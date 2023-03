De qué murió Rebecca Jones y cómo planeó que fuera su homenaje

Rebecca Jones planeó su homenaje mucho tiempo antes de morir. Envió a sus amigos un correo con el paso a paso de su despedida (Instagram/@la_rebeccajones)

Rebecca Jones murió a los 65 años este miércoles 22 de marzo, y una de las únicas personas que han hecho declaraciones respecto a la muerte de la actriz ha sido Ana Celia Urquidi, una de sus mejores amigas y quien se encargó de confirmar la causa de muerte de la histrionisa.

En un corto encuentro con la prensa, a las afueras de la casa funeraria a la que únicamente los amigos cercanos y el hijo de Jones tienen acceso, Ana Celia compartió que la protagonista de La sonrisa del diablo no estuvo por completo consciente de que posiblemente muriera esta madrugada, pero sabía que su salud no estaba en las mejores condiciones desde años atrás.

Como se había especulado desde el momento en que se anunció el deceso de Rebecca, Urquidi confirmó que fue por el cáncer que le fue detectado desde 2017.

Ana Celia destapó que desconoce si Alejandro Camacho estará en el funeral de Rebecca (Instagram/@anaceliaurquidi)

“Todos sabemos que Rebecca hace ya muchos años tenía un cáncer, con el cual no voy a decir otras vez ‘luchó' porque no le gustaba decir ‘es que yo luché', no, ella vivió lo que le tocó vivir, vivió hasta donde le tocó”

Al hablar acerca de la causa de la muerte de su amiga, enfatizó que Jones en pocas ocasiones quiso hablar acerca de su cáncer porque no quería que la vieran con lástima, así como tampoco le gustaba decir que “luchaba” contra una enfermedad.

Por el mismo motivo fue que no quiso un funeral, sino un homenaje. Para que sus amigos y familiares cumplieran con su última voluntad de recordarla como una gran estrella, escribió un correo para aquellos que quería que hicieran la celebración.

Rebecca no quiso que la prensa entrara a su funeral para que no la despidieran de forma "triste", no quería que nadie llorara ni lamentara su muerte (Instagram/@la_rebeccajones)

En dicho correo, explicó cada detalle que quería que tuviera su homenaje, inclusive mencionó una regla sobre la forma en que quería que vistieran los asistentes.

“Créanme que ella dijo: ‘Quiero que haya prensa, quiero que vayan vestidos de negro, y si no van vestidos de negro y elegantes, ni vayan’”

Ana señaló que nadie fue invitado al funeral porque así lo pidió Rebecca desde años antes de que su salud decayera, por lo que negó que la actriz haya planeado de último momento su homenaje.

No se reveló el lugar donde Jones sería despedida por su familia para que la prensa no pudiera encontrar el lugar (Instagram/@anaceliaurquidi)

“Ella siempre lo planeó así, con una gran alegría, con una gran actitud. Dijo: ‘Yo quiero esto, yo quiero esto. No quiero prensa, no quiero funeral (...) a mí no me pobreteen porque yo no soy pobrecita’”, recordó la productora.

Al funeral únicamente asistieron Ana Celia, otros tres amigos cercanos a Jones y su hijo, Maximiliano, como lo pidió la histrionisa.

Danna Vázquez, representante de Rebecca, en el programa Hoy mencionó que la protagonista de Dos vidas quería que el funeral fuera únicamente para su hijo, de esta forma podría despedirse de ella sin molestias y vivir su duelo sin la insistencia de la prensa.

La actriz negó que hubiera tenido una recaída por el cáncer, pero Alejandro Camacho lo destapó meses atrás (Instagram/@la_rebeccajones)

Ana Celia es una de las encargadas de organizar el homenaje póstumo de Rebecca, del cual aún no hay fecha ya que la histrionisa les pidió que lo hicieran al pie de la letra, sin importar cuánto tardaran en realizarlo.

La artista murió durante la madrugada del 22 de marzo, en su casa, rodeada de su familia y en paz, según dijo Danna Vázquez. Poco antes de que muriera, algunos de sus seres más cercanos fueron avisados del estado de salud de Jones, entre ellos Alejandro Camacho.

Ya que la histrionisa estaba consciente de que posiblemente no podría vivir un día más, se despidió de su hijo y sus amigos. En un inicio no se quiso dar a conocer el motivo de su muerte debido a que en su momento negó haber vuelto a ser diagnosticada con cáncer.