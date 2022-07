Quiénes son los thrashers, los trves y por qué odian que Stranger Things utilice canciones de Metallica

Metaleros, thrashers y trves arremetieron en contra de Stranger Thing por usar una canción de Metallica en su reciente temporada (Fotoarte: Jovani Pérez / Infobae México)

Stranger Things ha causado sensación en su más reciente temporada por la forma en que implicaron a la música y las artes dentro de la historia, específicamente por incluir en una de sus escenas más impactantes la interpretación de una canción de Metallica en manos e instrumento del joven Eddie Munson.

Eddie Munson es un personaje metalero de los años 80 identificable por su vestimenta, los cassettes en su poder, las cosas de las que habla, su cabello largo y desde luego, el explosivo solo de “Master Of Puppets” que ejecuta en las cuerdas de su guitarra eléctrica.

Sin embargo, los denominados thrashers y los famosos trves dentro del género del metal han causado polémica en las redes sociales por mostrarse en contra de la masificación del género, específicamente de que gente ajena a su escena lance opiniones de un tema del que supuestamente no conocen, acusándolos de únicamente ser parte de una moda.

Qué es un metalero, un thrasher y un trve

Dirigiéndonos meramente a lo que dicta la Asociación de Academia de Lenguas Española, un metalero es el aficionado a la música Heavy Metal, un género musical nacido a finales de los sesenta; sin embargo, son estas mismas personas quienes lo consideran algo mucho más grande.

De acuerdo con el periodista musical André Dulche, especializado en Heavy Metal, es mucho más un estilo de vida donde se incluye la indumentaria, el aspecto físico y desde luego, el consumo de música que muchas veces se convierte en coleccionismo.

En este arte, existen muchísimas subculturas, quizás uno de los géneros con más ramificaciones, en donde podemos ubicar a los thrashers, quienes de acuerdo con el experto, en entrevista con Infobae México, son específicamente quienes tienen un gusto por el Thrash Metal, género exportado a todo el mundo específicamente desde EEUU por el denominado Big Four: Metallica, Megadeath, Slayer y Anthrax.

Fueron estos mismos quienes impusieron un estilo de vestimenta muy específico para sus fanáticos. Ricardo Thrasher, quien se considera un seguidor de hueso colorado, lo describió a este medio como: “tenis de bota blancos, pantalón entubado, playera de cualquier banda de Thrash y chaleco de mezclilla con parches de bandas de Thrash, elementos que dejaban claro una forma de rebeldía ante las reglas de la sociedad”.

Por otra parte, están los Trves, palabra modificada del “True” que en español quiere decir “verdadero”; es decir, más que un fanático, un casi antropólogo del metal, de sus subgéneros, sabiondo de fechas, eventos históricos, historias únicas, datos curiosos, nombres, instrumentos, y un largo etcétera.

“Bajo esos preceptos crea su mundo, así que cuando un icono pop llámese Belinda o Justin (Bieber) o Kardashian usan playeras de bandas afines a sus gustos, siente una afrenta no solo a su música, a ellos mismos”, explicó el periodista André Dulche.

“Para nosotros, es el que se siente único e inalcanzable, que sólo escucha las bandas de antes (...) un Trve te juzga sin conocerte, solo porque no escuchas lo que el le gusta; cree que su ideología es válida ante todos los géneros de música, pues piensa que el metal es el único género musical que vale la pena”, agregó el fanático Ricardo Thrasher.

La polémica: por qué los trves odian Stranger Things

Ubicados en este contexto, Trves y Thrashers de la denominada vieja escuela, o quienes heredaron esas creencias de padres, madres u otros familiares, incluso a través de amigos, han lanzado diversos discursos en contra de Stranger Things por masificar el tema Master Of Puppets.

En estos comentarios, además, reprodujeron discursos de odio en contra de gente que aceptó nunca antes haber escuchado metal o directamente a la banda liderada por James Hetfield, quienes inmediatamente fueron discriminados y tratados de “posers” (personas que desconocen el estilo de vida metalero).

En este sentido, Rogelio , fanático del Heavy Metal, aseguró que se trata específicamente de un apego muy fuerte por lo que se ha tratado construir en México a lo largo de los años, que a los metaleros les ha costado bastante dinero, tiempo y esfuerzo “descubrir”, por lo que el hecho de que las nuevas generaciones lo hagan parecer tan fácil, muchas veces no es bien visto.

“Le dedicas tanto tiempo dinero y esfuerzo a adquirir conocimiento, millas de viaje dentro de lo que tú me digas (en este caso el metal), que llegue alguien que tenga una pinta de ser nuevo o de no conocer del tema a querer relacionarse con lo que tú estás más emparejado, te causa molestia, te saca de onda, no necesariamente de forma negativa, te inspira a veces hasta a quererlo enseñar, o mandarlo a la chingada. Ahorita es muy práctico, pero antes era escarbarle, ir a hacer pedidos de bandas que nadie conocía, tardaban un chingo en llegar los discos, te salía bien caro. Así era satisfacer tu gusto personal en este rubro. Se vuelve hasta trágico cuando cae en la popularización. Cuando llega alguien con una playera porque escuchó una rola, porque le gustó el diseño, cae eso en la moda. Es básicamente lo que nos molesta”, consideró en entrevista con Infobae México.

En esto, Ricardo Thrasher estuvo de acuerdo, e insistió en que por escuchar dos bandas no te puedes llamar metalero, ni adoptar la identidad de uno; sin embargo, consideró que la utilización de Metallica podría llegar un acierto “porque de 5 personas, puede que 2 sigan investigando sobre más bandas o canciones, y después lleguen a ser metaleros”.

