A 30 años del primer concierto de Metallica en México, cuando Salinas de Gortari era el presidente

Los fans mexicanos de la banda llevaban al menos cuatro años esperando que Metallica pudiera ofrecer conciertos en México (Archivo)

En el año de 1993, Metallica tocó para tierras azteca por primera vez en su carrera. Fueron cinco noches en las que la emblemática banda de trash metal actuó en el conocido Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, Distrito Federal por aqel entonces, y enamoró a miles de mexicanos que llevaban años esperando una oportunidad para conocer a sus ídolos.

Por aquella época, los conciertos a nivel internacional empezaban a escribir una historia en México, por eso, las noches fueron realmente especiales para los amantes del metal y la música en general. La controvertida banda originaria de Los Ángeles, promocionaba su Black Album, y tras anunciar los conciertos en el país, la emoción se fue para arriba.

Los fans mexicanos de la banda llevaban al menos cuatro años esperando que Metallica pudiera ofrecer conciertos en México, y por fin, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en 1993, el sueño de muchos se cumplió por fin. Los cinco conciertos se agotaron por completo.

En México, Metallica presentaba el Nowhere Else to Roam Tour (Archivo)

Fue del 27 de febrero al 2 de marzo de 1993 que se celebraron los recitales, mismos que fueron tan memorables que formaron parte del icónico Live Shit: Binge & Purge, un material de video, favorito hasta hoy en día por muchos de sus fans, que recogió imágenes no solo de los shows de México, sino también de conciertos en San Diego, California y Seattle, Washington, con espectáculos de sus giras pasadas.

Se trataba del primer disco en vivo de la banda, y contenía material de tres giras. En México, Metallica presentaba el Nowhere Else to Roam Tour.

Algunos de los temas que los fanáticos de Metallica pudieron disfrutar en aquellas cinco noches en el Palacio de los Deportes fueron Enter Sandman, Fade to black, For whom the bells tolls, Sad but true, Seek and destroy, Whiplash, la icónica Nothing else matters y la famosa Master of puppets, canción que recientemente volvió a las listas de popularidad por ser parte del soundtrack de la exitosa serie de Netflix, Stranger Things.

Una de las entradas al concierto de Metallica en México (Archivo)

Quienes asistieron a aquellas emblemáticas noches cuentan algunas curiosidades, como esa donde aseguran, Joe Elliot, vocalista de la banda británica Def Leppard, estuvo presente en el “Snake Pit”, la zona más cercana al escenario del concierto de Metallica.

Durante aquella estadía de la banda en México, Lars Ulrich, fundador y baterista de la agrupación, aprovechó para visitar las Pirámides de Teotihuacán. Hay fotos en internet sobre aquel momento, donde se le puede ver vistiendo una camiseta de mezclilla azul y unas gafas de sol.

Este 2 de marzo de 2023, se cumplen 30 años del último concierto de una gira que sorprendió al mundo entero y que enamoró a cientos de miles de fanáticos mexicanos (Photo by Pete Still/Redferns)

En YouTube, todavía se puede ver un comercial para disfrute de los nostálgicos, que anuncia el último de los cinco conciertos de la banda. En el metraje se escucha una voz masculina que dice: “Este 2 de marzo, el Palacio de los Deportes será por última vez el Santuario de la Serpiente, Metallica, quinta función, últimas localidades”.

Este 2 de marzo de 2023, se cumplen 30 años del último concierto de una gira que sorprendió al mundo entero y que enamoró a miles de fanáticos mexicanos. Se trató del nacimiento de una relación que la banda norteamericana se niega a romper con el país.

El próximo año, Metallica ha anunciado su regreso a tierras aztecas con su M72 World Tour en el 2024, luego de presentarse por última vez en el Foro sol en 2017. Se trata de una particular gira que promociona su nuevo álbum 72 seasons. El tour iniciará en Europa y Estados Unidos, y promete ser especial debido a su formato: dos conciertos en la misma ciudad con listas de canciones completamente diferentes entre sí.