamos listo tu plan de rescate con médico en tu casa y nunca se pudo dar porque no te dejaron salir del hospital”, comentó la hermana de Kate del Castillo.

Verónica Del Castillo fue criticada tras revelar información acerca de supuestos tratamientos médico que solicitó Rebecca Jones (Foto: Instagram)

Por otra parte, pero continuando con la polémica, Ari Telch también recibió críticas por compartir una foto que calificaron como inapropiada, al lado de Rebecca Jones, donde besa apasionadamente a la actriz, imagen que usuarios de redes mencionaron como incorrecta para dedicar un mensaje de pésame. Tras los comentarios en su contra Ari Telch aseguró que la fotografía es un homenaje al personaje que en ese momento interpretó Jones en la telenovela Imperio de Cristal.

De acuerdo con información publicada por El Universal el funeral de Jones se realizó en el Pedregal donde el servicio funerario estuvo a cargo de una de las empresas de servicios fúnebres más populares en nuestro país.

Únicamente Ana Celia Urquidi otorgó estas declaraciones a la prensa, ninguno de los asistentes dio unas palabras públicas, todo para cumplir el último deseo de la actriz sobre ser discretos.