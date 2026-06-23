Política

Tres gobernadores radicales se reunirán esta semana para reclamarle a Nación por los fondos provinciales

Se trata de los mandatarios de Chaco, Santa Fe y Corrientes, que se encontrarán en Resistencia el próximo jueves. Las provincias sufren la caída de la coparticipación y la necesidad de obras

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Pullaro Valdes Zdero Chaco UCR
Tres gobernadores radicales volverán a reunirse en Chaco y preparan nuevos reclamos a Nación

El gobernador de la provincia de Chaco, Leandro Zdero, será el anfitrión de un encuentro de mandatarios radicales de la zona NEA-Litoral. Participarán su par santafesino Maximiliano Pullaro y su par correntino Juan Pablo Valdés, quienes buscarán enviar un nuevo mensaje a Nación para pedir por la coparticipación y las obras en cada una de sus jurisdicciones.

Según pudo saber Infobae, la idea principal del encuentro es avanzar en una agenda conjunta sobre infraestructura, producción y desarrollo. El cónclave se concretará en la capital chaqueña. Además, la intención es hacer foco en obras viales postergadas, conectividad, transporte y logística.

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Los tres mandatarios son de extracción radical. Zdero y Pullaro llegaron al cargo con la boleta de Juntos por el Cambio en 2023. Cuando el frente implotó, tomaron caminos distintos.

El chaqueño se alió a la Casa Rosada en las elecciones legislativas provinciales y nacionales. En ambas logró imponerse sobre el PJ. El santafesino apostó por una construcción propia junto a otros gobernadores. La experiencia se llamó Provincias Unidas y no alcanzó ni los mínimos umbrales de éxito esperados.

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Pullaro Valdes Zdero Chaco UCR
El mandatario chaqueño, Leandro Zdero

Valdés estuvo en este armado. Pero Corrientes tiene una realidad distinta. Las intervenciones federales de los ‘90 corrieron los años de elección. Y el actual mandatario logró la victoria para suceder a su hermano Gustavo en 2025. Con ese fin, apeló a una construcción provincial propia, venció a La Libertad Avanza y luego repitió el éxito en las legislativas nacionales.

Reclamos

En declaraciones a la prensa tras el acto por el Día de la Bandera, Valdés indicó que la idea de la reunión es discutir también los esquemas de subsidios energéticos. Asimismo, conversar sobre logística fluvial, desarrollo de puertos regionales y la distribución equitativa de las partidas de coparticipación.

Las tres provincias están dentro de la Hidrovía Paraná - Paraguay. El sistema, por donde pasa el 80% del comercio exterior argentino, fue concesionado hace unos días a la empresa Jan de Nul. Se trata de la misma firma que venía explotando la vía hídrica con anterioridad.

Las provincias tienen quejas puntuales sobre cómo se dio el proceso. Valdés, por caso, cuestionó la ausencia del puente General Belgrano, que une Corrientes capital con Resistencia, de la zona de mantenimiento de la Hidrovía.

Chaco también tiene quejas sobre la manutención del viaducto. Y sumará además el planteo de reactivación de la ruta 12 en el acceso a Resistencia.

Lecturas

En la capital chaqueña se afirma que la reunión será para coordinar un frente de demandas ante el Gobierno nacional. De allí la necesidad de conformar una agenda común.

Pullaro Valdes Zdero Chaco UCR
Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes

Algo de lo que se discutirá en Resistencia ya se había conversado en Rosario un mes atrás. En esa oportunidad también hubo quejas por la falta de fondos. Esa reunión tuvo otra integración. A Pullaro y Valdés se sumaron los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR) y de Chubut, Ignacio Torres (PRO).

La experiencia de Rosario dejó otra enseñanza. Cada provincia manejará su relación política con la Casa Rosada de forma radial. En aquel encuentro quedó en claro que no habría frente común para evaluar la reforma política del Gobierno nacional, en particular la eliminación de las PASO. El cónclave también dejó otro dato que luego se confirmaría: Corrientes y Mendoza variarían su posición histórica y apoyarían la eliminación de las primarias.

Zdero, Pullaro y Valdés reúnen otro factor de coincidencia. Mauricio Macri estuvo en sus distritos, y se reunió con ellos, en el marco de la campaña “El próximo paso”. Tras la crisis que sacudió al oficialismo por el caso Adorni, el PRO se fue despegando del seguidismo a LLA. Y, poco a poco, el expresidente comenzó los contactos para evaluar una posible reedición de lo que fue Juntos por el Cambio.

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