Sin embargo, no es la primera vez que Metallica se muestra abierto a que su música llegue hasta otras partes del planeta, e incluso otros públicos ajenos al Thrash Metal. En su disco de 2021, The Metallica Blacklist, invitaron al reguetonero J Balvin para interpretar una canción.

“Los fans de Metallica ignoraron el cover, pero los de J Balvin consumieron, en minutos, toda la línea de ropa que salió especial por esa canción; sin embargo, no los verás llenando un estadio para ver a Hetfield y compañía”, advirtió el periodista especializado André Dulche, quien agregó que es aquí donde el metalero Trve “siente tener el privilegio de consumir lo que quiere olvidando que la música es un negocio”.

“No solo hacen un disco o playera para él, lo hacen en grandes cantidades y bandas como Metallica, Iron Maiden o Slayer venden su marca al mejor postor, aunque les duela”, concluyó.

Metallica en Stranger Things, ni beneficia ni afecta

Pese a la pelea que se ha desatado entre los Trves, los Thrashers y el público que acaba de descubrir la banda, el género o la canción, pronto quedará en el olvido, pues no es la primera ni la única vez que sucede.

“AC/DC tuvo su momento millenial con Iron Man y ahora Metallica con Stranger Things o Guns N’ Roses con Thor”, nos contó André Dulche, y completó que como ya hay gente que los escucha desde hace más de 30 o 40 años, no se harán más o menos famosos.

Sin embargo, se tiene la creencia de que popularizar el género metal podría ayudar a otras bandas a crecer, quizás las que apenas van empezando y todavía viven los estigmas de tocar música que no es de muy fácil digestión o entendimiento para el público nacional.

Sin embargo, tanto fanáticos como especialistas coincidieron en que se trata de una aseveración completamente falsa.

“Actualmente lo que se consume es lo efímero. Es difícil que una persona que no tenga que hacer una crítica, una sinopsis o reseña escuche un disco completo de alguien que no conoce, quién adquiere hasta en físico un CD y lo escucha de pé a pá. Sólo le beneficia a Metallica por las regalías, no es una banda, es una empresa. A mi bandita cómo le beneficia. Hacer a mí un disco nuevo de rolas nuevas de Thrash, ¿me beneficia?, pues no creo, solamente a esos weyes”, explicó Rogelio.

“Si la banda fuera otra de menos caché se vería como un golpe de suerte aislado y a menos que esa banda base su carrera y siguientes discos en ese ámbito, la fama termina siendo efímera y regresará a tocar en shows pequeños o festivales. La escena es demasiado grande que un unicornio no hace el paraíso”, consideró Dulche.

Eddie Munson, un metalero únicamente fantasioso en Stranger Things

Por otra parte, no se hicieron esperar los memes sobre el cliché que podría llegar a ser el personaje Eddie Munson, el metalero de Stranger Things. Incluso las fotografías de otros metaleros en su adolescencia, donde portan la misma ropa y estilo, mencionando que “ahora sí van a triunfar”.

Y es que Eddie Munson es, de hecho, un personaje alimentado únicamente por la moda y el estilo de vida de un metalero ochentero, pues la serie fue ambientada en la época. Es decir, las personas que tienen mucho más tiempo dentro del Heavy Metal se sienten identificados porque precisamente es parte de lo que llaman “la vieja escuela”, mientras que “la nueva escuela” siente mucha menos empatía por él, al grado de probablemente verlo como alguien anticuado.

“Stranger Things nos muestra un metalero fantasioso, digo, sí refleja algunas cosas pero no al 100. Eddie es el Thrasher estereotipado, porque es un chavo con el que nadie se quiere juntar por satánico, friki, nerd, y que solo vive para el metal y lo que él le gusta”, explicó el metalero Ricardo Thrasher.

“No es que refleje a toda la fanaticada del género, pero sí a una generación X que se inclinó por los guitarrazos y canciones con una intención de dar más en sus letras que el pop que reinaba esos años la televisión y la radio”, completó el periodista André Dulche.

En este sentido, advirtió Rogelio, incluso lo llegan a identificar como quien tiene acceso a drogas, mucho más grande que los demás, como el personaje satánico, el del chalequito con parches, el rudo con quien nadie quiere meterse, que únicamente vive para su bandita y quien tiene un complejo de superioridad.

“Eso no beneficia a los metaleros, pues te indican que las personas, esas personas, son así. Además, es físicamente atractivo y a lo largo de los capítulos se vuelve encantador. Creo que es parte de, como sabemos que funciona la industria, más que mostrar al metalero en esencia, muestra a un personaje, a un cliché. Tomaron fragmentitos de lo que pudo hacerse popular. Siempre alimentarán prejuicios”, concluyó.

La polémica ha trascendido en las redes sociales, pero únicamente a niveles locales y no hasta las bandas que protagonizan esta historia, como Metallica y Iron Maiden, mismas que directamente forman parte de la serie en diversos momentos.

De hecho, ellos mismos hicieron una publicación en sus redes sociales en donde aseguran estar “enloquecidos” porque incluyeron su canción en uno de sus capítulos, convirtiéndola en parte medular de la serie.

“Estábamos muy ansiosos por ver el resultado final y cuando lo hicimos nos voló la cabeza… está extremadamente bien hecho. Es un increíble honor ser una parte tan importante del viaje de Eddie y una vez más estar acompañados con todos los otros artistas increíbles incluidos en la serie”, escribieron en sus redes sociales, demostrando que únicamente se trata de una batalla librada en las redes sociales y entre fanáticos, pues a ellos no les importa en lo más mínimo hasta dónde lleguen sus temas.

