Acusaron a Verónica Del Castillo de usar muerte de Rebecca Jones para promocionar sus terapias

Rebecca Jones y Verónica Del Castillo sostuvieron una cercana amistad, en la que la fallecida actriz habría solicitado los servicios terapéuticos de la conductora (Foto: Instagram)

Fue a primeras horas de este miércoles 22 de marzo de 2023 cuando se dio a conocer el deceso de Rebecca Jones, quien a los 65 años perdió la vida debido a causas aún no reveladas, aunque se conoce que desde 2017 la actriz fue diagnosticada con cáncer de ovario y aunque dos años más tarde logró controlarlo, existen versiones que aseguran que la enfermedad continuó debilitando su organismo hasta el final de sus días.

La noticia la dio a conocer su publirrelacionista Danna Vázquez, quien en un comunicado notificó que Jones murió rodeada de sus seres queridos y con el agradecimiento latente hacia el público que la apoyó en su carrera.

En otras declaraciones, la directora de la agencia Danna Prensa destacó que la experimentada actriz nunca quiso que su nombre fuera relacionado con palabras como “cáncer” o “guerrera”, pues no estaba librando “una batalla contra la enfermedad”, como suele mencionarse.

La intérprete anunció su retiro artístico en 2022 tras enfrentar una deficiencia pulmonar que derivó en una neumonía

Sin embargo, fue una amiga de la famosa quien reveló detalles privados de la salud de la actriz de proyectos como El ángel caído y El maleficio, pues en su mensaje de despedida dio pormenores del tratamiento que la fallecida habría recibido, como “60 quimios en cinco años”.

Fue Verónica Del Castillo quien colocó una foto de Rebecca Jones y escribió un extenso mensaje lleno de detalles acerca de la salud de la famosa, quien en vida siempre intentó ser muy reservada con sus asuntos privados.

“Amiga linda, desde diciembre de 2022 me pediste ayuda en 3 ocasiones para desintoxicarte de las 60 quimios que recibiste en 5 años. Ya teníamos listo tu plan de rescate con médico en tu casa y nunca se pudo dar porque no te dejaron salir del hospital”, comenzó en su mensaje la conductora y hermana de la actriz Kate Del Castillo.

Alejandro Camacho y Rebecca Jones estuvieron casados por 26 años, y juntos procrearon a Maximiliano, hoy de 34 años (Foto: Instagram)

“Me duele mucho despertar con esta noticia de tu partida por cáncer de ovario 3B. Que tu alma reciba con júbilo y paz esta liberación corporal. Me quedé con impotencia porque no se lograron estos encuentros para apoyarte con oxígeno líquido intravenoso que me pediste”, añadió la famosa, quien en su mensaje también mencionó a otra famosa actriz fallecida en los últimos años.

“Te adoro y nunca olvidaré el Reiki que te di hace años, donde tuve el privilegio de penetrar tu noble alma. Que nuestra querida Edith González que murió por la misma causa (diferente etapa) y tus seres queridos te reciban. Gracias por recordarnos vivir al máximo el HOY”, finalizó la presentadora, y adjuntó dos hashtags “#Diosa” y “#BenditaEres”.

Verónica Del Castillo ha desarrollado una faceta como terapeuta Reiki Master (Foto: Juan Vicente Manrique)

Sin embargo las palabras de la hija del primer actor Eric Del Castillo y de la señora Kate Trillo no fueron bien recibidas por una buena parte del público, pues la sección de comentarios de su propia publicación se llenaron de críticas de quienes aseguraron que las palabras de Verónica Del Castillo fueron, más que un mensaje de despedida, un anuncio para “autopromocionarse”.

Y es que además de ser conductora de televisión, Verónica ha desarrollado una faceta como terapeuta Reiki Master y está vinculada al fortalecimiento espiritual y motivacional.

“Qué patético tu mensaje, te faltó el número telefónico y la promoción 2X1, qué imprudente”, “Muy fuera de lugar esta explicación a detalle, la señora Rebecca Jones siempre fue muy discreta con su enfermedad, ¿por qué hacerlo público ahorita? Increíble lo que puede hacer el ganar unos pesos de más con esta promoción”, “Qué mala educación con toda esa explicación que sobra”, “Qué forma tan vulgar, pésima y más de dar publicidad a tu negocio. Es una noticia de tristeza, pero bueno, mejor te hubieras quedado callada”, se puede leer en la caja de comentarios de la publicación.