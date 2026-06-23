Sociedad

Vuelve el France Alumni Day: encuentro de graduados en Francia y promoción de los estudios en ese país

Tendrá lugar el viernes 26 de junio en la Alianza Francesa de Buenos Aires. En paralelo habrá actividades en otras ciudades del país: Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Fe y Tucumán

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Campus France
El France Alumni Day es organizado por el Campus France Argentina, la agencia francesa que se encarga de la promoción en el exterior de la enseñanza superior en Francia

El France Alumni Day es una jornada abierta a todas las personas interesadas en Francia, sus estudios, su cultura, el idioma y las oportunidades académicas y profesionales. Convoca a quienes estudiaron, investigaron o fueron asistentes de español en ese país, así como también a egresados del liceo y colegio franco-argentinos. Se trata de una oportunidad única para reencontrarse, generar nuevos vínculos e intercambiar experiencias en torno a Francia.

Luego del éxito de la edición del año 2025, el Institut de France renueva este gran encuentro dedicado a celebrar la comunidad France Alumni y los vínculos entre Argentina y Francia.

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En esta ocasión, el Campus France Argentina organiza un Gran Festival el viernes 26 de junio en la Alianza Francesa de Buenos Aires (Av. Córdoba 946, CABA) de 18 a 21.30 horas. El evento es gratuito y abierto a todo público pero con inscripción obligatoria dado que los cupos son limitados.

En paralelo, tendrán lugar otras actividades culturales en varias ciudades del interior del país: Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Fe y Tucumán.

Campus France Argentina es la agencia francesa con sede en nuestro país que se encarga de la promoción de la enseñanza superior, y la recepción y la movilidad internacional de estudiantes y profesionales extranjeros. Forma parte del Institut Français d’Argentine, el organismo cultural de la Embajada de Francia.

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Una de las prioridades del Campus France Argentina es desarrollar y mantener los lazos con los alumni, es decir, quienes ya estudiaron, investigaron o fueron asistentes de español en Francia.

France Alumni Day
El France Alumni Day de este año tendrá lugar el 26 de junio próximo

El France Alumni Day fue lanzado por el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores francés y tiene como objetivo promover en todo el mundo con esta actividad anual a los diplomados internacionales de la enseñanza superior francesa que, de regreso en sus países de origen, son a menudo excelentes embajadores de Francia con una formación académica y profesional de alta calidad.

El festival France Alumni Day Argentina 2026 busca celebrar el talento y la diversidad de la comunidad France Alumni Argentina con este evento dirigido especialmente a los alumni, pero también a los egresados del Liceo Jean Mermoz o del Colegio Franco Argentino de Martínez. A la vez, el festival estará abierto a un público en general interesado en conocer las posibilidades y alternativas para estudiar en Francia o simplemente amante de la cultura francesa.

En esta edición, se llevarán a cabo numerosas e interesantes actividades en paralelo en diversos espacios de la Alianza Francesa de Buenos Aires: auditorio, biblioteca, mediateca, Espace Renault y bar. La jornada se extenderá por más de tres horas, de 18 a 21:30. El programa incluye una feria gastronómica y de otros productos (vinos, quesos, fiambres, chocolates, cookies, libros, etc); charlas sobre las oportunidades de estudios universitarios, de doctorado y becas en Francia; información sobre certificaciones de idioma y acerca de la Tarjeta de Fidelidad France Alumni y los beneficios y descuentos que incluye; simulación de entrevistas laborales en francés; encuentros entre alumni y estudiantes con proyectos de estudio en Francia, organizado por áreas de estudio (derecho, ingenierías, relaciones internacionales, ciencias políticas, marketing, administración de empresas, historia y asistentes de español); panel de empresas francoargentinas, Lacoste, CNP, sobre qué buscan al contratar nuevos empleados.

Finalmente, para cerrar el festival, se realizará un sorteo con fantásticos premios, pasajes de avión, noche de hotel, curso de francés, gastronomía francesa y productos gourmet, libros.

Link para inscribirse: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccleg15zGBFoVcsMSxkKPtKsLc6tLPdF8p9bS7eKWewydtDw/viewform

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