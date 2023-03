Criticaron a Ari Telch por subir foto inapropiada con Rebecca Jones

Una extraña forma de despedirse de Rebecca Jones por parte de Ari Telch (Archivo)

Ari Telch expresó su sentir ante la partida de Rebecca Jones; sin embargo, su forma de hacerlo le valió críticas y burlas. En su cuenta de Twitter, el actor escribió: “Difícil procesar tu partida. Querida amiga, actriz, cómplice. Te quiero siempre. Rebecca Jones”.

Junto al texto de despedida de su compañera actriz, el actor adjuntó una fotografía promocional de Imperio de Cristal, telenovela de Televisa que protagonizaron los dos junto a Alejandro Camacho y el recientemente fallecido Ignacio López Tarso.

En la foto se puede ver a Ari Telch, con la camisa abierta, dándole un apasionado beso a Rebecca Jones. Por supuesto, esto no dejó indiferentes a los internautas, pues creyeron que la fotografía no era apropiada para ilustrar la despedida de la actriz.

“¿En qué momento pensaste que esa era la foto adecuada? ¿Qué proceso mental te llevó a esa conclusión? No hay filtro por lo visto, no hay control, no hay sentido de pertinencia. Qué desagradable”, expresó una usuaria de Twitter.

Foto de Imperio de Cristal (Archivo)

“Me encanta ver cuando la gente toma las decisiones más imprudentes y poco pensadas posibles, y además las hacen públicas, de verdad, no hay algo más divertido en este mundo”, se pudo leer en la publicación.

Del mismo modo, los usuarios se quejaron de que el actor no estaba dándole el debido respeto a la actriz: “¿No tenías otra foto digamos... más acorde al respeto que la señora (y su familia) merecen en estos momentos? Por eso no hay que combinar whisky con antidepresivos”.

También dijeron que la publicación de esa fotografía era un intento de llamar la atención y crear polémica. “Una cosa es que haya sido una excelente actriz y otra que sea la foto adecuada para el momento... finalmente lograste tu cometido, armar polémica”.

No obstante, no todo fueron críticas, pues se pudieron leer defensas a la publicación como: “Los que tergiversan la intención de esta foto es por sus propios pensamientos y criterio tan pobre, yo sólo veo a dos grandes actores haciendo un papel tan real que incluso muchos creen que Ari lo hizo insinuando otra cosa, QEPD la gran actriz Rebecca Jones”.

Ari Telch fue duramente criticado Foto: CUARTOSCURO

Los críticos de Ari Telch aprovecharon la oportunidad para criticarlo por sus posturas políticas, llamándolo “chairo”. Recientemente, el actor escribió a propósito del mitin del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador:

“‘Históricamente la derecha se agrupa cuando se pretende llevar a cabo un cambio democrático y se torna intolerante y violenta’. Me suena, me suena. Ardan, conservadores. Viva México. La patria se defiende”. El actor usualmente suele usar su cuenta de Twitter y sus redes sociales para demostrar su apoyo a la Cuarta Transformación.

Imperio de Cristal fue una telenovela del año 1994 que contaba la historia de una familia apellidada Lombardo. Ari Telch y Rebecca Jones compartieron cámara con actores como Ignacio López Tarso, Alejandro Camacho, Kate del Castillo, María Rubio, Emilia Carranza y Fabiola Campomanes.

Fue una de las telenovelas más populares de la actriz, junto a Cuna de lobos, Días de combate y Amoroso fantasmas.

Rebecca Jones falleció a los 65 años de edad (Instagram)

La muerte de la actriz Rebecca Jones se anunció la madrugada del 22 de marzo del 2023. Fue una actriz de cine, de teatro y de televisión. Falleció a la edad de 65 años, víctima de un cáncer.

Llevaba ya un tiempo alejada de los escenarios, pues atravesaba complicaciones con la enfermedad. La actriz mexicana estuvo rodeada de su familia, sus amigos y su hijo los últimos días de su vida.

Apenas unos días atrás, el 3 de marzo, la actriz fue vista por última vez, pues asistió a una función especial de “Nada que ver”, la última película en la que participó.