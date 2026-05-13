Campo de golf, sala de cine y 63 millones de dólares: la impresionante mansión de Paris Hilton en Beverly Park

La mansión de Paris Hilton en Beverly Park destaca por su estilo château y sus lujosos 2.800 metros cuadrados de construcción.

La reciente celebración del Día de las Madres en Estados Unidos en la mansión de Beverly Park marcó para Paris Hilton y su familia el inicio de una etapa renovada. Especialmente después de haber perdido su residencia anterior en Malibú a causa de los incendios forestales de enero.

La empresaria, según detalló Hello! Magazine, compartió imágenes de la ocasión en sus redes sociales, donde se la vio acompañada por su esposo, Carter Reum, y sus hijos Phoenix y London, en uno de los momentos más emotivos del año para la familia.

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Paris Hilton celebró el Día de las Madres rodeada de su esposo, Carter Reum, y sus hijos Phoenix y London. (Instagram /parishilton)

La mudanza a Beverly Park no solo significó un cambio de domicilio, sino también un acto de resiliencia para Hilton. La vivienda, que perteneció anteriormente a Mark Wahlberg, fue adquirida por la empresaria tras el incendio que destruyó su anterior hogar.

El medio citado enfatizó que la nueva propiedad, valorada en USD 63,1 millones, representa un punto de partida para la familia, que busca reconstruir su vida en un entorno seguro y exclusivo.

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El nuevo hogar de la familia Hilton cuenta con jardines extensos, cancha deportiva y piscina tipo resort. (Instagram /parishilton)

Hilton relató en sus redes sociales el dolor de ver la destrucción de su antigua casa, una experiencia que, según sus palabras recogidas por el medio, resultó desgarradora.

Allí, la familia había formado recuerdos valiosos, como los primeros pasos de Phoenix y los planes para el futuro de London. Tras la pérdida, Hilton expresó su deseo de convertir la adversidad en una oportunidad para crear nuevos recuerdos junto a sus seres queridos.

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Un nuevo hogar en Beverly Park

La propiedad adquirida por Hilton está valorada en 63,1 millones de dólares y ofrece máxima seguridad. (Instagram /parishilton)

Durante la celebración, la familia posó en la entrada principal de la mansión. Phoenix, de tres años, lució un esmoquin, mientras que London, de dos años, llevó un vestido rosa claro. Paris Hilton eligió un vestido azul con detalles brillantes.

Carter Reum acompañó a su hijo con vestimenta formal, según las imágenes difundidas. Una de las fotos más comentadas mostró a Phoenix dentro del Bentley rosa de su madre.

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Hilton aprovechó la fecha para compartir un mensaje dirigido a las madres, recibiendo numerosas muestras de apoyo y afecto. El entorno de la mansión, con sus jardines extensos y arquitectura imponente, sirvió como fondo para las fotografías familiares que retratan el nuevo capítulo que atraviesan los Hilton.

Phoenix y London, hijos de Paris Hilton, protagonizaron los momentos más tiernos durante la celebración familiar. (Instagram /parishilton)

La residencia adquirida por Hilton se distingue por su estilo château y sus amplios 2.800 metros cuadrados de construcción, de acuerdo con lo publicado por Hello! Magazine.

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El inmueble, construido en 2014, se encuentra en uno de los barrios más exclusivos de Los Ángeles y cuenta con un vestíbulo de doble altura, escaleras simétricas, salones formales y una biblioteca de madera con chimenea en dos niveles. Entre las comodidades destacan una sala de cine, gimnasio profesional, cava para vinos y puros, y una suite principal con balcón privado, dos baños y dos vestidores.

La arquitectura imponente y los detalles de lujo reflejan el nuevo comienzo de los Hilton en Los Ángeles. (Instagram /parishilton)

El terreno donde se asienta la mansión abarca 2,5 hectáreas e incluye instalaciones como cancha de deportes, campo de golf de cinco hoyos, skate park y piscina tipo resort. El medio citado destacó la presencia de seguridad privada, una característica indispensable dada la notoriedad de varios residentes de Beverly Park, entre los que se encuentran otras figuras reconocidas del entretenimiento.

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El incendio en Malibu y la búsqueda de estabilidad

La tragedia que azotó la vida de Hilton y su familia ocurrió en enero, cuando los incendios forestales consumieron su residencia en La Costa Beach, Malibu. Las imágenes del fuego destruyendo la casa fueron transmitidas en directo, y Hilton, según relató a Hello! Magazine, compartió el “dolor indecible” de ver cómo sus recuerdos y proyectos familiares desaparecían en cuestión de horas.

La mansión cuenta con sala de cine, gimnasio profesional y una exclusiva cava para vinos y puros. (Instagram /parishilton)

En ese contexto de pérdida, la compra de la mansión en Beverly Park simbolizó una apuesta por el futuro y la estabilidad. Hilton manifestó al medio que, aunque la pérdida fue irreparable, su prioridad era brindar a sus hijos un entorno seguro, rodeado de comodidades y privacidad, donde pudieran volver a construir su cotidianidad.

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Antes de establecerse en Beverly Park, la familia Hilton residió temporalmente en una propiedad de Beverly Hills, propiedad del inversor Leonid Smirnov, según reportes de medios especializados. La nueva mansión casi duplica el tamaño de la anterior casa de Malibú, lo que representa una mejora sustancial en espacio y servicios para la familia.

En definitiva, la historia reciente de Paris Hilton y su familia es la de una transformación marcada por la fortaleza y la esperanza, donde la nueva casa en Beverly Park se presenta como símbolo tangible de esa capacidad de reconstrucción y optimismo ante la adversidad.

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